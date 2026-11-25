Der Kupferpreis rutscht weiter ab: Kupfer kostete am 25. November rund 5,29 Dollar je Pfund, 1,4 Prozent weniger als am Vortag (Trading Economics). Das sind rechnerisch gut 11.600 Dollar je Tonne. Innerhalb eines Monats hat das Industriemetall 18,8 Prozent verloren. Schon am Dienstag war Kupfer laut BullionVault um 3,2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende März gefallen; Trading Economics spricht von einem Tief seit mehreren Monaten.
Kupferpreis: Fast 19 Prozent Minus in einem Monat, 23 Prozent unter dem Rekord – platzt jetzt die KI-Wette im Kupfer?
Der Kupferpreis fällt am Mittwoch auf rund 5,29 Dollar je Pfund und liegt in einem Monat fast 19 Prozent im Minus, mehr als 22 Prozent unter dem Rekord vom September. Schwächere KI-Nachfrage, Chinas schwache Industrie und die erwartete Fed-Zinserhöhung drücken das Industriemetall. Was dahintersteckt, was Kupferminen wie Barrick, Freeport und BHP bremst und was Anleger jetzt beobachten.
Kupferpreis aktuell
Wie tief ist der Kupferpreis gefallen? Mehr als 20 Prozent unter dem Rekord
Im September markierte Kupfer ein Rekordhoch von 6,85 Dollar je Pfund – seitdem ist ein großer Teil des Anstiegs verpufft.
Vom Rekord liegt der Kupferpreis nun rund 22,7 Prozent entfernt (Rechnung der Redaktion auf Basis von 5,29 und 6,85 Dollar). Nach gängiger Definition gilt ein Rückgang von mehr als 20 Prozent als Bärenmarkt. Auf Jahressicht steht Kupfer laut Trading Economics trotzdem noch rund 3 Prozent im Plus – die Gewinne des Jahres sind also fast aufgezehrt.
|Kennzahl
|Wert
|Kupferpreis 25.11.2026
|5,29 $/lb
|Veränderung zum Vortag
|-1,4 %
|Veränderung in einem Monat
|-18,8 %
|Veränderung in zwölf Monaten
|+3,0 %
|Rekordhoch (September 2026)
|6,85 $/lb
|Abstand zum Rekord
|-22,7 %
Preise in US-Dollar je Pfund (lb); Trading Economics nutzt CFD-Preise, keine offiziellen Settlement-Preise.
Quelle: Trading Economics (25.11.2026), BullionVault (24.11.2026), Rechnung der Redaktion
Die Treiber
Warum fällt der Kupferpreis? Drei Sorgen auf einmal
Schwächere KI-Nachfrage
Trading Economics nennt Zweifel an der Nachfrage aus KI-Infrastruktur – Rechenzentren und Stromnetze gelten als wichtiger Wachstumstreiber für Kupfer. Der Ausverkauf bei Technologiewerten verstärkt diese Sorge.
Schwaches China
Die chinesische Industrieproduktion fiel im Oktober schwach aus (Trading Economics, 23.11.). China ist der größte Kupferverbraucher der Welt. Gleichzeitig sind die Lagerbestände an der Shanghai Futures Exchange laut Trading Economics (18.11.) knapp, und chinesische Aufschläge bleiben hoch – ein Hinweis, dass das physische Angebot nicht überall reichlich ist.
Fed und Dollar
Der Markt erwartet weitere Zinserhöhungen der Fed im Dezember und Januar (Trading Economics). Höhere Zinsen und ein starker Dollar verteuern Rohstoffe für Käufer außerhalb der USA und belasten die Konjunkturaussichten.
Das Angebot liefert dagegen kein Alarmsignal: Chiles Kupferproduktion stieg im September auf 387.870 Tonnen nach 369.500 Tonnen im Vormonat, Perus Produktion lag im August bei 230.676 Tonnen (Trading Economics). Zudem sollen Händler laut Trading Economics (23.11.) Kupfer aus US-Lagern nach China umlenken.
Rohstoff-Aktien
Was bedeutet der Kupferpreis für Kupferminen-Aktien? Die Kostenkurve rückt ins Blickfeld
Fällt der Kupferpreis, schrumpft die Marge der Produzenten – und zwar stärker als der Metallpreis selbst, weil die Kosten weitgehend fix sind. Ein Beispiel liefert Barrick Mining: Der Konzern meldete für das dritte Quartal Gesamtkosten (AISC) von 4,52 Dollar je Pfund Kupfer bei einer Produktion von 50.000 Tonnen und bestätigte seine Jahresprognose von 190.000 bis 220.000 Tonnen Kupfer (Barrick, 9.11.2026). Beim aktuellen Preis von rund 5,29 Dollar bleibt rechnerisch ein Abstand von etwa 0,77 Dollar je Pfund zu diesen Kosten (Rechnung der Redaktion; Kosten und Preis stammen aus verschiedenen Zeiträumen). Auch Freeport-McMoRan, BHP, Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta, Glencore und Southern Copper hängen am Kupfer; in Deutschland sind Aurubis und Salzgitter betroffen.
Was Anleger beobachten
Welche Termine sind für den Kupferpreis jetzt wichtig? Zinsdaten und China
Heute um 14:30 Uhr MEZ erscheint der US-PCE-Preisindex für Oktober, das Inflationsmaß der Fed. Der Markt preist für den 9. Dezember mit rund 97 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung ein (CME FedWatch via BullionVault). Dazu zählen weitere Konjunkturdaten aus China und die Entwicklung der Lagerbestände. Am Donnerstag sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, was die Liquidität dünner machen kann. aktiencheck.de gibt keine eigene Preisprognose für Kupfer ab.
Häufige Fragen zum Kupferpreis
Wie hoch ist der Kupferpreis aktuell?
Am 25. November rund 5,29 Dollar je Pfund, 1,4 Prozent weniger als am Vortag (Trading Economics, CFD-Preis).
Warum ist der Kupferpreis gefallen?
Wegen Zweifeln an der KI-Nachfrage, schwacher Industriedaten aus China und erwarteter Fed-Zinserhöhungen.
Wie weit liegt Kupfer unter dem Rekord?
Rund 22,7 Prozent unter dem Rekordhoch von 6,85 Dollar je Pfund vom September 2026 (Rechnung der Redaktion).
Welche Aktien hängen am Kupferpreis?
Kupferminen und Mischkonzerne wie Freeport-McMoRan, BHP, Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta, Southern Copper, Glencore und Barrick; in Deutschland Aurubis.
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