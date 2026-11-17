Rechenzentren, Stromnetze und Kühlsysteme für künstliche Intelligenz brauchen gewaltige Mengen des roten Metalls. Diese Geschichte hatte den Kupferpreis im September auf Rekordniveau getrieben. Seit der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten an der Wall Street Fahrt aufgenommen hat, kehrt sich die Logik um: Wer Technologiewerte verkauft, verkauft auch die Rohstoffe, die als KI-Profiteure gelten. Laut Reuters nennt ANZ-Rohstoffanalyst Daniel Hynes die Sorge um eine schwächere Nachfrage als zentralen Grund für den Rückgang.

Dazu kommt die Geldpolitik. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember als nahezu sicher, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent. Ein starker Dollar macht Kupfer für Käufer außerhalb der USA teurer und dämpft die Nachfrage. Auch in Shanghai gab der meistgehandelte Kupferkontrakt um 0,6 Prozent auf 100.890 Yuan je Tonne nach – das tiefste Niveau seit Ende Juni.