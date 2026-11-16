Rückzug vom Kaufurteil: Northcoast-Analyst Jim Sanderson stuft die Kura-Sushi-Aktie auf „Hold“ ab und nennt kein Kursziel mehr. Die Aktie notiert laut Ratingübersicht bei 24,23 US-Dollar. Kura Sushi betreibt in den USA Sushi-Restaurants mit Förderband und Bestellung per Tablet.
Kura-Sushi-Aktie: Northcoast-Analyst Jim Sanderson stuft auf „Hold“ ab – kein Kursziel mehr
Northcoast-Analyst Jim Sanderson senkt sein Urteil für die Aktie von Kura Sushi USA auf „Hold“ und nennt kein Kursziel. Die Aktie notiert bei 24,23 US-Dollar. Die Restaurantkette leidet unter deutlich weniger Gästen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kura Sushi USA, Inc.
- Handelssymbol
- KRUS (Nasdaq)
- Analyst
- Jim Sanderson
- Bank
- Northcoast Research
- Rating
- Hold (zuvor Buy)
- Kursziel
- keines
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Northcoast zur Kura-Sushi-Aktie
Weniger Gäste, neuer Kurs – Sanderson stuft ab
Jim Sanderson empfiehlt die Aktie nicht mehr zum Kauf. Die Zahl der Gäste ist stark gesunken.
Im vierten Geschäftsquartal fiel der Umsatz in bestehenden Restaurants um 5,7 Prozent. Die Zahl der Gäste sank sogar um 11,5 Prozent.
Höhere Preise glichen einen Teil davon aus. Der Gesamtumsatz stieg dank neuer Restaurants auf 88,9 Millionen US-Dollar, verfehlte aber die Erwartungen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Northcoast-Analyst Jim Sanderson zu lesen ist:
Weniger Gäste
Der Rückgang der Besucherzahl um 11,5 Prozent belastet das Geschäft.
Langsameres Wachstum
Für das Geschäftsjahr 2027 plant Kura weniger neue Restaurants und keine Preiserhöhungen.
Zölle verteuern Zutaten
Die Kosten für Lebensmittel stiegen wegen Zöllen auf importierte Zutaten.
Operativer Verlust
Im Quartal stand ein operativer Verlust von 0,6 Millionen US-Dollar.
Neue Strategie mit günstigeren Angeboten
Kura setzt nun stärker auf preiswerte Angebote, um Gäste zurückzugewinnen. Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres lag der Umsatz in bestehenden Restaurants weiter im Minus.
Für 2027 erwartet Kura einen Umsatz von 376 bis 381 Millionen US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Northcoast Research Partners, LLC, Analyst Jim Sanderson. Die Abstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.northcoastresearch.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Kura Sushi USA, Inc. (KRUS): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Jim Sanderson, Aktienanalyst, Northcoast Research Partners, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jim Sanderson, Aktienanalyst, Northcoast Research Partners, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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