Eine Meldung von Lam Research gab es nicht. Der Kurs fiel zunächst mit der gesamten Branche, als der Nasdaq 100 am Vormittag mehr als 4 Prozent verlor. Chipausrüster traf es wegen des Gesetzentwurfs besonders hart.

Hinzu kam die gesenkte Prognose des Marktforschers TrendForce für Speicherchips. Speicherhersteller sind die wichtigsten Kunden von Lam Research. Bestellen chinesische Cloud-Anbieter weniger Speicher, überdenken die Chiphersteller ihre Investitionen in neue Fabriken.