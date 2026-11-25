Eine Unternehmensnachricht vom Mittwoch gibt es nicht. Die KSB Aktie hatte sich zu Wochenbeginn noch auf 820 Euro erholt, gab die Gewinne aber rasch wieder ab. Mit dem Bruch der Marke von 772 Euro, dem Tief vom 20. November, fehlt nun eine charttechnische Unterstützung. Der schwache Gesamtmarkt tat ein Übriges: Der Dax schloss auf dem tiefsten Stand seit Juli.