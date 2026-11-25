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Kupferpreis: Fast 19 Prozent Minus in einem Monat, 23 Prozent unter dem Rekord – platzt jetzt die KI-Wette im Kupfer?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 10:22 5 Min.

Der Kupferpreis fällt am Mittwoch auf rund 5,29 Dollar je Pfund und liegt in einem Monat fast 19 Prozent im Minus, mehr als 22 Prozent unter dem Rekord vom September. Schwächere KI-Nachfrage, Chinas schwache Industrie und die erwartete Fed-Zinserhöhung drücken das Industriemetall. Was dahintersteckt, was Kupferminen wie Barrick, Freeport und BHP bremst und was Anleger jetzt beobachten.

Bild: Foto: Ralphs_Fotos / Pixabay (Zuschnitt aus Medium 1253)

Kupfer je Pfund, 25.11.2026 (-1,4 % zum Vortag) 5,29 $ Kupferpreis in einem Monat -18,8 % Rekordhoch je Pfund im September 2026 6,85 $ Abstand zum Rekord (Rechnung der Redaktion) -22,7 % Quelle : Trading Economics (25.11.2026, CFD-Preis, kein offizieller LME/COMEX-Settlement); BullionVault (24.11.2026); Rechnung der Redaktion Der Kupferpreis rutscht weiter ab: Kupfer kostete am 25. November rund 5,29 Dollar je Pfund, 1,4 Prozent weniger als am Vortag (Trading Economics). Das sind rechnerisch gut 11.600 Dollar je Tonne. Innerhalb eines Monats hat das Industriemetall 18,8 Prozent verloren. Schon am Dienstag war Kupfer laut BullionVault um 3,2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende März gefallen; Trading Economics spricht von einem Tief seit mehreren Monaten. Kupferpreis aktuell Wie tief ist der Kupferpreis gefallen? Mehr als 20 Prozent unter dem Rekord Im September markierte Kupfer ein Rekordhoch von 6,85 Dollar je Pfund – seitdem ist ein großer Teil des Anstiegs verpufft. Vom Rekord liegt der Kupferpreis nun rund 22,7 Prozent entfernt (Rechnung der Redaktion auf Basis von 5,29 und 6,85 Dollar). Nach gängiger Definition gilt ein Rückgang von mehr als 20 Prozent als Bärenmarkt. Auf Jahressicht steht Kupfer laut Trading Economics trotzdem noch rund 3 Prozent im Plus – die Gewinne des Jahres sind also fast aufgezehrt. Kupfer im Überblick Kennzahl Wert Kupferpreis 25.11.2026 5,29 $/lb Veränderung zum Vortag -1,4 % Veränderung in einem Monat -18,8 % Veränderung in zwölf Monaten +3,0 % Rekordhoch (September 2026) 6,85 $/lb Abstand zum Rekord -22,7 % Preise in US-Dollar je Pfund (lb); Trading Economics nutzt CFD-Preise, keine offiziellen Settlement-Preise. Quelle : Trading Economics (25.11.2026), BullionVault (24.11.2026), Rechnung der Redaktion Die Treiber Warum fällt der Kupferpreis? Drei Sorgen auf einmal 01 Schwächere KI-Nachfrage Trading Economics nennt Zweifel an der Nachfrage aus KI-Infrastruktur – Rechenzentren und Stromnetze gelten als wichtiger Wachstumstreiber für Kupfer. Der Ausverkauf bei Technologiewerten verstärkt diese Sorge. 02 Schwaches China Die chinesische Industrieproduktion fiel im Oktober schwach aus (Trading Economics, 23.11.). China ist der größte Kupferverbraucher der Welt. Gleichzeitig sind die Lagerbestände an der Shanghai Futures Exchange laut Trading Economics (18.11.) knapp, und chinesische Aufschläge bleiben hoch – ein Hinweis, dass das physische Angebot nicht überall reichlich ist. 03 Fed und Dollar Der Markt erwartet weitere Zinserhöhungen der Fed im Dezember und Januar (Trading Economics). Höhere Zinsen und ein starker Dollar verteuern Rohstoffe für Käufer außerhalb der USA und belasten die Konjunkturaussichten. Das Angebot liefert dagegen kein Alarmsignal: Chiles Kupferproduktion stieg im September auf 387.870 Tonnen nach 369.500 Tonnen im Vormonat, Perus Produktion lag im August bei 230.676 Tonnen (Trading Economics). Zudem sollen Händler laut Trading Economics (23.11.) Kupfer aus US-Lagern nach China umlenken. Rohstoff-Aktien Was bedeutet der Kupferpreis für Kupferminen-Aktien? Die Kostenkurve rückt ins Blickfeld Fällt der Kupferpreis, schrumpft die Marge der Produzenten – und zwar stärker als der Metallpreis selbst, weil die Kosten weitgehend fix sind. Ein Beispiel liefert Barrick Mining: Der Konzern meldete für das dritte Quartal Gesamtkosten (AISC) von 4,52 Dollar je Pfund Kupfer bei einer Produktion von 50.000 Tonnen und bestätigte seine Jahresprognose von 190.000 bis 220.000 Tonnen Kupfer (Barrick, 9.11.2026). Beim aktuellen Preis von rund 5,29 Dollar bleibt rechnerisch ein Abstand von etwa 0,77 Dollar je Pfund zu diesen Kosten (Rechnung der Redaktion; Kosten und Preis stammen aus verschiedenen Zeiträumen). Auch Freeport-McMoRan, BHP, Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta, Glencore und Southern Copper hängen am Kupfer; in Deutschland sind Aurubis und Salzgitter betroffen. Was für Kupfer spricht Die Lagerbestände in Shanghai sind knapp, chinesische Aufschläge bleiben hoch.

