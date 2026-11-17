Der Kupferpreis findet keinen Halt: An der Londoner Metallbörse LME fiel der Dreimonatskontrakt am Dienstagmorgen auf 13.225 US-Dollar je Tonne und damit zeitweise auf den tiefsten Stand seit dem 1. Juli, an der New Yorker COMEX notierte Kupfer mit rund 5,95 Dollar je Pfund wieder klar unter der 6-Dollar-Marke. Auslöser sind die anhaltende Nervosität rund um KI-Aktien, neue US-Beschränkungen für Chip-Exporte nach China und ein Dollar auf dem höchsten Stand seit 19 Monaten. Für das wichtigste Industriemetall der Energiewende summiert sich der Abstand zum September-Rekord damit auf rund zehn Prozent.
Kupferpreis: Tiefster Stand seit Juli, Rekordlager in den USA – wird der Zollpoker jetzt zum Bumerang?
Der Kupferpreis rutscht in London auf das tiefste Niveau seit Anfang Juli, Kupferaktien wie Glencore, Anglo American und Antofagasta geben nach. Hinter dem Rückgang steckt mehr als der KI-Kater: In US-Lagerhäusern liegt so viel Kupfer wie nie, weil Händler auf Zölle gewettet haben. Was der Kupfermarkt jetzt verrät und welche Termine für das Industriemetall zählen.
Die Lage am Dienstagmorgen
Warum fällt der Kupferpreis schon wieder?
Kupfer wird an den Märkten derzeit gehandelt wie eine Technologieaktie. Das war im Sommer ein Segen – jetzt ist es eine Last.
Rechenzentren, Stromnetze und Kühlsysteme für künstliche Intelligenz brauchen gewaltige Mengen des roten Metalls. Diese Geschichte hatte den Kupferpreis im September auf Rekordniveau getrieben. Seit der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten an der Wall Street Fahrt aufgenommen hat, kehrt sich die Logik um: Wer Technologiewerte verkauft, verkauft auch die Rohstoffe, die als KI-Profiteure gelten. Laut Reuters nennt ANZ-Rohstoffanalyst Daniel Hynes die Sorge um eine schwächere Nachfrage als zentralen Grund für den Rückgang.
Dazu kommt die Geldpolitik. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember als nahezu sicher, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent. Ein starker Dollar macht Kupfer für Käufer außerhalb der USA teurer und dämpft die Nachfrage. Auch in Shanghai gab der meistgehandelte Kupferkontrakt um 0,6 Prozent auf 100.890 Yuan je Tonne nach – das tiefste Niveau seit Ende Juni.
Das große Bild
Gibt es zu viel Kupfer – oder liegt es nur am falschen Ort?
Wer den Kupfermarkt verstehen will, muss auf die Lagerhäuser schauen. An der COMEX lagert mit rund 732.000 Tonnen so viel Kupfer wie nie zuvor. Auch die LME-Bestände stiegen von 274.000 Tonnen Ende Oktober auf 316.600 Tonnen am 10. November – und rund 70 Prozent davon liegen in US-Lagerhäusern, so viel wie seit 2019 nicht mehr. Morgan Stanley schätzt, dass etwa 80 Prozent der sichtbaren Kupferbestände in den USA liegen. In China dagegen sind die Lager in Shanghai binnen einer Woche um 18 Prozent auf den tiefsten Stand seit rund drei Jahren gefallen, die Importprämie im Hafen Yangshan erreichte am 11. November einen Rekord von 230 Dollar je Tonne.
Der Grund für diese Schieflage ist politisch. Seit August 2025 gelten in den USA Zölle von 50 Prozent auf Kupferprodukte nach Section 232 – raffinierte Kupferkathoden sind davon bislang ausgenommen. Das Handelsministerium hat jedoch einen Zoll von 15 Prozent ab Januar 2027 und 30 Prozent ab 2028 empfohlen, beschlossen ist das noch nicht. Händler haben deshalb vorsorglich Metall in die USA verschifft, um einem möglichen Zoll zuvorzukommen. Kupfer ist damit nicht knapp, sondern falsch verteilt.
Seit den US-Kongresswahlen am 3. November, bei denen die Demokraten beide Kammern gewonnen haben, sieht die Deutsche Bank das Zollrisiko zwar verringert, aber nicht beseitigt. Genau darin liegt der mögliche Bumerang: Sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Kathodenzolls weiter, könnten die gehorteten US-Bestände zurück auf den Weltmarkt drängen – und den Kupferpreis zusätzlich belasten. Einschätzung der Redaktion: Diese Lagerverschiebung dürfte in den kommenden Wochen mindestens so wichtig sein wie die Nachfrage aus China.
Die Angebotsseite
Warum bleibt das Kupferangebot trotzdem angespannt?
