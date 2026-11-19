Höhere Leitzinsen verteuern Kredite und drücken tendenziell die Bewertung wachstumsstarker Aktien; sie stützen dagegen die Zinsmargen von Banken. Das ist die allgemeine Mechanik, kein belegter Kurstreiber für einzelne Tage. Der DAX wurde am Donnerstag vor allem von der Verunsicherung an den US-Börsen und der KI-Debatte belastet: Die SAP Aktie verlor 3,6 Prozent und hat in vier Handelstagen mehr als 12 Prozent eingebüßt, während Chipwerte wie Infineon und Siemens Energy zulegten (dpa-AFX). Der Chemiewert Evonik sackte um mehr als 16 Prozent ab, nachdem BASF die Übernahmebemühungen eingestellt hatte.

Für den Ifo-Index am Dienstag gilt: Er ist ein Stimmungsmaß der Unternehmen, das die Börse oft als Frühindikator liest. Eine Prognose nennt die Vorschau nicht, und aktiencheck.de gibt keine ab.