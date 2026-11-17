Die Antwort ist eine Zahl, die Anleger vor wenigen Monaten noch für undenkbar hielten: Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember am Montagabend bei rund 91 Prozent, für einen großen Schritt um 50 Basispunkte bei gut 9 Prozent. Fed-Gouverneur Waller hatte am 10. November in London einen großen Schritt ins Gespräch gebracht, falls die Kerninflation bei 0,3 Prozent oder mehr pro Monat liegt. Die Oktober-Kerninflation kam genau auf diesen Wert. Heute spricht Waller um 15:10 Uhr MEZ in New York – offiziell über Zahlungsverkehr. Jede Bemerkung zur Zinspolitik dürfte aber auch am Kryptomarkt genau gelesen werden.