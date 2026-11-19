Der DAX geht mit dem tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen in den Freitag: Er schloss am 19. November bei 25.463,81 Punkten, minus 1,06 Prozent, und liegt rund 5 Prozent unter dem Rekordhoch von 27.001 Punkten vor einer Woche (dpa-AFX, 19.11.2026). Zum Wochenschluss und in den kommenden zwei Wochen entscheiden Konjunkturdaten und Notenbank-Signale mit darüber, ob die Erholung gelingt. Den Auftakt macht EZB-Präsidentin Christine Lagarde: Laut dpa-AFX-Tagesvorschau spricht sie am Freitag um 09:00 Uhr MEZ auf dem Frankfurt European Banking Congress.
Lagarde-Rede, Ifo, BIP und Inflationsdaten: Die Datenwochen vor der EZB-Entscheidung am 17. Dezember – wie viel Zinsangst steckt im DAX?
Am Freitag spricht EZB-Präsidentin Lagarde in Frankfurt, danach folgen Ifo-Index, BIP-Revision und November-Inflation. Der Terminkalender bis Anfang Dezember zeigt, welche Daten den DAX nach dem Rückschlag auf 25.463,81 Punkte bewegen können.
Freitag
Was steht am Freitag, 20. November, an?
|Uhrzeit
|Termin
|08:00
|Deutschland: Erzeugerpreise Oktober
|08:00
|Großbritannien: Einzelhandelsumsatz Oktober
|08:45
|Frankreich: Geschäftsklima und Produzentenvertrauen November
|09:00
|Frankfurt European Banking Congress, Rede von EZB-Präsidentin Lagarde
|16:00
|Euroraum: Verbrauchervertrauen November (vorab)
|16:00
|USA: Verbrauchervertrauen der Uni Michigan November (endgültig)
Stand: dpa-AFX-Tagesvorschau vom 19.11.2026, 17:34 Uhr. Vorwerte und Prognosen nennt die Vorschau nicht.
Quelle: dpa-AFX
Für die Anleger ist die Rede der EZB-Chefin der Termin mit dem größten Signalwert, weil die nächste Zinsentscheidung der EZB laut unserem früheren Terminartikel am 17. Dezember ansteht. Inhalte der Rede liegen noch nicht vor; es wäre Spekulation, ihre Wirkung vorwegzunehmen. Lagarde scheidet laut unserer Berichterstattung am 7. Februar aus dem Amt, Ökonom Markus Brunnermeier soll Chefvolkswirt werden – die Frage, wer die EZB durch die Zinswende führt, bleibt Hintergrund jeder Äußerung.
Die nächsten zwei Wochen
Welche Konjunkturdaten stehen bis Anfang Dezember an?
|Datum
|Uhrzeit
|Termin
|23. November
|09:30
|Deutschland: Einkaufsmanagerindex (PMI) November, erste Veröffentlichung
|24. November
|10:00
|Deutschland: Ifo-Geschäftsklima November
|25. November
|08:00
|Deutschland: BIP drittes Quartal, zweite Veröffentlichung, plus Privatkonsum und Staatsausgaben
|27. November
|09:55
|Deutschland: Arbeitslosenzahlen November
|27. November
|11:00
|Euroraum: Wirtschafts- und Industrievertrauen November
|30. November
|14:00
|Deutschland: Verbraucherpreise November (vorläufig)
|1. Dezember
|11:00
|Euroraum: Verbraucherpreise November (vorläufig)
Stand: dpa-AFX-Wochenvorschau vom 19.11.2026. Termine können sich ändern.
Quelle: dpa-AFX
Besonders aufmerksam dürften Anleger die Preisdaten beobachten: Nach unserer Berichterstattung liegt die deutsche Inflation bei 2,9 Prozent, die Euroraum-Inflation bei 4,0 Prozent, und die Bundesbank erwartet zum Jahreswechsel einen weiteren Anstieg um rund 0,5 Punkte. Die Zehnjährige Bundesanleihe stand zuletzt bei rund 3,40 Prozent. Diese Zahlen stammen aus früheren eigenen Artikeln; die Primärquellen sind dort verlinkt, die Werte sind vor Veröffentlichung zu prüfen.
Das große Bild
Was bedeuten Zinserwartungen für DAX, Banken und Bundesanleihen?
Höhere Leitzinsen verteuern Kredite und drücken tendenziell die Bewertung wachstumsstarker Aktien; sie stützen dagegen die Zinsmargen von Banken. Das ist die allgemeine Mechanik, kein belegter Kurstreiber für einzelne Tage. Der DAX wurde am Donnerstag vor allem von der Verunsicherung an den US-Börsen und der KI-Debatte belastet: Die SAP Aktie verlor 3,6 Prozent und hat in vier Handelstagen mehr als 12 Prozent eingebüßt, während Chipwerte wie Infineon und Siemens Energy zulegten (dpa-AFX). Der Chemiewert Evonik sackte um mehr als 16 Prozent ab, nachdem BASF die Übernahmebemühungen eingestellt hatte.
Für den Ifo-Index am Dienstag gilt: Er ist ein Stimmungsmaß der Unternehmen, das die Börse oft als Frühindikator liest. Eine Prognose nennt die Vorschau nicht, und aktiencheck.de gibt keine ab.
FAQ
Häufige Fragen zu den Daten der nächsten Tage
Wann spricht Lagarde am Freitag? Um 09:00 Uhr MEZ beim Frankfurt European Banking Congress in Frankfurt am Main.
Wann erscheint der Ifo-Index? Am Dienstag, 24. November, um 10:00 Uhr.
Wann gibt es die nächsten Inflationsdaten? Deutschland am 30. November um 14:00 Uhr, der Euroraum am 1. Dezember um 11:00 Uhr (vorläufig).
Wann entscheidet die EZB über die Zinsen? Laut unserem Terminartikel am 17. Dezember 2026.
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