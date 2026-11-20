Die Zinsfrage steht über dem Börsenjahr. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hielt eine Erhöhung im Dezember Anfang November für sehr wahrscheinlich notwendig, die DZ Bank erwartet 25 Basispunkte (laut früheren aktiencheck.de-Berichten). Ob Lagarde am Freitag Hinweise gibt, ist offen. Höhere Zinsen verteuern Kredite und belasten Bewertungen zukunftsorientierter Branchen; Bankaktien wie die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie können über höhere Zinsmargen profitieren. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.

Hinzu kommt die Lage in Frankreich: Die Rendite französischer Staatsanleihen lag zuletzt bei 4,89 Prozent, Notenbank-Gouverneur Moulin schloss EZB-Hilfe vorerst aus (aktiencheck.de-Bericht, 19.11.). Zugleich schwächte sich die Wall Street ab, was Europas Börsen belastet.