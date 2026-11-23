Kymera Therapeutics: Neurodermitis-Pille KT-621 überzeugt in Phase 2b - Aktie springt vorbörslich an

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:12 2 Min.

Kymeras oraler STAT6-Degrader KT-621 hat in der Phase-2b-Studie BROADEN2 bei mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis alle primären und sekundären Endpunkte erreicht. Die Aktie legt vorbörslich um fast 19 Prozent zu!

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Die Aktie von Kymera Therapeutics (ISIN: US5015751044, Nasdaq: KYMR) schießt vor der Eröffnung an der Nasdaq um fast 19 Prozent nach oben. Das Biotech-Unternehmen aus Massachusetts hat am Montag die Ergebnisse der Phase-2b-Studie BROADEN2 veröffentlicht. Darin wurde sein Hoffnungsträger KT-621 bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis, besser bekannt als Neurodermitis oder Ekzem, getestet. KT-621 ist ein erstmals in dieser Form entwickelter, einmal täglich oral einzunehmender Degrader des Proteins STAT6. Dieser Transkriptionsfaktor steuert die IL-4/IL-13-Signalwege und damit einen zentralen Treiber der sogenannten Typ-2-Entzündung. Genau diesen Mechanismus adressiert auch der Blockbuster Dupixent von Sanofi und Regeneron – allerdings als Spritze. Alle Dosen schlagen Placebo deutlich An der randomisierten, doppelblinden Studie nahmen 244 Erwachsene und Jugendliche teil, verteilt auf drei Dosisstufen und Placebo. Alle drei Dosen erreichten nach 16 Wochen sämtliche primären und sekundären Endpunkte mit statistisch signifikanten Verbesserungen. Die stärksten Werte lieferte die mittlere Dosis. Mittlere Verringerung des EASI-Scores (Placebo: 27%) 72% Patienten mit EASI-75 (Placebo: 22%) 62% Juckreiz um mind. 4 Punkte gelindert (Placebo: 13%) 52% Quelle : Kymera Therapeutics, 23.11.2026; mittlere Dosis nach 16 Wochen BROADEN2: Verringerung des EASI-Scores nach 16 Wochen Studienarm Mittlere EASI-Reduktion Niedrige Dosis 64% Mittlere Dosis 72% Hohe Dosis 61% Placebo 27% Quelle : Kymera Therapeutics / Dermatology Times, 23.11.2026 Bemerkenswert ist zudem der schnelle Wirkungseintritt: Bei Hautbild und Juckreiz zeigte sich bereits ab der ersten Woche ein signifikanter Unterschied zu Placebo, der sich bis Woche 16 weiter verstärkte. Nach Einschätzung von Kymera ist das Wirkprofil mindestens vergleichbar mit zugelassenen Biologika, die denselben Signalweg angreifen. Sicherheitsprofil ohne große Überraschungen Kymera bezeichnet KT-621 als gut verträglich. Die meisten Nebenwirkungen waren leicht bis mittelschwer und nicht dosisabhängig. Auffällig häufiger als unter Placebo trat eine Bindehautentzündung auf – je nach Dosis bei 11 bis knapp 20 Prozent der Patienten. Alle Fälle verliefen leicht bis mittelschwer, Abbrüche gab es deswegen keine. Die vier schwerwiegenden Ereignisse in der Studie wurden als nicht mit dem Medikament zusammenhängend eingestuft. Was dagegen spricht Direkte Vergleichsstudien mit Dupixent oder anderen Biologika gibt es nicht; Vergleiche über Studien hinweg sind nur eingeschränkt aussagekräftig.

Die Bindehautentzündung bleibt ein Thema, das in größeren Studien genau beobachtet werden dürfte.

Bis zu einer möglichen Zulassung stehen noch Phase-3-Studien und damit weitere Jahre an Entwicklungskosten an. Nächster Schritt: Phase 3 bis Mitte 2027 Vorbehaltlich der Abstimmung mit den Behörden will Kymera die erste Phase-3-Studie bei Neurodermitis bis Mitte 2027 starten. Parallel läuft die Phase-2b-Studie BREADTH bei eosinophilem Asthma, deren Topline-Daten für Ende 2027 erwartet werden. 230 Patienten aus BROADEN2 wechselten bereits in eine 52-wöchige offene Verlängerungsstudie.

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