Die Glencore Aktie (Ticker 8GC an der Börse Frankfurt, Heimatbörse London: GLEN, ISIN JE00B4T3BW64) steht nach dem Rohstoffrutsch unter Druck: Kupfer fiel am Mittwoch um rund 5 Prozent auf ein mehrmonatiges Tief, Gold sank unter 3.800 Dollar je Feinunze. In Frankfurt notierte Glencore am Mittwoch um 16:33 Uhr bei 5,54 Euro, minus 5,94 Prozent; in der Woche steht ein Minus von gut 10 Prozent, im Monat von gut 19 Prozent (boerse-express.com, 18.11.2026). Der Minenwert Antofagasta verlor in London laut Saxo Bank 7,9 Prozent und erreichte in Euro ein 6-Monats-Tief bei 35,73 Euro (boerse.de, 19.11.2026).
Kupfer-Absturz und Zinsangst: Glencore Aktie und Antofagasta verlieren kräftig – wie viel Fed steckt im Rohstoffsturz?
Kupfer fiel am Mittwoch um rund 5 Prozent auf ein mehrmonatiges Tief, Gold rutschte unter 3.800 Dollar. Die Glencore Aktie und Antofagasta verloren deutlich. Was Dollar, Fed und China für Minenaktien und den DAX bedeuten.
Die Auslöser
Warum fällt Kupfer so stark?
Mehrere Faktoren fielen zusammen. Das Fed-Protokoll vom Mittwoch signalisiert weitere Zinserhöhungen, der Dollar-Index stieg um 0,44 Prozent auf 103,945 Punkte (Rio Times). Ein stärkerer Dollar verteuert Rohstoffe für Käufer außerhalb der USA. Hinzu kommen laut boerse-express.com schwache China-Daten und Unsicherheit im KI-Sektor. Die Quellen weichen bei der Dauer des Kupfertiefs ab: Saxo spricht von einem Sieben-Monats-Tief, boerse-express von fast fünf Monaten. Einig sind sie sich bei der Richtung.
Die Rohstoffe insgesamt gaben nach: Gold fiel laut Rio Times um 2,85 Prozent auf etwa 3.740 Dollar und berührte in Asien 3.694 Dollar, ein 15-Monats-Tief (Saxo). Auch Zink und Nickel sanken. Der Fonds-Rückzug aus Rohstoffwetten, über den aktiencheck.de zuvor berichtete, passt in das Bild.
Fed und Dollar
Das Protokoll der Oktober-Sitzung und ein stärkerer Dollar belasten Rohstoffpreise (Rio Times; Saxo Bank).
China
Schwache Konjunkturdaten aus China dämpfen die Kupfernachfrage-Erwartung (boerse-express.com).
Minenwerte unter Druck
Antofagasta minus 7,9 Prozent, Glencore über 5 Prozent im Minus, Rio Tinto gut 3 Prozent (Saxo; boerse-express).
Aktien
Was bedeutet der Kupfersturz für die Glencore Aktie und den DAX?
Minenaktien reagieren gehebelt auf Metallpreise: Sinken Kupfer und Gold, fallen Gewinnerwartungen schneller als der Rohstoff selbst. Die Antofagasta-Aktie notiert laut boerse.de seit dem 14. Oktober rund 18,7 Prozent tiefer und 17,9 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt; das ist automatisierte technische Auswertung, keine Unternehmensmeldung. Für den DAX sind Kupfer und Gold indirekt relevant: über Industriekonjunktur, Dollar und Rohstoffkosten. Der Index war am Mittwoch um 1,2 Prozent gefallen (Saxo); am Donnerstag schloss er laut Xetra bei 25.464 Punkten. Das ist eine Einschätzung der Redaktion und keine Kursprognose.
|Wert
|Bewegung
|Quelle
|Kupfer
|ca. minus 5 % (mehrmonatiges Tief)
|Saxo
|Gold
|minus 2,85 % auf ca. 3.740 $
|Rio Times
|Glencore (Frankfurt, 16:33 Uhr)
|5,54 €, minus 5,94 %
|boerse-express
|Antofagasta (London)
|minus 7,9 %
|Saxo
|Rio Tinto
|gut minus 3 %
|boerse-express
|Dollar-Index
|plus 0,44 % auf 103,945
|Rio Times
Zeitpunkte und Börsenplätze laut Quelle; Quellen weichen teilweise ab.
Quelle: Saxo Bank; Rio Times; boerse-express.com; boerse.de
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
US-Zinsentscheidung der Fed am 9. Dezember.
Chinesische Konjunkturdaten und Kupfer-Importzahlen.
Der Investorentag von Glencore am 7. Dezember laut einer Quelle, Termin vor Veröffentlichung prüfen.
FAQ
Häufige Fragen zu Kupferpreis und Glencore
Warum ist der Kupferpreis gefallen? Laut Marktberichten wegen stärkerem Dollar, Zinserhöhungssignalen der Fed und schwacher China-Daten.
Wie stark fiel die Glencore Aktie? In Frankfurt um 5,94 Prozent auf 5,54 Euro (18.11.2026, 16:33 Uhr).
Wie tief ist Gold gefallen? Auf etwa 3.740 Dollar, zeitweise 3.694 Dollar in Asien; erstmals seit September 2025 unter 3.800 Dollar.
Was ist mit Antofagasta? Die Aktie fiel in London um 7,9 Prozent und markierte in Euro ein 6-Monats-Tief.
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