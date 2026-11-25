Eine Nachricht von Lam Research gab es nicht. Der Kurs fiel mit der gesamten Branche, als der Nasdaq 100 am Vormittag zeitweise mehr als 4 Prozent verlor. Chipausrüster traf es besonders hart, weil in Washington ein Gesetzentwurf diskutiert wird, der den Verkauf von Fertigungsanlagen nach China weiter einschränken würde. Lam Research erzielt dort rund 35 Prozent seines Umsatzes.

Hinzu kam eine gesenkte Preisprognose des Marktforschers TrendForce für Speicherchips. Speicherhersteller sind die wichtigsten Kunden von Lam Research.