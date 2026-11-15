K+S Aktienanalyse: KGV unter 4, Kali-Preise im Aufwind – warum fällt die Aktie trotzdem?

K+S ist an der Börse ein Rätsel. Die Kali-Preise ziehen an, die Prognose steht, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt unter 4. Trotzdem verlor die K+S-Aktie in dieser Woche 4,94 Prozent und schloss bei 12,70 Euro; im Monatsvergleich steht ein Minus von mehr als 9 Prozent. Diese K+S Aktienanalyse zeigt, woher die Skepsis kommt und was die K+S Aktienprognose bestimmt.