Der Kupferpreis setzt seinen Abwärtstrend fort: An der New Yorker COMEX notierte Kupfer am Montagabend bei rund 5,99 US-Dollar je Pfund, ein Minus von 1,4 Prozent (laut Trading Economics). Bereits am frühen Morgen hatte das Industriemetall laut Saxo Bank mit 6,11 Dollar ein Viermonatstief markiert, an der Londoner Metallbörse LME fiel der Dreimonats-Kontrakt zeitweise um 1,6 Prozent auf 13.371,50 Dollar je Tonne. Auslöser sind der Ausverkauf bei KI- und Technologieaktien, ein starker Dollar und schwache Konjunkturdaten aus China. Für das Metall der Energiewende ist es bereits die fünfte Verlustwoche in Folge.
Kupferpreis: Fünfte Verlustwoche, Viermonatstief und China schwächelt – platzt jetzt die Kupfer-Story der Energiewende?
Der Kupferpreis fällt unter 6 Dollar je Pfund und damit auf den tiefsten Stand seit dem Sommer. KI-Ausverkauf, ein starker Dollar und enttäuschende China-Daten treiben die Spekulanten aus dem Markt. Dabei schrumpfen die Lager in Shanghai auf ein Zweijahrestief. Was hinter dem Rutsch beim wichtigsten Industriemetall steckt und was das für Kupferaktien wie Freeport-McMoRan bedeutet.
Die Tagesbilanz
Warum fällt der Kupferpreis gerade jetzt?
Kupfer galt monatelang als Gewinner des KI-Booms. Jetzt trifft es die Kehrseite derselben Wette.
Rechenzentren für künstliche Intelligenz brauchen enorme Mengen Kupfer – für Stromleitungen, Transformatoren und Kühlsysteme. Diese Story hatte den Kupferpreis im September auf ein Rekordhoch von 6,85 Dollar je Pfund getrieben. Doch am Montag brachen KI-Aktien an der Wall Street ein, der Nasdaq verlor rund 2,6 Prozent. Laut Trading Economics belastete der Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen und dem Anthropic-Börsengang auch das Industriemetall. Saxo Bank spricht von einer Liquidation spekulativer Long-Positionen.
Dazu kommen ernüchternde Signale aus China, dem mit Abstand größten Kupferverbraucher der Welt. Die Industrieproduktion wuchs im Oktober nur um 4,8 Prozent statt der erwarteten 5,3 Prozent, die Anlageinvestitionen schrumpften von Januar bis Oktober um 8,1 Prozent – ein schlechtes Zeichen für Bau und Infrastruktur. Hoffnungen auf neue Konjunkturhilfen dämpfte ANZ-Ökonom Zhaopeng Xing: Für den Rest des Jahres seien keine neuen Stimulusmaßnahmen zu erwarten.
Und schließlich der Dollar: Mit der wachsenden Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember notiert die US-Währung auf dem höchsten Stand seit April 2025. Weil Kupfer in Dollar gehandelt wird, verteuert ein starker Greenback das Metall für Käufer in China und Europa.
Das große Bild
Ist der Kupfermarkt knapp – oder gibt es zu viel Kupfer?
Hier zeigt sich ein auffälliger Widerspruch. An der LME sind die Lagerbestände laut Trading Economics von 205.000 Tonnen im August auf rund 320.000 Tonnen Mitte November gestiegen – das spricht für ein reichlicheres Angebot. In Shanghai dagegen fielen die Bestände laut ABC News binnen einer Woche um 18 Prozent auf 27.642 Tonnen, den tiefsten Stand seit Dezember 2023. Gleichzeitig erreichten die Importprämien in China zuletzt Rekordniveau, weil Kupfer wegen möglicher US-Zölle in die USA umgeleitet wurde. Der Kupfermarkt ist also regional zersplittert – knapp in Asien, gut versorgt in London.
Langfristig bleibt das Bild für viele Analysten intakt: Elektrifizierung, Stromnetze, Elektroautos und KI-Rechenzentren treiben die Nachfrage, während neue Minen viele Jahre bis zur Produktion brauchen. Goldman Sachs hält laut ABC News an seiner Kupferpreis-Prognose von 15.400 Dollar je Tonne für 2027 fest, sieht kurzfristig aber Abwärtsrisiken durch die Positionierung der Anleger. Die Prognose stammt von der Bank, nicht von aktiencheck.de.
|Metall
|Preis
|Veränderung
|Kupfer (COMEX, USD/lb)
|5,99
|−1,4 % (Tag), −8,4 % (Monat)
|Kupfer (LME 3M, USD/t, früh)
|13.371,50
|−1,6 %
|Aluminium (LME, USD/t)
|3.011
|−0,6 %
|Eisenerz (USD/t)
|90,91
|−0,6 %
|Lithiumcarbonat (CNY/t)
|89.550
|−3,0 %
Quelle: Trading Economics; ABC News; Stand 16.11.2026
Die Aktien
Was bedeutet der Kupferpreis für Kupferaktien?
Die Kupferaktien bekamen den Druck schon in Asien zu spüren. An der Börse in Sydney verlor die BHP-Aktie am Montag 2,8 Prozent, auch Rio Tinto und Fortescue gaben jeweils mehr als 2 Prozent nach, der Kupferspezialist Capstone fiel sogar um 4,8 Prozent. Für reine Kupferproduzenten wie Freeport-McMoRan oder Southern Copper wirkt der Hebel der Minenaktien besonders stark: Weil die Förderkosten weitgehend fix sind, schlägt jeder Cent beim Kupferpreis überproportional auf den Gewinn durch. In Deutschland ist die Aurubis-Aktie als größter europäischer Kupferverarbeiter eng mit dem Kupfermarkt verbunden, verdient aber vor allem an Verarbeitungs- und Raffinierungsentgelten.
Die Termine
Was sollten Kupfer-Anleger jetzt beobachten?
Dienstag nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen als Gradmesser für den KI-Investitionsboom
Mittwoch, 18. November, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung
Donnerstag, 19. November: Gipfel von Trump, Xi und Putin in Shenzhen – mögliche Signale zu Handel und Zöllen
Wöchentlich: Lagerbestände an LME und SHFE
Häufige Fragen zum Kupferpreis
Wie hoch ist der Kupferpreis aktuell?
Am Montagabend notierte Kupfer an der COMEX bei rund 5,99 Dollar je Pfund (−1,4 %), laut Trading Economics.
Warum fällt der Kupferpreis?
Wegen des Ausverkaufs bei KI-Aktien, eines starken Dollars, schwacher China-Daten und des Abbaus spekulativer Wetten.
Wie weit ist Kupfer vom Rekord entfernt?
Das Rekordhoch lag im September bei 6,85 Dollar je Pfund, rund 12,5 Prozent über dem aktuellen Kupferpreis.
Welche Aktien hängen am Kupferpreis?
Vor allem Freeport-McMoRan, Southern Copper, BHP, Rio Tinto, Glencore und Teck; in Deutschland Aurubis als Verarbeiter.
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