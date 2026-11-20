Wenn EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Freitag um 09:00 Uhr beim European Banking Congress in Frankfurt spricht, hören Märkte genau zu: Die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent, der höchste Wert seit September 2023, während der Einlagesatz der EZB bei 2,5 Prozent steht. Die nächste Zinsentscheidung fällt am 16. und 17. Dezember. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten, 1,06 Prozent im Minus.
Lagarde-Rede am Freitag um 9 Uhr in Frankfurt: Inflation bei 4,0 Prozent, Einlagesatz bei 2,5 Prozent, Abschied im Februar – was erwartet der Markt vor dem EZB-Entscheid am 17. Dezember?
EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht am Freitag um 09:00 Uhr beim European Banking Congress in Frankfurt. Inflation im Euroraum bei 4,0 Prozent, Zinserhöhung im Dezember im Raum: Was bekannt ist, was offen bleibt und was die Rede für DAX, Bankaktien und Bundesanleihen bedeuten kann.
Steckbrief
- Index
- DAX (Xetra)
- ISIN
- DE0008469008
- Schluss 19.11.
- 25.463,81 Punkte (-1,06 %)
Stand: 19.11.2026, DAX-Schluss Xetra laut dpa-AFX
Der Termin
Was ist am Freitag zu erwarten?
Laut dpa-AFX-Wochenvorschau (16.11.2026) spricht Lagarde um 09:00 Uhr im Rahmen des European Banking Congress in Frankfurt. Ein Redetext liegt nicht vor; Inhalte sind offen. Zuvor, um 08:00 Uhr, erscheinen die deutschen Erzeugerpreise für Oktober, am Nachmittag um 16:00 Uhr das vorläufige Verbrauchervertrauen im Euroraum. Der Termin hat zusätzliches Gewicht: Nach Euronews will Lagarde die EZB im Februar 2027 verlassen, neun Monate vor Ende der Amtszeit. Die Dezember-Sitzung gehört damit zu ihren letzten.
|Größe
|Wert
|Inflation Euroraum Oktober
|4,0 %
|Kerninflation
|2,6 %
|Energie
|+21,0 %
|Einlagesatz
|2,5 % (Anhebungen im Juni und September)
|Nächster Zinsentscheid
|16./17. Dezember
Stand: 19.11.2026. Die Zahlen stammen aus früheren Berichten; neue Daten erscheinen Anfang Dezember.
Quelle: Eurostat, Euronews, aktiencheck.de-Berichte
Das große Bild
Was bedeutet das für DAX, Bankaktien und Bundesanleihen?
Die Zinsfrage steht über dem Börsenjahr. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hielt eine Erhöhung im Dezember Anfang November für sehr wahrscheinlich notwendig, die DZ Bank erwartet 25 Basispunkte (laut früheren aktiencheck.de-Berichten). Ob Lagarde am Freitag Hinweise gibt, ist offen. Höhere Zinsen verteuern Kredite und belasten Bewertungen zukunftsorientierter Branchen; Bankaktien wie die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie können über höhere Zinsmargen profitieren. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Hinzu kommt die Lage in Frankreich: Die Rendite französischer Staatsanleihen lag zuletzt bei 4,89 Prozent, Notenbank-Gouverneur Moulin schloss EZB-Hilfe vorerst aus (aktiencheck.de-Bericht, 19.11.). Zugleich schwächte sich die Wall Street ab, was Europas Börsen belastet.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Freitag, 20.11., 09:00 Uhr: Lagarde in Frankfurt; 08:00 Uhr Erzeugerpreise Deutschland.
Montag, 23.11., 09:30 Uhr: Einkaufsmanagerindex Deutschland, 10:00 Uhr Eurozone.
Dienstag, 24.11., 10:00 Uhr: ifo-Geschäftsklima.
16./17.12.: EZB-Zinsentscheid.
FAQ
Häufige Fragen zur Lagarde-Rede
Wann spricht Lagarde am Freitag? Um 09:00 Uhr beim European Banking Congress in Frankfurt.
Wie hoch ist der EZB-Einlagesatz? 2,5 Prozent, nach Anhebungen im Juni und September.
Wie hoch ist die Inflation im Euroraum? 4,0 Prozent im Oktober, die Kernrate 2,6 Prozent.
Wann entscheidet die EZB wieder? Am 16. und 17. Dezember 2026.
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