Länder und Kommunen sollen nach der Einigung der Länderfinanzminister vom Mai 2025 aus dem 100-Milliarden-Euro-Anteil des Infrastruktur-Sondervermögens Mittel nach dem Königsteiner Schlüssel erhalten: rund 21 Milliarden Euro für Nordrhein-Westfalen und knapp 3,5 Milliarden für Schleswig-Holstein (Nordkurier). Hinzu kommt eine Länder-Kreditoption von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist der damalige Stand; das endgültige Gesetz haben wir nicht geprüft. Der größere Kreditspielraum erhöht das Angebot an Länderanleihen und kann Aufschläge gegenüber dem Bund beeinflussen, ein Zusammenhang, der sich für November 2026 nicht belegen ließ.

Für den Bund selbst plant die Finanzagentur im vierten Quartal laut Pressemitteilung vom 24. September 59 Milliarden Euro am Kapitalmarkt, 22,5 Milliarden davon im November; am 25. November folgt eine zehnjährige Bundesanleihe über 5 Milliarden Euro. Bund und Länder konkurrieren also um dieselben Anleger.