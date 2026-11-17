Die Quartalszahlen des Düngerkonzerns seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Herlinghaus. Allerdings mangele es der Aktie derzeit an klaren Kurstreibern.

Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um gut 6 Prozent auf 934 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet K+S nun ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 700 bis 750 Millionen Euro, nach zuvor 680 bis 760 Millionen Euro.