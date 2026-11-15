K+S ist an der Börse ein Rätsel. Die Kali-Preise ziehen an, die Prognose steht, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt unter 4. Trotzdem verlor die K+S-Aktie in dieser Woche 4,94 Prozent und schloss bei 12,70 Euro; im Monatsvergleich steht ein Minus von mehr als 9 Prozent. Diese K+S Aktienanalyse zeigt, woher die Skepsis kommt und was die K+S Aktienprognose bestimmt.
K+S Aktienanalyse: KGV unter 4, Kali-Preise im Aufwind – warum fällt die Aktie trotzdem?
K+S profitiert von höheren Kali-Preisen und hat die Prognose für 2026 präzisiert. Dennoch gehört die K+S-Aktie zu den MDAX-Verlierern der Woche. Unsere K+S Aktienanalyse zeigt, warum der Düngerkonzern so niedrig bewertet ist, was der Salz-Zukauf bringt und was die K+S Aktienprognose bestimmt.
SDFSDF
Steckbrief
- Unternehmen
- K+S Aktiengesellschaft
- Sitz
- Kassel
- Ticker
- SDF (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 12,70 Euro
- Börsenwert
- rund 2 Milliarden Euro
- KGV
- rund 3,9
- Dividendenrendite
- rund 1 Prozent
- Vorstandschef
- Christian H. Meyer
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Kali-Preise steigen, die Börse bleibt skeptisch
Die K+S Aktie hängt am Weltmarktpreis für Kali.
K+S fördert Kali in Deutschland und Kanada und verkauft es als Dünger an die Landwirtschaft. Der Konflikt im Nahen Osten hat die Kali-Preise gestützt. Im zweiten Quartal stieg das EBITDA um rund 60 Prozent auf 176 Millionen Euro, im August hob K+S die Jahresprognose auf 680 bis 760 Millionen Euro an. Das dritte Quartal fiel dagegen schwächer aus.
Die Zahlen
Prognose eingeengt statt erhöht
Für jede K+S Aktienanalyse zählt die Spanne der Jahresprognose.
Nach dem dritten Quartal hat K+S die EBITDA-Prognose auf 700 bis 750 Millionen Euro eingeengt. Die Mitte der Spanne liegt leicht höher als zuvor, das obere Ende wurde aber gekappt. Gegenüber 2025 mit 613 Millionen Euro wäre das ein deutlicher Anstieg. Anleger hatten nach dem starken zweiten Quartal offenbar mehr erwartet.
K+S: EBITDA
Millionen Euro
Quelle: K+S; 2026 Mitte der Prognose
Daten als Tabelle
|Jahr
|EBITDA
|2025
|613
|2026e
|725
Der Ausblick
Salz-Zukauf und hohe Investitionen
K+S investiert rund 600 Millionen Euro im Jahr, vor allem in das kanadische Werk Bethune und die Modernisierung der deutschen Standorte. Mit dem Kauf des Salzgeschäfts von Qemetica will K+S zudem das Salzsegment stärken; der Abschluss wird für das erste Quartal 2027 erwartet. Die hohen Investitionen drücken kurzfristig den freien Mittelzufluss.
Die Bewertung
KGV unter 4 – Schnäppchen oder Falle?
Mit einem KGV von rund 3,9 wirkt die K+S Aktie extrem günstig. Allerdings kann ein so niedriger Wert durch Sondereffekte verzerrt sein. Der Börsenwert von rund 2 Milliarden Euro liegt deutlich unter dem Buchwert der Anlagen. Die Dividendenrendite ist mit rund 1 Prozent gering.
Die Analysten
Kursziele unter dem aktuellen Kurs
Die Analysten sind zurückhaltend. Der Median der Kursziele liegt bei rund 11,10 Euro und damit unter dem aktuellen Kurs, die Spanne reicht von 10,50 bis 17,50 Euro. Viele Häuser bezweifeln, dass die hohen Kali-Preise von Dauer sind. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
K+S Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Kali-Preise bleiben hoch
K+S erreicht das obere Ende der Prognose, der Ausblick 2027 überzeugt. Die niedrige Bewertung könnte sich dann schnell auflösen.
Szenario 2: Seitwärts
Die Preise normalisieren sich langsam. Die Aktie pendelt zwischen 11 und 15 Euro.
Szenario 3: Preisverfall
Fällt der Kali-Preis deutlich, drohen Prognosesenkungen und ein Rückgang Richtung Analystenziele.
Häufige Fragen zur K+S Aktienanalyse
Warum fällt die K+S Aktie?
Nach dem schwächeren dritten Quartal hat K+S das obere Ende der Prognose gekappt; zudem zweifeln viele Analysten an dauerhaft hohen Kali-Preisen.
Was erwartet K+S für 2026?
Ein EBITDA von 700 bis 750 Millionen Euro.
Was ist der Qemetica-Zukauf?
K+S übernimmt das Salzgeschäft von Qemetica; der Abschluss wird für das erste Quartal 2027 erwartet.
Ist die K+S Aktie günstig?
Das KGV liegt unter 4, kann aber durch Sondereffekte verzerrt sein.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.