Die Förderung in Chile und Peru wächst, ohne dass Engpässe gemeldet werden – aber auch ohne ein Überangebot.

Stromnetze, Elektromobilität und Rechenzentren bleiben langfristig kupferintensiv (Einschätzung der Redaktion).

Auf Jahressicht liegt Kupfer noch leicht im Plus. Was dagegen spricht Zweifel an der KI-Nachfrage und schwache chinesische Industriedaten.

Erwartete Zinserhöhungen der Fed und ein starker Dollar.

Der Ausverkauf an den Aktienmärkten kann Verkäufe auch bei Rohstoffen auslösen.

Kupferpreise und Minenaktien sind hoch volatil; Anleger in Euro tragen ein Währungsrisiko. Was Anleger beobachten Welche Termine sind für den Kupferpreis jetzt wichtig? Zinsdaten und China Heute um 14:30 Uhr MEZ erscheint der US-PCE-Preisindex für Oktober, das Inflationsmaß der Fed. Der Markt preist für den 9. Dezember mit rund 97 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung ein (CME FedWatch via BullionVault). Dazu zählen weitere Konjunkturdaten aus China und die Entwicklung der Lagerbestände. Am Donnerstag sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, was die Liquidität dünner machen kann. aktiencheck.de gibt keine eigene Preisprognose für Kupfer ab. Häufige Fragen zum Kupferpreis Wie hoch ist der Kupferpreis aktuell?

Am 25. November rund 5,29 Dollar je Pfund, 1,4 Prozent weniger als am Vortag (Trading Economics, CFD-Preis). Warum ist der Kupferpreis gefallen?

Wegen Zweifeln an der KI-Nachfrage, schwacher Industriedaten aus China und erwarteter Fed-Zinserhöhungen. Wie weit liegt Kupfer unter dem Rekord?

Rund 22,7 Prozent unter dem Rekordhoch von 6,85 Dollar je Pfund vom September 2026 (Rechnung der Redaktion). Welche Aktien hängen am Kupferpreis?

Kupferminen und Mischkonzerne wie Freeport-McMoRan, BHP, Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta, Southern Copper, Glencore und Barrick; in Deutschland Aurubis. Fazit: Der Kupferpreis verliert den KI-Rückenwind Der Kupferpreis hat binnen eines Monats fast 19 Prozent verloren und liegt mehr als 22 Prozent unter dem September-Rekord. Zinssorgen, ein starker Dollar und Zweifel an der Nachfrage aus KI und China drücken, während physische Knappheitssignale aus Shanghai dagegenhalten. Für Kupferminen-Aktien zählt jetzt der Abstand zwischen Metallpreis und Förderkosten. Die US-Inflationsdaten am Nachmittag und die Fed-Sitzung am 9. Dezember sind die nächsten Prüfsteine.

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