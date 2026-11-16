Kura-Sushi-Aktie: Northcoast-Analyst Jim Sanderson stuft auf „Hold“ ab – kein Kursziel mehr

Im vierten Geschäftsquartal fiel der Umsatz in bestehenden Restaurants um 5,7 Prozent. Die Zahl der Gäste sank sogar um 11,5 Prozent.

Höhere Preise glichen einen Teil davon aus. Der Gesamtumsatz stieg dank neuer Restaurants auf 88,9 Millionen US-Dollar, verfehlte aber die Erwartungen.