Auf der Minenseite ist von Überfluss wenig zu sehen. Freeport-McMoRans Großmine Grasberg in Indonesien läuft nach dem Unglück vom September 2025 erst bei rund zwei Dritteln der früheren Leistung, die volle Kapazität wird erst Ende 2027 erwartet. Codelcos Mine El Teniente förderte im ersten Halbjahr 27 Prozent weniger, BHPs Escondida im dritten Quartal 23 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Schmelzgebühren, ein Gradmesser für die Knappheit von Kupferkonzentrat, liegen laut CRU bei rund minus 300 Dollar je Tonne – Hütten zahlen also dafür, überhaupt Erz zu bekommen.
Trotzdem rechnet die International Copper Study Group für 2026 mit einem Überschuss bei raffiniertem Kupfer von 104.000 Tonnen und für 2027 von 368.000 Tonnen. Der Widerspruch löst sich auf, wenn man genauer hinsieht: Knapp ist das Erz, nicht das fertige Metall. Für Minenbetreiber ist das ein Vorteil, für Hütten wie die von Aurubis eher ein Kostenproblem.
|Kennzahl
|Wert
|Stand/Quelle
|Kupfer LME 3M
|13.225 $/t
|17.11., 03:05 Uhr MEZ
|Kupfer SHFE
|100.890 Yuan/t
|17.11., Reuters
|Goldman Sachs, Ende 2026
|14.700 $/t
|Prognose vom 20.10.
|Morgan Stanley, Q4-Schnitt
|14.800 $/t
|Prognose vom 2.11.
|Weltbank, Schnitt 2026
|13.200 $/t
|Prognose Oktober
|ICSG-Bilanz 2027
|+368.000 t
|Überschuss, Oktober
Quelle: Reuters via Business Recorder; Trading Economics; Copper Weekly Brief; Stand 17.11.2026
Die Prognosen stammen von den genannten Häusern, nicht von aktiencheck.de. Auffällig ist die Spanne: Während Goldman Sachs mit einem deutlich höheren Kupferpreis rechnet, liegt die Weltbank fast exakt auf dem aktuellen Niveau.
Die Aktien
Was bedeutet der Kupferpreis für Kupferaktien wie Glencore und Anglo American?
An der Londoner Börse bekamen die Bergbauwerte den Rückgang am Dienstagmorgen sofort zu spüren: Antofagasta verlor rund 2 Prozent, die Anglo American Aktie 1,8 Prozent, die Glencore Aktie 1,5 Prozent und Rio Tinto 1,4 Prozent. In New York waren reine Kupferproduzenten bereits am Montag eingebrochen: Freeport-McMoRan schloss 6,8 Prozent tiefer bei 55,19 Dollar, Southern Copper verlor 6,2 Prozent auf 153,87 Dollar – ohne eigene Unternehmensnachrichten.
Das zeigt den typischen Hebel der Minenaktien: Weil die Förderkosten weitgehend fix sind, wirkt jede Bewegung beim Kupferpreis überproportional auf die Gewinne – nach oben wie nach unten. Freeport hält dennoch an seinen Wachstumsplänen fest und hat Anfang November den Ausbau der Mine Bagdad in Arizona für 4,5 Milliarden Dollar freigegeben. Für deutsche Anleger bleibt die Aurubis Aktie als Kupferverarbeiter ein Sonderfall, weil sie stärker an Raffinierlöhnen und Metallprämien hängt als am reinen Kupferpreis.
Die Termine
Welche Termine bewegen den Kupferpreis jetzt?
Dienstag, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze für Oktober
Dienstag nach US-Börsenschluss: Quartalszahlen von Nvidia als Gradmesser für den KI-Investitionsboom
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der letzten Fed-Sitzung
18. und 19. November: APEC-Gipfel in Shenzhen, mögliches Treffen von Trump und Xi
8. und 9. Dezember: Zinsentscheid der Fed
1. Januar 2027: frühester Start eines möglichen US-Zolls auf Kupferkathoden
Häufige Fragen zum Kupferpreis
Wie hoch ist der Kupferpreis aktuell?
An der LME kostete Kupfer am Dienstagmorgen 13.225 Dollar je Tonne, an der COMEX rund 5,95 Dollar je Pfund.
Warum fällt der Kupferpreis?
Wegen des KI-Ausverkaufs, eines starken Dollars, der erwarteten Fed-Zinserhöhung und hoher Lagerbestände in den USA.
Warum liegt so viel Kupfer in den USA?
Händler haben Metall vorsorglich eingeführt, weil ab 2027 ein Zoll auf Kupferkathoden droht, der noch nicht beschlossen ist.
Gibt es eine Kupfer Prognose von Banken?
Goldman Sachs nannte am 20. Oktober 14.700 Dollar je Tonne für Ende 2026, die Weltbank im Oktober 13.200 Dollar als Jahresschnitt 2026.
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