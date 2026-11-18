Der Kupferpreis notiert am Mittwochmorgen bei rund 6,01 US-Dollar je Pfund, praktisch unverändert zum Vortag (6,013 Dollar), aber deutlich unter den Werten der vergangenen Wochen: Vor sieben Tagen waren es 6,255 Dollar, vor 30 Tagen 6,571 Dollar (index.vn, Seitenzeit 07:22 Uhr Vietnam, entspricht 01:22 Uhr MEZ; die Börse nennt die Quelle nicht). Umgerechnet entsprechen 6,01 Dollar je Pfund rund 13.250 Dollar je Tonne (Rechnung der Redaktion). Das Besondere: Kupfer wird billiger, obwohl die Förderer reihenweise Probleme melden.
Kupferpreis: Minen verfehlen ihre Ziele, doch Kupfer fällt auf 6 Dollar je Pfund – warum sinkt der Preis trotz knappem Angebot?
Der Kupferpreis liegt mit rund 6,01 Dollar je Pfund gut 8 Prozent unter dem Stand von vor 30 Tagen, obwohl BHP, Anglo American und Antofagasta zuletzt Produktionsprobleme meldeten. Warum Zinsen, Dollar und Risikoabbau den Kupferpreis stärker bewegen als die Minen.
Das große Bild
Warum fällt der Kupferpreis, wenn die Minen schwächeln?
Normalerweise stützen Förderausfälle den Preis eines Industriemetalls. Diesmal überlagern Zinsen, Dollar und Risikoabbau an den Börsen die Angebotsprobleme.
Die Produzenten haben zuletzt enttäuscht. Nach einer Auswertung von Share Talk vom 3. November verfehlte BHP sein Kupferproduktionsziel wegen eines tödlichen Unfalls und schlechten Wetters an der Mine Escondida in Chile. Antofagasta senkte den Ausblick für 2027, und Anglo American meldete 5 Prozent weniger Kupferproduktion nach Winterstürmen in Chile; die Fusion von Anglo und Teck wird zudem von Chinas Kartellbehörden geprüft. Freeport-McMoRan fiel mit seinem Börsenwert unter 100 Milliarden Dollar. Im Oktober sank der Kupferpreis laut Share Talk auf rund 6,47 Dollar je Pfund.
Auf der anderen Seite steht ein Markt, der alles verkauft, was an Konjunktur und Risiko hängt. Der Dollar-Index lag laut Goodreturns bei 103,6, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen bei rund 5,1 Prozent, die Fed-Zinserhöhung im Dezember wird mit 94 bis 96 Prozent eingepreist (Mitrade, Goodreturns). Gold fiel am Mittwochmorgen unter 3.800 Dollar, Silber auf rund 47 Dollar. Kupfer folgt diesem Sog: Es gilt als Gradmesser der Weltwirtschaft und leidet, wenn der Markt Wachstum und Industrienachfrage skeptischer sieht.
|Metall
|Preis
|Vortag
|30-Tage-Wert
|Kupfer (USD/Pfund)
|6,01
|6,013
|6,571
|Silber (USD/Unze)
|47,39
|47,37
|57,07
|Platin (USD/Unze)
|1.427,9
|1.426,6
|1.644,9
|Palladium (USD/Unze)
|974
|974
|1.119
Alle Werte laut index.vn, Seitenzeit 07:22 Uhr Vietnam (01:22 Uhr MEZ); Börse nicht genannt. Prozentwerte zum 30-Tage-Wert: Rechnung der Redaktion.
Quelle: index.vn
Die Aktien
Was bedeutet der Kupferpreis für BHP, Freeport und Co.?
Rohstoff-Aktien trifft die Kombination aus fallendem Preis und Förderproblemen doppelt. Share Talk nennt für die 50 größten Bergbaukonzerne einen Marktwertverlust von 712 Milliarden Dollar seit Ausbruch des Iran-Konflikts; der Gesamtwert sank um 26 Prozent vom Februar-Rekord auf rund 2,04 Billionen Dollar. Im Oktober verlor Antofagasta 16,1 Prozent, Vale 15,4 Prozent und Fortescue 12,1 Prozent; Freeport-McMoRan, Southern Copper und BHP werden als schwächer beschrieben, ohne Zahl. Für Kupfer-Aktien gilt: Ein Preisrückgang von 8,5 Prozent in 30 Tagen wirkt über die fixen Kosten der Minen überproportional auf die Gewinne.
Fed-Protokoll heute Abend
Es kann Zinsen und Dollar bewegen – beides wirkt direkt auf Kupfer.
Förderprobleme in Chile
Escondida, Anglo American und Antofagasta bleiben im Blick; neue Produktionsmeldungen können den Preis stützen.
China
Fusionsprüfung Anglo-Teck und Chinas Nachfrage; konkrete Konjunkturdaten nennt die Quelle nicht.
Fed-Sitzung 8. und 9. Dezember
Eine Zinserhöhung ist fast vollständig eingepreist.
Kupferpreis aktuell: Häufige Fragen
Wie hoch ist der Kupferpreis am 18. November 2026? Rund 6,01 US-Dollar je Pfund, etwa 13.250 Dollar je Tonne (index.vn, 01:22 Uhr MEZ, Börse nicht genannt).
Warum fällt Kupfer trotz Minenproblemen? Zinsen, Dollar und Risikoabbau an den Börsen überlagern die Angebotsprobleme.
Wie wirkt Kupfer auf Rohstoff-Aktien wie BHP und Freeport-McMoRan? Fixe Kosten verstärken Preisänderungen; BHP verfehlte zuletzt sein Kupferziel, Antofagasta senkte den Ausblick.
Welche Metalle fallen noch? Silber lag bei 47,39 Dollar (30 Tage: 57,07), Platin bei 1.427,9 und Palladium bei 974 Dollar je Unze.
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