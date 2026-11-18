Die Produzenten haben zuletzt enttäuscht. Nach einer Auswertung von Share Talk vom 3. November verfehlte BHP sein Kupferproduktionsziel wegen eines tödlichen Unfalls und schlechten Wetters an der Mine Escondida in Chile. Antofagasta senkte den Ausblick für 2027, und Anglo American meldete 5 Prozent weniger Kupferproduktion nach Winterstürmen in Chile; die Fusion von Anglo und Teck wird zudem von Chinas Kartellbehörden geprüft. Freeport-McMoRan fiel mit seinem Börsenwert unter 100 Milliarden Dollar. Im Oktober sank der Kupferpreis laut Share Talk auf rund 6,47 Dollar je Pfund.

Auf der anderen Seite steht ein Markt, der alles verkauft, was an Konjunktur und Risiko hängt. Der Dollar-Index lag laut Goodreturns bei 103,6, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen bei rund 5,1 Prozent, die Fed-Zinserhöhung im Dezember wird mit 94 bis 96 Prozent eingepreist (Mitrade, Goodreturns). Gold fiel am Mittwochmorgen unter 3.800 Dollar, Silber auf rund 47 Dollar. Kupfer folgt diesem Sog: Es gilt als Gradmesser der Weltwirtschaft und leidet, wenn der Markt Wachstum und Industrienachfrage skeptischer sieht.