Bundesländer gelten am Anleihemarkt als Schuldner mit hoher Bonität, und doch zahlen sie leicht mehr als der Bund. Am 10. November kamen zwei neue Länderanleihen an den Markt: Das Land Nordrhein-Westfalen begab eine Anleihe (laut finanzen.net „Land NRW Schatz 26 R1626“, ISIN DE000NRW0Q15) mit einem Kupon von 3,375 Prozent und Fälligkeit am 9. November 2029, Volumen bis zu 1 Milliarde Euro. Das Land Schleswig-Holstein begab eine Anleihe (ISIN DE000SHFM1L4) mit 3,216 Prozent Kupon bis zum 10. November 2036, Volumen bis zu 500 Millionen Euro. Der Kupon ist der aufgedruckte Zinssatz, nicht die Rendite. Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 18. November um 16:20 Uhr MEZ bei 3,37 Prozent (dpa-AFX).
Länderanleihen: NRW zahlt 3,375 Prozent bis 2029, Schleswig-Holstein 3,216 Prozent bis 2036 - Wie viel Sicherheit bieten Bundesländer gegenüber dem Bund?
Das Land Nordrhein-Westfalen und das Land Schleswig-Holstein haben am 10. November neue Anleihen begeben. Was die Kupons, die Ratings und das Sondervermögen für die Länderanleihen bedeuten und warum Anleger genau auf Kurs und Rendite schauen sollten.
Wie sicher sind Länderanleihen im Vergleich zu Bundesanleihen?
Das Land NRW wird laut Pressemitteilung vom 29. Mai von Fitch und Scope mit AAA (stabil) bewertet, von Moody's mit Aa1 (stabil) und von S&P mit AA (Ausblick von negativ auf stabil angehoben); für Moody's und S&P nennt die Mitteilung kein Datum. Zum Rating von Schleswig-Holstein liegen keine belegten Angaben vor. Anders als der Bund haften Länder allein für ihre Schulden; ob und wie ein Haftungsverbund greift, ließ sich in den abgerufenen Quellen nicht belegen. Üblicherweise handeln Länderanleihen mit einem Aufschlag auf Bundesanleihen, der für das geringfügig höhere Risiko und die geringere Marktliquidität steht.
Aktuelle Kurse und Renditen bei Länderanleihen sind schwer zu fassen. Laut finanzen.net lag der Kurs der NRW-Anleihe am 18. November bei 99,885 Prozent, die Rendite bei 3,4163 Prozent; die Schleswig-Holstein-Anleihe stand bei 99,60 Prozent mit einer Rendite von 3,2636 Prozent (modifizierte Duration 7,539). Diese Zahlen passen nicht zusammen: Eine dreijährige Anleihe sollte nicht höher rentieren als eine zehnjährige, und beide Werte liegen nahe an der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe. Die Redaktion weist die Portalangaben deshalb nur als Quelle aus und empfiehlt, Kurse beim Emittenten oder an der Börse zu prüfen.
|Merkmal
|Land NRW
|Land Schleswig-Holstein
|ISIN
|DE000NRW0Q15
|DE000SHFM1L4
|Kupon
|3,375%
|3,216%
|Fälligkeit
|09.11.2029
|10.11.2036
|Volumen (Maximalbetrag)
|1.000 Mio. €
|500 Mio. €
|Erster Kupon
|09.11.2027
|10.05.2027
|Kurs (18.11.)
|99,885%
|99,60%
|Rendite laut Portal
|3,4163%
|3,2636%
|Rating
|Fitch/Scope AAA, Moody's Aa1, S&P AA
|nicht belegt
Kurs und Rendite laut finanzen.net, Plausibilität nicht bestätigt. Schleswig-Holstein: Zahlungsrhythmus auf der Seite widersprüchlich (jährlich/halbjährlich).
Quelle: finanzen.net (Stand 18./19.11.2026), Land NRW
Was hat das Sondervermögen mit Länderanleihen zu tun?
Länder und Kommunen sollen nach der Einigung der Länderfinanzminister vom Mai 2025 aus dem 100-Milliarden-Euro-Anteil des Infrastruktur-Sondervermögens Mittel nach dem Königsteiner Schlüssel erhalten: rund 21 Milliarden Euro für Nordrhein-Westfalen und knapp 3,5 Milliarden für Schleswig-Holstein (Nordkurier). Hinzu kommt eine Länder-Kreditoption von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist der damalige Stand; das endgültige Gesetz haben wir nicht geprüft. Der größere Kreditspielraum erhöht das Angebot an Länderanleihen und kann Aufschläge gegenüber dem Bund beeinflussen, ein Zusammenhang, der sich für November 2026 nicht belegen ließ.
Für den Bund selbst plant die Finanzagentur im vierten Quartal laut Pressemitteilung vom 24. September 59 Milliarden Euro am Kapitalmarkt, 22,5 Milliarden davon im November; am 25. November folgt eine zehnjährige Bundesanleihe über 5 Milliarden Euro. Bund und Länder konkurrieren also um dieselben Anleger.
Welche Termine sind für Länder- und Bundesanleihen wichtig?
Neben der Bund-Auktion am 25. November steht die Abstimmung des Bundestags über den Haushalt 2027 am 27. November (laut aktiencheck.de, 17.11.). Der Markt erwartet im Dezember eine Zinserhöhung der EZB (dpa-AFX, 18.11.). Dies sind Termine und Erwartungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zu Länderanleihen
Was ist eine Länderanleihe? Eine Anleihe, die ein Bundesland ausgibt, um seinen Haushalt zu finanzieren.
Sind Länderanleihen so sicher wie Bundesanleihen? Die Ratings sind hoch, aber der Bund haftet nicht automatisch; ein Haftungsverbund ließ sich nicht belegen.
Wie hoch ist die Rendite der NRW Anleihe? Der Kupon beträgt 3,375 Prozent, die Rendite hängt vom Kurs ab; Portalangaben von 3,4163 Prozent sind nicht bestätigt.
Kann man Länderanleihen kaufen? Das hängt vom Handel über Banken und Börsen ab; die Mindeststückelung ist nicht belegt. Dies ist keine Zeichnungsaufforderung.
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