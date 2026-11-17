Der Kryptomarkt startet mit einem klaren Muster in den Dienstag: Alles fällt – aber die kleinen Coins fallen schneller. Laut CoinGecko bringt der gesamte Markt am Morgen gegen 08:20 Uhr MEZ (02:20 Uhr New Yorker Zeit) rund 2,29 Billionen Dollar auf die Waage, Bitcoin notiert bei rund 64.600 Dollar und hat binnen sieben Tagen knapp 14 Prozent verloren. Ether, Solana, Dogecoin, BNB und Cardano büßten im selben Zeitraum zwischen 14 und 16 Prozent ein. Der Auslöser sitzt in Washington: Die Märkte preisen eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember nahezu fest ein – und heute um 15:10 Uhr MEZ spricht ausgerechnet Fed-Gouverneur Christopher Waller.
Kryptomarkt: Altcoins fallen schneller als Bitcoin, heute spricht Fed-Gouverneur Waller – wie viel Zinsangst steckt schon in den Krypto Kursen?
Der Kryptomarkt hat binnen einer Woche rund 14 Prozent verloren, Ether, Solana, Dogecoin und Cardano fallen dabei stärker als Bitcoin. Die Bitcoin-Dominanz bleibt hoch, der Angst-Index bei 12. Heute Nachmittag spricht Fed-Gouverneur Christopher Waller – der Mann, der eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte ins Spiel gebracht hat. Was die Krypto Kurse jetzt bewegt und welche Krypto-Aktien mitschwingen.
Die Krypto Kurse am Morgen
Wie stark trifft der Ausverkauf die Altcoins?
Die Wochenbilanz liest sich wie eine Rangliste der Risikobereitschaft: Je spekulativer der Coin, desto tiefer der Fall. Bitcoin hält sich relativ am besten, Meme-Coins und Plattform-Token geben am stärksten nach.
|Coin
|Kurs
|7 Tage
|Bitcoin (BTC)
|64.581 $
|−13,7 %
|Ether (ETH)
|1.829 $
|−14,1 %
|BNB
|593 $
|−14,2 %
|XRP
|0,961 $
|−12,8 %
|Solana (SOL)
|72,77 $
|−15,8 %
|Dogecoin (DOGE)
|0,0590 $
|−16,0 %
|Cardano (ADA)
|0,1535 $
|−14,4 %
Kurse ohne Zeitstempel der Quelle, Abruf gegen 08:20 Uhr MEZ. Veränderung über sieben Tage.
Quelle: CoinGecko (17.11.2026)
Auffällig ist die Ausnahme XRP, die mit knapp 13 Prozent Wochenminus etwas weniger verlor als Bitcoin – allerdings nach einem bereits sehr schwachen Monatsverlauf und erstmals seit Langem unter einem Dollar. Am anderen Ende steht Dogecoin, der mit rund 6 Cent auf den tiefsten Stand seit Herbst 2023 gefallen ist.
Ein Gradmesser für die Schwäche der zweiten Reihe ist das Verhältnis von Ether zu Bitcoin. Es liegt rechnerisch bei rund 0,0283 – nahe dem Schlusswert vom 8. November, der der tiefste Stand seit Mitte Juli war. Der Anteil von Bitcoin am Gesamtmarkt liegt laut CoinGecko bei 56,8 Prozent. Der Altcoin-Season-Index von Blockchaincenter steht bei 45 von 100 – weit entfernt von den Werten über 75, die eine echte Altcoin-Saison anzeigen würden. Die Botschaft: Wer im Kryptomarkt bleibt, sucht Deckung in der größten und liquidesten Währung.
Das große Bild
Warum drückt die Fed den Kryptomarkt?
Die Antwort ist eine Zahl, die Anleger vor wenigen Monaten noch für undenkbar hielten: Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember am Montagabend bei rund 91 Prozent, für einen großen Schritt um 50 Basispunkte bei gut 9 Prozent. Fed-Gouverneur Waller hatte am 10. November in London einen großen Schritt ins Gespräch gebracht, falls die Kerninflation bei 0,3 Prozent oder mehr pro Monat liegt. Die Oktober-Kerninflation kam genau auf diesen Wert. Heute spricht Waller um 15:10 Uhr MEZ in New York – offiziell über Zahlungsverkehr. Jede Bemerkung zur Zinspolitik dürfte aber auch am Kryptomarkt genau gelesen werden.
