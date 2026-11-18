Kern der Reform ist eine Sonderregel für Gutverdiener. Wer mehr als das 1,75-Fache der Beitragsbemessungsgrenze verdient – nach Berechnungen auf Basis der Werte für 2027 rund 185.850 Euro brutto im Jahr –, soll künftig wie ein leitender Angestellter behandelt werden. Arbeitgeber könnten das Arbeitsverhältnis dann gegen eine vom Arbeitsgericht festgesetzte Abfindung beenden, auch wenn die Kündigung nicht ausreichend begründet ist. Bisher haben Beschäftigte in diesem Fall Anspruch auf Weiterbeschäftigung. Nach Expertenangaben, die dpa zitiert, betrifft das rund 0,27 Prozent der Beschäftigten. Greifen soll die Regel laut Reuters zwölf Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes.

Breiter wirkt die Änderung bei den Befristungen. Sachgrundlose Befristungen sollen bis zu vier Jahre mit bis zu sechs Verlängerungen möglich sein, bisher sind es zwei Jahre mit drei Verlängerungen. Das gilt für Einstellungen bis Ende 2030. Das Ministerium begründet die zeitliche Grenze laut Reuters mit der schwierigen Wirtschaftslage.