Mehr als ein Drittel seines Umsatzes erzielt Lam Research in China. Genau dieses Geschäft steht in Washington zur Debatte. Ein Gesetzentwurf würde den Verkauf von Fertigungsanlagen für Chips dorthin weiter einschränken. Die Lam Research Aktie fiel am Mittwoch zeitweise um mehr als 12 Prozent auf rund 172,54 Dollar und schloss 5,68 Prozent tiefer bei 185,01 Dollar. Kein Wert im Nasdaq 100 verlor an diesem Tag mehr.
Lam Research Aktie: 35 Prozent Umsatz aus China – ein Gesetzentwurf macht den Chipausrüster zum größten Nasdaq-100-Verlierer
Die Lam Research Aktie verlor am Mittwoch 5,68 Prozent auf 185,01 Dollar, nachdem das Minus am Vormittag bei mehr als 12 Prozent gelegen hatte. In Washington wird über schärfere Exportregeln für Chipanlagen diskutiert.
Die Auslöser
Exportregeln und Speicherpreise treffen denselben Konzern
Eine Meldung von Lam Research gab es nicht. Der Kurs fiel zunächst mit der gesamten Branche, als der Nasdaq 100 am Vormittag mehr als 4 Prozent verlor. Chipausrüster traf es wegen des Gesetzentwurfs besonders hart.
Hinzu kam die gesenkte Prognose des Marktforschers TrendForce für Speicherchips. Speicherhersteller sind die wichtigsten Kunden von Lam Research. Bestellen chinesische Cloud-Anbieter weniger Speicher, überdenken die Chiphersteller ihre Investitionen in neue Fabriken.
Die Einordnung
Die Erholung am Nachmittag ändert das Bild nicht
Im Tagesverlauf drehte der Markt. Der Nasdaq 100 schloss nur noch 0,65 Prozent im Minus, und auch die Lam Research Aktie holte mehr als die Hälfte ihres Verlustes auf. Dass sie dennoch am Ende der Rangliste steht, zeigt, wo Anleger derzeit die größten Risiken sehen.
Binnen eines Monats hat das Papier rund ein Viertel seines Wertes verloren. Das Unternehmen selbst meldete zuletzt Rekordumsätze. Die Börse handelt aber die Bestellungen der kommenden Jahre, und die hängen an zwei Fragen, die Lam Research nicht selbst beantworten kann: Wie viel China-Geschäft bleibt erlaubt, und wie entwickelt sich der Speichermarkt?
Bei der Lam Research Aktie entscheidet derzeit nicht der Reinraum über den Kurs, sondern der Kongress. Ein Drittel des Umsatzes hängt an einer politischen Abstimmung.
Häufige Fragen zur Lam Research Aktie
Wie hat die Lam Research Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Bei 185,01 Dollar, ein Minus von 5,68 Prozent.
Warum ist die Lam Research Aktie gefallen?
Ein Gesetzentwurf zu Exportbeschränkungen nach China, ein schwächerer Ausblick für Speicherchips und der Ausverkauf bei KI-Werten belasteten.
Wie wichtig ist China für Lam Research?
Der Konzern erzielt dort rund 35 Prozent seines Umsatzes.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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