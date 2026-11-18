Die Bundesregierung macht beim Kündigungsschutz Tempo: Das Kabinett soll am Mittwoch den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) beschließen, der den Kündigungsschutz für Topverdiener lockert und sachgrundlose Befristungen auf bis zu vier Jahre verlängert. Laut Reuters wurde die Vorlage kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt, nachdem die Spitzen von CDU, CSU und SPD in der Nacht grünes Licht gegeben hatten; sie soll als „besonders eilbedürftig“ gekennzeichnet werden. Der DAX lag um 09:10 Uhr laut finanzen.net mit 0,29 Prozent im Plus bei 26.120 Punkten.
Kündigungsschutz: Kabinett soll heute Lockerung für Topverdiener und vier Jahre Befristung beschließen – was bringt die Arbeitsmarktreform Unternehmen und DAX?
Die Bundesregierung zieht die Reform von Arbeitsminister Alexander Schweitzer vor: Kündigungsschutz-Lockerung für Gutverdiener ab rund 186.000 Euro, sachgrundlose Befristung bis vier Jahre, Ende des SE-Schlupflochs bei der Mitbestimmung. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Erwerbstätigen. Was die Pläne für Unternehmen, Personaldienstleister und Anleger bedeuten.
Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Erwerbstätigen im dritten Quartal um 0,1 Prozent oder 57.000 gegenüber dem Vorquartal gesunken. Die Koalition will Unternehmen das Einstellen erleichtern – Gewerkschaften warnen vor weniger Sicherheit für Beschäftigte.
Die Reform
Was ändert sich beim Kündigungsschutz und bei Befristungen?
Kern der Reform ist eine Sonderregel für Gutverdiener. Wer mehr als das 1,75-Fache der Beitragsbemessungsgrenze verdient – nach Berechnungen auf Basis der Werte für 2027 rund 185.850 Euro brutto im Jahr –, soll künftig wie ein leitender Angestellter behandelt werden. Arbeitgeber könnten das Arbeitsverhältnis dann gegen eine vom Arbeitsgericht festgesetzte Abfindung beenden, auch wenn die Kündigung nicht ausreichend begründet ist. Bisher haben Beschäftigte in diesem Fall Anspruch auf Weiterbeschäftigung. Nach Expertenangaben, die dpa zitiert, betrifft das rund 0,27 Prozent der Beschäftigten. Greifen soll die Regel laut Reuters zwölf Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes.
Breiter wirkt die Änderung bei den Befristungen. Sachgrundlose Befristungen sollen bis zu vier Jahre mit bis zu sechs Verlängerungen möglich sein, bisher sind es zwei Jahre mit drei Verlängerungen. Das gilt für Einstellungen bis Ende 2030. Das Ministerium begründet die zeitliche Grenze laut Reuters mit der schwierigen Wirtschaftslage.
|Bereich
|Bisher
|Geplant
|Sachgrundlose Befristung
|2 Jahre, 3 Verlängerungen
|4 Jahre, 6 Verlängerungen (Einstellungen bis Ende 2030)
|Kündigungsschutz Topverdiener
|Anspruch auf Weiterbeschäftigung
|Auflösung gegen Abfindung ab ca. 185.850 € Jahresgehalt
|Mitbestimmung
|Umgehung durch Umwandlung in SE möglich
|Schlupfloch soll geschlossen werden
|Sonntagsarbeit Bäckereien
|3-Stunden-Grenze
|Grenze entfällt
|Bundesrat
|–
|Zustimmung nicht nötig
Stand: Gesetzentwurf laut Reuters (18.11., 08:39) und dpa (11.11.); Kabinettsbeschluss für 18.11. geplant.
Quelle: Reuters via onvista, dpa via Handelsblatt, ad-hoc-news
Die Reaktionen
Wer ist für die Lockerung des Kündigungsschutzes – und wer dagegen?
Die Arbeitgeber begrüßen die Pläne. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter sprach laut dpa von einem „positiven Signal“. Schweitzer selbst will, dass Firmen „flexibler am Arbeitsmarkt“ agieren können. Im Entwurf heißt es, die Anpassungen sollten es Unternehmen vor allem leichter machen, Personal einzustellen.
Die Gewerkschaften sehen das anders. DGB-Vorstand Anja Piel erklärte laut dpa, die Ausweitung der Befristung, der Sonntagsarbeit und die Lockerung des Kündigungsschutzes brauche es nicht. Verdi-Chef Frank Werneke sprach von „Enttäuschung und auch Gefahr“ für viele Beschäftigte. Der Entwurf setzt Beschlüsse um, auf die sich die Koalition aus Union und SPD im Juli verständigt hatte.
Das große Bild
Was bedeutet die Arbeitsmarktreform für Konjunktur, DAX und Personaldienstleister?
Einschätzung der Redaktion: Gesamtwirtschaftlich ist die Reform eher ein Signal als ein Konjunkturprogramm. Die Kündigungsschutz-Regel betrifft nur einen sehr kleinen Teil der Beschäftigten, vor allem Führungskräfte und Spezialisten in Banken, Beratung, Industrie und Technologie. Für Großkonzerne im DAX kann sie Trennungen im Topmanagement unterhalb des Vorstands planbarer machen; Umbauprogramme mit Tausenden Stellen berührt sie kaum.
Spürbarer könnte die längere Befristung sein. Sie senkt für Unternehmen das Risiko, in unsicheren Zeiten neue Stellen zu schaffen – genau das ist das erklärte Ziel. Für Personaldienstleister und Zeitarbeitsfirmen ist das ambivalent: Mehr direkte befristete Verträge können Zeitarbeit teilweise ersetzen, ein lebhafterer Arbeitsmarkt würde aber auch die Vermittlung beleben. Belastbare Schätzungen zur Wirkung liegen bislang nicht vor.
Für den DAX und die Konjunktur zählen am Ende die Daten. Die sinkende Erwerbstätigenzahl im dritten Quartal und laut Destatis um 14,8 Prozent eingebrochene Baugenehmigungen zeigen, wie schwach die Binnenwirtschaft derzeit ist. Ob die Reform daran etwas ändert, wird sich frühestens 2027 zeigen. Am Anleihemarkt spielt das Gesetz keine erkennbare Rolle; dort dominieren Inflation und EZB-Zinserwartungen.
Termine
Wie geht es mit dem Gesetz zum Kündigungsschutz weiter?
FAQ: Kündigungsschutz und Befristung 2027
Für wen wird der Kündigungsschutz gelockert? Für Beschäftigte mit einem Jahresgehalt oberhalb des 1,75-Fachen der Beitragsbemessungsgrenze, nach den Werten für 2027 rund 185.850 Euro. Betroffen sind laut Experten etwa 0,27 Prozent der Beschäftigten.
Wie lange dürfen Arbeitsverträge künftig ohne Grund befristet werden? Bis zu vier Jahre mit bis zu sechs Verlängerungen, für Einstellungen bis Ende 2030. Bisher sind es zwei Jahre und drei Verlängerungen.
Muss der Bundesrat zustimmen? Nein, laut Reuters ist das Gesetz nicht zustimmungspflichtig.
Was bedeutet die Reform für Aktien? Direkte Kurseffekte sind kaum zu erwarten. Für Anleger relevant ist, ob mehr Flexibilität den schwachen Arbeitsmarkt und damit die Binnenkonjunktur stützt.
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