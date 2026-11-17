Gute Zahlen, wenig Fantasie: DZ-Bank-Analyst Axel Herlinghaus bestätigt für die K+S-Aktie das Rating „Kaufen“ und senkt den fairen Wert von 16,75 auf 16 Euro. Zum Kurs von 13,00 Euro zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Abstand von rund 23 Prozent.
K+S-Aktie: DZ Bank bleibt beim Kauf – doch es fehlen die Kurstreiber
DZ-Bank-Analyst Axel Herlinghaus bestätigt „Kaufen“ für die K+S-Aktie, senkt den fairen Wert aber auf 16 Euro. Die Quartalszahlen fielen etwas besser aus als erwartet.
Steckbrief
- Unternehmen
- K+S Aktiengesellschaft
- Handelssymbol
- SDF (Xetra)
- Analyst
- Axel Herlinghaus
- Bank
- DZ Bank
- Rating
- Kaufen (bestätigt, fairer Wert gesenkt)
- Fairer Wert
- 16 Euro (zuvor 16,75 Euro)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
DZ Bank zur K+S-Aktie
Besser als erwartet – Herlinghaus bleibt beim Kauf
Axel Herlinghaus bewertet die Zahlen zum dritten Quartal.
Die Quartalszahlen des Düngerkonzerns seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Herlinghaus. Allerdings mangele es der Aktie derzeit an klaren Kurstreibern.
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um gut 6 Prozent auf 934 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet K+S nun ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 700 bis 750 Millionen Euro, nach zuvor 680 bis 760 Millionen Euro.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von DZ-Bank-Analyst Axel Herlinghaus zu lesen ist:
Engere Prognose
Die Untergrenze der EBITDA-Spanne wurde angehoben, die Obergrenze gesenkt.
Höhere Preise
Höhere Verkaufspreise hatten das Ergebnis im ersten Halbjahr gestützt.
Zukauf geplant
Die Übernahme des Salzgeschäfts von Qemetica soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden.
Fehlende Treiber
Herlinghaus sieht derzeit keine klaren Kurstreiber.
Schwächeres Schlussquartal erwartet
Nach neun Monaten lag das EBITDA bei 563 Millionen Euro, der bereinigte freie Cashflow bei 119 Millionen Euro. Die Prognose deutet auf ein schwächeres viertes Quartal hin.
Die DZ Bank arbeitet mit einem fairen Wert statt eines klassischen Kursziels.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Analyst Axel Herlinghaus. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Kaufen“ und der faire Wert von 16 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.dzbank.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
K+S Aktiengesellschaft (SDF): Kaufen, Kursziel 16,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Axel Herlinghaus, Aktienanalyst, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank vom 17.11.2026, 16:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:05 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:05 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Axel Herlinghaus, Aktienanalyst, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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