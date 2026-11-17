Kyntra Bio aus San Francisco entwickelt Therapien gegen Krebs und seltene Krankheiten. Für die Kombination aus FG-3246 und dem Prostatakrebsmittel Enzalutamid meldete das Unternehmen positive Daten bei fortgeschrittenem Prostatakrebs.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 60 Prozent verloren und erreichte Anfang November ein Tief. Der Börsenwert liegt nur noch bei einigen Dutzend Millionen US-Dollar.