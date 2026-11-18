Der Kupferpreis an der Londoner Metallbörse LME liegt mit 13.225,50 Dollar je Tonne (Cash-Settlement vom 17. November, Quelle: Westmetall) weiter auf hohem Niveau – doch das eigentliche Signal kommt in der Nacht zu Mittwoch aus China. Die Yangshan-Prämie, die Importeure für physisches Kupfer zusätzlich zum Börsenpreis zahlen, ist am Dienstag laut Reuters um 21 Prozent auf 350 Dollar je Tonne gesprungen, ein Rekordhoch. Am Montag lag sie noch bei 290 Dollar.
Parallel dazu bewegt sich ein zweites Industriemetall kräftig: Nickel stieg an der LME über Nacht um 3,76 Prozent auf 16.455 Dollar je Tonne, in Shanghai schloss der Dezember-Kontrakt die Vormittagssitzung mit 122.510 Yuan je Tonne um 1,99 Prozent höher (SMM, 18. November, 11:56 Uhr Ortszeit, entspricht 04:56 Uhr MEZ). Beide Bewegungen haben eine gemeinsame Wurzel: Angebot, das am falschen Ort liegt oder bewusst verknappt wird.