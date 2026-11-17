Die K+S-Aktie befindet sich in einer interessanten Ausgangslage. Während die Papiere des Kali- und Salzproduzenten aktuell um 1,012 Prozent auf 12,98 Euro zulegen, hat Millennium International Management LP seine Netto-Leerverkaufsposition am 16. November 2026 von 0,62 Prozent auf 0,55 Prozent reduziert. Die relative Verringerung um rund 11,29 Prozent zeigt, dass der Hedgefonds seine negative Netto-Exponierung spürbar zurückgefahren hat. Gleichzeitig bleiben weitere institutionelle Leerverkäufer mit zuletzt ausgewiesenen Positionen engagiert. Besonders auffällig sind BlackRock Investment Management (UK) Limited mit 1,51 Prozent und ExodusPoint Capital Management mit 0,70 Prozent, wobei diese Meldestände älter als einen Monat sind. Die jüngste Positionsveränderung von Millennium ist deshalb ein interessantes Einzelsignal, aber noch kein Beleg für einen breiten Rückzug der Hedgefonds. Fundamental besitzt K+S Chancen durch eine mögliche Verbesserung der Kalipreise und eine stabile internationale Düngemittelnachfrage. Gleichzeitig bleiben schwankende Rohstoffpreise, Produktionskosten und der hohe Kapitalbedarf wichtige Risiken. Die entscheidende Entwicklung: Millennium reduziert seine Short-Wette um mehr als elf Prozent, während die K+S-Aktie steigt. Sollte sich die operative Geschäftsentwicklung verbessern und sollten weitere Leerverkäufer ihre Positionen verringern, könnte dies die Ausgangslage für die Aktie zusätzlich unterstützen. Bleiben die Kalipreise dagegen unter Druck oder enttäuscht die Profitabilität, könnten die bestehenden Risiken erneut in den Vordergrund rücken. Für Anleger bleibt K+S damit ein spannender Rohstoffwert, bei dem die weitere Entwicklung der Hedgefondspositionen und die fundamentalen Geschäftsperspektiven gleichermaßen Aufmerksamkeit verdienen.