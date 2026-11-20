Der Kupferpreis gibt am Freitag weiter nach: Trading Economics zeigt Kupfer bei 5,50 Dollar je Pfund, ein Minus von rund 2,4 Prozent zum Vortag und von gut 16 Prozent im Monat. Das ist der tiefste Stand seit mehr als sieben Monaten, der Rekord liegt bei 6,85 Dollar im September 2026. Umgerechnet sind das rund 12.100 Dollar je Tonne (eigene Rechnung). Der Preis stürzt, doch der physische Markt erzählt eine andere Geschichte: In Shanghai ist Kupfer knapp, in den USA liegt es in Massen. Das ist die eigentliche Pointe dieses Kupferpreis-Absturzes.
Kupferpreis: Minus 16 Prozent im Monat, doch Shanghais Lager sind fast leer und 74 Prozent der LME-Bestände liegen in den USA – wer hat das Kupfer?
Der Kupferpreis fällt am Freitag auf 5,50 Dollar je Pfund, den tiefsten Stand seit über sieben Monaten und 20 Prozent unter dem Rekord von September. Gleichzeitig sinken die Lager in Shanghai auf 27.642 Tonnen, während rund 74 Prozent der LME-Bestände in US-Lagern liegen. Warum KI-Zweifel, Zollsorgen und Chinas Nachfrage den Kupfermarkt gerade zerreißen.
Industriemetalle unter Druck
Warum fällt der Kupferpreis, obwohl Kupfer knapp ist?
Der Preis wird derzeit von Finanzthemen gedrückt, nicht von Mangel. Trading Economics nennt mehrere Treiber: Den KI-getriebenen Ausverkauf an den Börsen mit Zweifeln an der Nachfrage aus Rechenzentren, schwache chinesische Industriedaten für Oktober, einen stärkeren Dollar und hawkische Töne der Fed. Dazu kommt die politische Sorge, dass strengere Regeln für Rechenzentren nach den US-Zwischenwahlen kommen könnten, weil die Demokraten den Kongress gewonnen haben. Kupfer gilt als Metall der Elektrifizierung und der KI-Infrastruktur; wackelt diese Erzählung, wackelt der Preis.
Das Lager-Rätsel
Wo liegt das Kupfer gerade?
Hier wird es ungewöhnlich. Die Lager an der Shanghai Futures Exchange fielen laut Reuters (zitiert von aktiencheck.de, 18.11.) auf 27.642 Tonnen, den tiefsten Stand seit Dezember 2023, ein Rückgang von 18 Prozent in einer Woche. Chinas Behörden baten Long-Investoren sogar, in bar statt physisch zu erfüllen. Dagegen lagen am 17. November 327.600 Tonnen Kupfer in LME-Lagern, davon rund 240.650 Tonnen und damit etwa 74 Prozent in den USA (Westmetall). Im August lag der LME-Bestand noch bei etwa 205.000 Tonnen. Auch an der COMEX liegen 730.697 Tonnen nahe am Rekord.
Der Grund: Händler bringen Kupfer in die USA, weil ein möglicher US-Importzoll von 15 Prozent ab 2027 im Raum steht (Reuters, zitiert von aktiencheck.de). Wer vor dem Zoll liefert, trocknet andere Märkte aus. Das Metall ist also nicht weg, es liegt am falschen Ort.
|Größe
|Stand
|Veränderung / Einordnung
|Kupfer (Trading Economics)
|5,50 USD/lb
|minus 16 % im Monat, plus rund 10 % im Jahr
|LME Cash-Settlement (17.11.)
|13.225,50 USD/t
|3-Monats-Preis 13.211 USD/t
|LME-Lager (17.11.)
|327.600 t
|davon rund 74 % in den USA
|Shanghai-Lager (SHFE)
|27.642 t
|tiefster Stand seit Dezember 2023
|COMEX-Lager
|730.697 t
|nahe Rekord
Preise und Lager aus unterschiedlichen Quellen und Einheiten; nicht direkt vergleichbar.
Quelle: Trading Economics (20.11.2026), Westmetall/Reuters via aktiencheck.de (17./18.11.2026)
Was bedeutet das für Kupferaktien wie Freeport-McMoRan und Glencore?
Förderer wie Freeport-McMoRan, Southern Copper, Teck, BHP, Glencore oder Antofagasta leben vom Kupferpreis. Sinkt er so schnell wie jetzt, sinken die Gewinnerwartungen schneller als die Produktion. Gleichzeitig stützt die Knappheit am Spotmarkt in Shanghai die Preise nach unten begrenzt. Wer Kupferaktien beobachtet, schaut deshalb auf zwei Dinge: ob der Preis die Kostenkurve der Minen erreicht und ob die Zollfrage die Lager wieder zurück in den Markt bringt.
Was beobachten Anleger beim Kupferpreis jetzt?
Wichtig sind der Verlauf der Lagerbestände in Shanghai und an der LME, neue Signale zum US-Importzoll, chinesische Konjunkturdaten und die Dollar-Entwicklung. Auch die Frage, ob der Aktienmarkt-Ausverkauf bei KI-Werten anhält, bestimmt, ob die Nachfrage aus Rechenzentren wieder höher bewertet wird. Eine Preisprognose von aktiencheck.de ist das ausdrücklich nicht.
Häufige Fragen zum Kupferpreis
Wie hoch ist der Kupferpreis aktuell? Trading Economics zeigt am 20.11.2026 5,50 Dollar je Pfund, rund 12.100 Dollar je Tonne. An der LME lag der Cash-Preis am 17.11. bei 13.225,50 Dollar je Tonne.
Warum fällt der Kupferpreis trotz leerer Lager in Shanghai? Weil Zinsangst, ein starker Dollar, KI-Zweifel und schwache chinesische Industriedaten stärker wirken als die Knappheit an einem einzelnen Handelsplatz.
Wo liegt das Kupfer? Rund 74 Prozent der LME-Bestände liegen in den USA, an der COMEX nahe Rekord; in Shanghai sind es nur noch 27.642 Tonnen.
Welche Kupferaktien sind betroffen? Produzenten wie Freeport-McMoRan, Glencore, Southern Copper, Teck und Antofagasta reagieren auf den Preis mit Hebel.
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