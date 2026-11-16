Wie hoch ist der Kupferpreis aktuell?

Am Montagabend notierte Kupfer an der COMEX bei rund 5,99 Dollar je Pfund (−1,4 %), laut Trading Economics.

Warum fällt der Kupferpreis?

Wegen des Ausverkaufs bei KI-Aktien, eines starken Dollars, schwacher China-Daten und des Abbaus spekulativer Wetten.

Wie weit ist Kupfer vom Rekord entfernt?

Das Rekordhoch lag im September bei 6,85 Dollar je Pfund, rund 12,5 Prozent über dem aktuellen Kupferpreis.

Welche Aktien hängen am Kupferpreis?

Vor allem Freeport-McMoRan, Southern Copper, BHP, Rio Tinto, Glencore und Teck; in Deutschland Aurubis als Verarbeiter.