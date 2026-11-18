Das Paradox des Kupfermarkts 2026: Weltweit gibt es durchaus Bestände, nur liegen sie nicht dort, wo sie gebraucht werden. Die Lager an der New Yorker Terminbörse COMEX summieren sich laut Reuters auf 730.697 Tonnen und damit nahe einem Rekordhoch. Auch von den LME-Beständen, die Westmetall für den 17. November mit 327.600 Tonnen ausweist, liegen rund 74 Prozent beziehungsweise 240.650 Tonnen in US-Lagerhäusern.

Der Grund ist politisch. Händler haben über Monate Kupfer in die USA verschifft, um möglichen Importzöllen zuvorzukommen; im Raum steht ein US-Einfuhrzoll von 15 Prozent ab 2027. Damit sitzt ein großer Teil des Metalls in einem Markt fest, aus dem es nur zurückfließt, wenn die Preisdifferenz die Zollrisiken aufwiegt. Marex-Analyst Guy Wolf brachte es gegenüber Reuters sinngemäß auf den Punkt: Wer Metall aus den USA herausbewegt, müsse sich sehr sicher sein, dass kein Zoll kommt.

Für den Kupferpreis heißt das: Die globale Bilanz mag ausgeglichen wirken, regional ist der Markt angespannt. Genau diese Fragmentierung macht Kupfer derzeit so anfällig für Preissprünge.