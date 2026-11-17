Radikaler Schnitt: Lake-Street-Analyst Daniel Brims senkt das Kursziel für die Kyntra-Bio-Aktie von 41 auf 8 US-Dollar, bestätigt aber das Rating „Buy“. Zum Schlusskurs von 3,20 US-Dollar am 16. November errechnet sich weiterhin ein Potenzial von 150 Prozent.
Kyntra-Bio-Aktie: Lake Street streicht das Ziel um 80 Prozent – bleibt aber bei Kaufen
Lake-Street-Analyst Daniel Brims senkt das Kursziel für die Kyntra-Bio-Aktie von 41 auf 8 US-Dollar, hält aber an „Buy“ fest. Die Aktie hat in diesem Jahr rund 60 Prozent verloren.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kyntra Bio, Inc.
- Handelssymbol
- KYNB (Nasdaq)
- Analyst
- Daniel Brims
- Bank
- Lake Street
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel drastisch gesenkt)
- Kursziel
- 8 US-Dollar (zuvor 41 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Lake Street zur Kyntra-Bio-Aktie
Kleines Biotech unter Druck – Brims bleibt beim Kauf
Daniel Brims nimmt seine Erwartungen massiv zurück.
Kyntra Bio aus San Francisco entwickelt Therapien gegen Krebs und seltene Krankheiten. Für die Kombination aus FG-3246 und dem Prostatakrebsmittel Enzalutamid meldete das Unternehmen positive Daten bei fortgeschrittenem Prostatakrebs.
Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 60 Prozent verloren und erreichte Anfang November ein Tief. Der Börsenwert liegt nur noch bei einigen Dutzend Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Lake-Street-Analyst Daniel Brims zu lesen ist:
Klinische Daten
Die Kombinationstherapie zeigte positive Ergebnisse bei Prostatakrebs.
Niedrige Bewertung
Der Börsenwert ist stark geschrumpft.
Drastische Zielsenkung
Lake Street senkt das Kursziel um rund 80 Prozent.
Begründung nicht öffentlich
Warum das Ziel so stark sinkt, ist nicht öffentlich bekannt.
Hohes Risiko
Eine Zielsenkung um rund 80 Prozent ist ungewöhnlich und deutet auf einen grundlegend geänderten Ausblick hin, etwa bei Finanzierung oder Studienplanung. Die Hintergründe liegen nicht öffentlich vor.
Bei Kleinstwerten wie Kyntra Bio sind Kursausschläge in beide Richtungen üblich.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Lake Street Capital Markets, LLC, Analyst Daniel Brims. Die Einstufung mit Kurszielsenkung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 8 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.lakestreetcapitalmarkets.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Kyntra Bio, Inc. (KYNB): Kaufen, Kursziel 8,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Daniel Brims, Aktienanalyst, Lake Street Capital Markets, LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Daniel Brims, Aktienanalyst, Lake Street Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.