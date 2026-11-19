aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 08:58 5 Min.

Der Kryptomarkt verliert in 24 Stunden 3,1 Prozent und ist noch 2,14 Billionen Dollar wert. Von den zehn größten Kryptowährungen legt nur Tron zu, das Handelsvolumen sinkt um 10,5 Prozent. Die Übersicht zu Bitcoin Kurs, Ether, XRP, Solana und Stablecoins – und was das für Coinbase Aktie und Circle Aktie bedeutet.

Marktkapitalisierung aller Kryptowerte, Stand 19.11., 00:30 MEZ 2,14 Bio. USD Veränderung in 24 Stunden -3,1% Handelsvolumen in 24 Stunden (69,2 Mrd. USD) -10,5% Bitcoin-Dominanz (Ether: 10,1%) 58,8% Quelle : CoinMarketCap via Liputan6 (19.11., 00:30 MEZ)

Der Kryptomarkt startet schwach in den Donnerstag: Laut CoinMarketCap (19. November, 00:30 Uhr MEZ) ist die Gesamtmarktkapitalisierung auf 2,14 Billionen Dollar gefallen, minus 3,1 Prozent in 24 Stunden, bei einem um 10,5 Prozent gesunkenen Handelsvolumen von 69,2 Milliarden Dollar. Der Bitcoin Kurs notiert bei 62.490 Dollar, am Morgen waren es 63.495 Dollar (CryptoCompare, 07:42 Uhr MEZ). Nur ein Wert der Top 10 legt zu: Tron mit plus 0,3 Prozent auf 0,3086 Dollar. Das belastet auch Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie (COIN) und die Strategy Aktie (MSTR).

Morgenlage 8 Uhr Welche Kryptowährungen verlieren am meisten?

Der Rückgang betrifft fast jeden, nur das Ausmaß unterscheidet sich.

Binance Coin (BNB) verliert in sieben Tagen 14,5 Prozent, Bitcoin 15,1 Prozent, Ether 13,6 Prozent. Am schwächsten war über Nacht Zcash mit minus 5,2 Prozent, dahinter folgt Hyperliquid (HYPE) mit minus 5,1 Prozent. Die Stablecoins halten ihren Wert: Tether (USDT) liegt bei 0,9986 Dollar, Circles USDC bei 0,9998 Dollar. Das Handelsvolumen von USDT beträgt 55,6 Milliarden Dollar, mehr als bei jedem anderen Coin.

Die Top 10 im Überblick Coin Kurs 24 Std. 7 Tage Marktwert Bitcoin (BTC) 62.489,61 -3,86% -15,09% 1,25 Bio. Ether (ETH) 1.764,73 -3,30% -13,63% 215,7 Mrd. Tether (USDT) 0,9986 -0,04% -0,02% 175,2 Mrd. BNB 579,60 -2,97% -14,47% 76,2 Mrd. USDC 0,9998 -0,01% +0,02% 68,4 Mrd. XRP 0,9637 -2,22% -7,73% 61,2 Mrd. Solana (SOL) 73,10 -2,81% -11,40% 43,3 Mrd. Tron (TRX) 0,3086 +0,32% -2,53% 29,3 Mrd. Hyperliquid (HYPE) 66,44 -5,08% -6,21% 16,8 Mrd. Zcash (ZEC) 906,81 -5,22% -6,47% 15,4 Mrd. Stand: 19.11.2026, 00:30 MEZ (18.11., 23:30 UTC), CoinMarketCap via Liputan6. Kurse in US-Dollar. Quelle : CoinMarketCap via Liputan6

Warum steigt Tron, wenn der Rest des Kryptomarkts fällt?

Einen belegten Auslöser gibt es nicht; Liputan6 nennt Tron nur als einzigen Gewinner der Top 10. Die Einschätzung der Redaktion: Tron ist die Plattform, über die ein großer Teil der Tether-Stablecoins läuft (Allgemeinwissen, nicht in den Quellen belegt). Wenn Anleger in Stablecoins ausweichen, kann das Tron stützen. Das erklärt allerdings nur einen kleinen Gewinn von 0,3 Prozent und sieben Tage minus 2,5 Prozent. Ein Trend ist das nicht, aktiencheck.de gibt keine Prognose ab.

