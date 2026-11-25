Der Tag begann als Absturz und endete als Schadensbegrenzung. Die Lam Research Aktie (ISIN: US5128073062, WKN: 869686, US-Handelssymbol: LRCX) schloss am Mittwoch mit einem Minus von 5,68 Prozent bei 185,01 Dollar und war damit der größte Nasdaq100 Verlierer des Tages. Am Vormittag hatte das Papier zeitweise mehr als 12 Prozent verloren.
Lam Research Aktie: Größter Nasdaq100 Verlierer am Abend – minus 5,7 Prozent trotz Aufholjagd
Die Lam Research Aktie ist zum Handelsschluss der größte Nasdaq100 Verlierer: Der Chipausrüster verliert 5,68 Prozent auf 185,01 Dollar, nachdem das Minus am Vormittag zeitweise bei mehr als 12 Prozent gelegen hatte. Die Analyse zeigt, warum China das zentrale Risiko bleibt.
Die Gründe für den Kursverlust
Ein Gesetzentwurf zielt auf das China-Geschäft
Eine Nachricht von Lam Research gab es nicht. Der Kurs fiel mit der gesamten Branche, als der Nasdaq 100 am Vormittag zeitweise mehr als 4 Prozent verlor. Chipausrüster traf es besonders hart, weil in Washington ein Gesetzentwurf diskutiert wird, der den Verkauf von Fertigungsanlagen nach China weiter einschränken würde. Lam Research erzielt dort rund 35 Prozent seines Umsatzes.
Hinzu kam eine gesenkte Preisprognose des Marktforschers TrendForce für Speicherchips. Speicherhersteller sind die wichtigsten Kunden von Lam Research.
Exportbeschränkungen
Der sogenannte MATCH Act würde Lieferungen nach China erschweren.
Schwächerer Speicherausblick
Sinkende Bestellungen chinesischer Cloud-Anbieter drücken auf die Investitionspläne der Chiphersteller.
Flucht aus KI-Werten
Höhere Inflation und neue Zollpläne belasteten alle Halbleiteraktien.
Einordnung
Die Erholung am Nachmittag ändert das Bild nicht
Im Tagesverlauf drehte der Markt. Der Nasdaq 100 schloss nur noch 0,65 Prozent im Minus, der Dow Jones sogar im Plus. Auch die Lam Research Aktie holte mehr als die Hälfte ihres Verlustes auf. Dass sie trotzdem an der Spitze der Nasdaq100 Verlierer steht, zeigt, wo Anleger die größten Risiken sehen.
Binnen eines Monats hat das Papier rund ein Viertel seines Wertes verloren. Das Unternehmen selbst meldete zuletzt Rekordumsätze. Die Börse handelt aber die Bestellungen der kommenden Jahre, und die hängen an China und am Speichermarkt.
Häufige Fragen zur Lam Research Aktie
Warum ist die Lam Research Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein Gesetzentwurf zu Exportbeschränkungen nach China, ein schwächerer Ausblick für Speicherchips und der Ausverkauf bei KI-Werten belasteten am 25. November 2026. Die Aktie schloss 5,68 Prozent tiefer bei 185,01 Dollar.
Wie stark schwankte die Lam Research Aktie im Tagesverlauf?
Am Vormittag lag das Minus zeitweise bei mehr als 12 Prozent. Bis zum Handelsschluss halbierte sich der Verlust.
Wie lauten ISIN und WKN der Lam Research Aktie?
Die ISIN lautet US5128073062, die WKN 869686. An der Nasdaq wird die Aktie unter LRCX gehandelt.
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