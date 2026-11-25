Der Druck lässt nicht nach: Die KSB Aktie fällt am Mittwoch um 4,01 Prozent auf 767,00 Euro und ist zehntgrößter SDAX Verlierer (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Damit unterschreitet die Vorzugsaktie des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers ihr bisheriges Zwölfmonatstief von 772 Euro.
KSB Aktie: SDAX Verlierer am Abend – neues Zwölfmonatstief, der Pumpenbauer verliert den Halt
Die KSB Aktie verliert am Mittwoch 4,01 Prozent auf 767,00 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Die Vorzugsaktie des Pumpenherstellers fällt unter das Tief der Vorwoche. Zwei Analysehäuser hatten zuvor ihre Kursziele gesenkt.
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Der Auslöser
Warum fällt die KSB Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht vom Mittwoch gibt es nicht. Die KSB Aktie hatte sich zu Wochenbeginn noch auf 820 Euro erholt, gab die Gewinne aber rasch wieder ab. Mit dem Bruch der Marke von 772 Euro, dem Tief vom 20. November, fehlt nun eine charttechnische Unterstützung. Der schwache Gesamtmarkt tat ein Übriges: Der Dax schloss auf dem tiefsten Stand seit Juli.
Belastend wirken zudem gesenkte Erwartungen. MPCM und Warburg Research kappten nach den Quartalszahlen ihre Kursziele von jeweils 1.050 auf 990 Euro. Beide blieben zwar bei ihrer Kaufempfehlung, doch der SDAX Verlierer befindet sich laut boerse.de bereits seit Mai in einem langfristigen Abwärtstrend.
Der Hintergrund
Mehr Aufträge, weniger Gewinn
Die Quartalsbilanz fiel gemischt aus. Im dritten Quartal erzielte KSB ein EBIT von 72,2 Millionen Euro, der Gewinn ging zurück. Der Auftragseingang stieg nach neun Monaten dagegen um 9,5 Prozent. Der Vorstand sieht den Konzern auf Kurs und hält an der Jahresprognose fest: Das EBIT soll 220 bis 265 Millionen Euro erreichen.
Wachstum verspricht sich KSB vor allem in den USA. Dort investiert das Unternehmen 22 Millionen Euro in Verfügbarkeit und Service, nachdem die Erlöse in Nordamerika im dritten Quartal um 16,2 Prozent zugelegt hatten. Berenberg traut der KSB Aktie mit einem Kursziel von 1.300 Euro weiterhin viel zu.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur KSB Aktie
Warum ist die KSB Aktie SDAX Verlierer?
Die Vorzugsaktie ist unter ihr bisheriges Zwölfmonatstief gefallen. Eine neue Nachricht gibt es nicht, der schwache Markt verstärkt den Druck.
Hält KSB an der Prognose fest?
Ja. Das EBIT soll 2026 zwischen 220 und 265 Millionen Euro liegen.
Was sagen Analysten?
MPCM und Warburg nennen 990 Euro, Berenberg 1.300 Euro, jeweils mit Kaufempfehlung.
KSB Vorzugsaktie: ISIN DE0006292030, WKN 629203, Börsenkürzel KSB3.
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