Schrumpfen die Stablecoins und was heißt das für die Circle Aktie?

Investing News beruft sich auf eine Analyse von Yield Basis, nach der das Stablecoin-Angebot schrumpft, was dem Kryptomarkt Kaufkraft entzieht. Am 17. November meldete die Weltbank, dass sie mit Citi und Circle die Zahlung in regulierten US-Dollar-Stablecoins testet; Circle gibt USDC aus, Citi bindet das Projekt an Banknetze an (Investing News, 18.11.). Für die Circle Aktie (Ticker CRCL) ist das ein Prüfauftrag, kein Umsatz. Für die Coinbase Aktie zählt das Stablecoin-Geschäft ebenfalls, denn Coinbase verdient laut Trefis rund die Hälfte seines Umsatzes im Abo- und Servicegeschäft. Die Coinbase Aktie schloss am Montag bei 119,84 Dollar auf einem 52-Wochen-Tief.

Wie stark belasten Fed und ETFs den Kryptomarkt?

Das Fed-Protokoll vom Mittwoch signalisiert weitere Zinserhöhungen; am Markt wird für Dezember mit rund 91 Prozent ein Schritt von 25 Basispunkten erwartet (Kalshi, via KuCoin). Der Dollar steht auf einem 19-Monats-Hoch. Die US-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag Abflüsse von 239,9 Millionen Dollar, im November rund 2,58 Milliarden Dollar (Farside). Der Fear & Greed Index liegt bei 10 bis 11, also bei Extremer Angst. Solana-ETFs sahen am 17. November erstmals nach 24 Tagen wieder Zuflüsse von 11,6 Millionen Dollar (Altcoin Buzz), XRP-ETFs am selben Tag Abflüsse von 6,14 Millionen Dollar.

Was dafür spricht Stablecoins halten ihren Wert (USDT 0,9986, USDC 0,9998 Dollar), das System läuft stabil.

Tron und XRP verlieren in sieben Tagen weniger als Bitcoin und Ether.

Extreme Angst (Index 10 bis 11) war in der Vergangenheit oft eine späte Phase des Abverkaufs, ohne Garantie für eine Wende. Was dagegen spricht Das Gesamtvolumen sank um 10,5 Prozent; schwache Umsätze bedeuten wenig Käuferinteresse.

Fed-Zinserhöhung im Dezember gilt als sehr wahrscheinlich, der Dollar ist stark.

ETF-Abflüsse bei Bitcoin im November rund 2,58 Milliarden Dollar.

Kryptowerte sind hochvolatil, ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Welche Termine bewegen den Kryptomarkt jetzt?

Am 19. November stehen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Anthropic-Börsengang an. Am 20. November folgen japanische Verbraucherpreise und Token-Freigaben bei ZRO und KAITO, am 21. November eine Freigabe bei AKE (KuCoin). Die Fed tagt am 8. und 9. Dezember, das CFTC-Roundtable ist für den 15. Dezember angesetzt (Altcoin Buzz).

Häufige Fragen zum Kryptomarkt

Wie groß ist der Kryptomarkt aktuell? Laut CoinMarketCap lag die Gesamtmarktkapitalisierung am 19. November um 00:30 Uhr MEZ bei 2,14 Billionen US-Dollar, minus 3,1 Prozent in 24 Stunden. Welche Kryptowährung steigt gerade? Unter den Top 10 war nur Tron im Plus (plus 0,3 Prozent auf 0,3086 Dollar). Wie hoch ist der Bitcoin Kurs? Am 19. November um 07:42 Uhr MEZ lag er bei 63.495 Dollar (CryptoCompare via wallstreet-online). Wie hängen Kryptomarkt, Coinbase Aktie und Circle Aktie zusammen? Beide Unternehmen leben von Handelsumsätzen und Stablecoin-Geschäft und reagieren auf Preisniveau und Stimmung.