Hier wird es ungewöhnlich. Die Lager an der Shanghai Futures Exchange fielen laut Reuters (zitiert von aktiencheck.de, 18.11.) auf 27.642 Tonnen, den tiefsten Stand seit Dezember 2023, ein Rückgang von 18 Prozent in einer Woche. Chinas Behörden baten Long-Investoren sogar, in bar statt physisch zu erfüllen. Dagegen lagen am 17. November 327.600 Tonnen Kupfer in LME-Lagern, davon rund 240.650 Tonnen und damit etwa 74 Prozent in den USA (Westmetall). Im August lag der LME-Bestand noch bei etwa 205.000 Tonnen. Auch an der COMEX liegen 730.697 Tonnen nahe am Rekord.

Der Grund: Händler bringen Kupfer in die USA, weil ein möglicher US-Importzoll von 15 Prozent ab 2027 im Raum steht (Reuters, zitiert von aktiencheck.de). Wer vor dem Zoll liefert, trocknet andere Märkte aus. Das Metall ist also nicht weg, es liegt am falschen Ort.