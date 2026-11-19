Mehrere Faktoren fielen zusammen. Das Fed-Protokoll vom Mittwoch signalisiert weitere Zinserhöhungen, der Dollar-Index stieg um 0,44 Prozent auf 103,945 Punkte (Rio Times). Ein stärkerer Dollar verteuert Rohstoffe für Käufer außerhalb der USA. Hinzu kommen laut boerse-express.com schwache China-Daten und Unsicherheit im KI-Sektor. Die Quellen weichen bei der Dauer des Kupfertiefs ab: Saxo spricht von einem Sieben-Monats-Tief, boerse-express von fast fünf Monaten. Einig sind sie sich bei der Richtung.

Die Rohstoffe insgesamt gaben nach: Gold fiel laut Rio Times um 2,85 Prozent auf etwa 3.740 Dollar und berührte in Asien 3.694 Dollar, ein 15-Monats-Tief (Saxo). Auch Zink und Nickel sanken. Der Fonds-Rückzug aus Rohstoffwetten, über den aktiencheck.de zuvor berichtete, passt in das Bild.