Steigende Zinsen treffen Kryptowährungen doppelt. Sie verteuern Kredite für gehebelte Spekulation und machen ertraglose Anlagen im Vergleich zu Anleihen unattraktiver. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt laut CoinDesk über 5 Prozent, der Dollar-Index auf dem höchsten Stand seit April 2025. Bitcoin hat sechs Wochen in Folge verloren, im November bisher rund 17 Prozent.
These der Redaktion: Der Kryptomarkt erlebt keinen kryptospezifischen Crash, sondern einen Liquiditätsentzug. Solange die Fed Geld teurer macht, fehlt den Altcoins der Treibstoff, den sie in Boomphasen so schnell verbrennen.
Die Nachfrage
Wer verkauft – und wo bleiben die Käufer?
Die US-Spot-ETFs auf Bitcoin verloren laut SoSoValue in den vergangenen zwei Handelswochen zusammen rund 2,35 Milliarden Dollar, der größte Fonds, BlackRocks iShares Bitcoin Trust, verzeichnete bis zum 13. November elf Handelstage in Folge Abflüsse. Hinzu kommt die Liquidationswelle des Wochenendes: Laut CoinGlass wurden am 14. und 15. November rund 2 Milliarden Dollar an gehebelten Positionen zwangsweise aufgelöst, davon etwa 1,66 Milliarden Dollar Wetten auf steigende Kurse. In den vergangenen 24 Stunden war es mit gut 270 Millionen Dollar laut CoinMarketCap deutlich ruhiger.
Ein stilles Warnsignal liefert der Stablecoin-Markt. Die digitalen Dollar gelten als Trockenpulver für neue Käufe. Ihre Marktkapitalisierung sank laut CoinGabbar zuletzt leicht auf 283,5 Milliarden Dollar. Das Geld liegt also bereit, wird aber nicht eingesetzt – und fließt teilweise sogar ab.
Krypto-Aktien
Was bedeutet der Ausverkauf für Coinbase, Strategy & Co.?
Die Krypto-Aktien wirken wie ein Hebel auf die Coins. Am Montag schlossen laut Barchart die Coinbase Aktie mehr als 6 Prozent tiefer, die Strategy Aktie, Robinhood und Circle jeweils mehr als 7 Prozent, Galaxy Digital mehr als 8 Prozent und IREN mehr als 9 Prozent – an einem Tag, an dem der Nasdaq Composite 2,5 Prozent verlor. Für die Coinbase Aktie ist das doppelt bitter: Sinkende Krypto Kurse drücken die Handelsumsätze, die Hauptertragsquelle der Börse. Bei der Strategy Aktie wächst der Abstand zwischen Bitcoin-Kurs und Einstand: Michael Saylors Firma hat ihre rund 850.849 Bitcoin im Schnitt zu etwa 75.450 Dollar gekauft.
Termine
Was müssen Anleger im Kryptomarkt diese Woche beobachten?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze
Starker Konsum stützt die Zinserhöhungsthese – ein Risiko für die Krypto Kurse.
Heute, 15:10 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Waller
Bekräftigt er die Option eines großen Zinsschritts, droht neuer Druck.
Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen
Der Kryptomarkt läuft eng mit dem Nasdaq – der KI-Test ist auch ein Kryptotest.
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung
Wie breit ist die Mehrheit für eine Anhebung im Dezember?
Donnerstag: Börsengang von Anthropic
Zweiter großer Stimmungstest für die Risikobereitschaft der Anleger.
Häufige Fragen zum Kryptomarkt
Wie steht der Kryptomarkt am Dienstagmorgen?
Der Gesamtmarkt bringt laut CoinGecko rund 2,29 Billionen Dollar auf die Waage (17. November 2026, gegen 08:20 Uhr MEZ). Bitcoin notiert bei rund 64.600 Dollar.
Warum fallen Altcoins stärker als Bitcoin?
In Phasen knapper Liquidität ziehen Anleger zuerst Geld aus spekulativen Coins ab und halten eher die größte, liquideste Kryptowährung. Die Bitcoin-Dominanz bleibt deshalb hoch.
Was hat die Fed mit den Krypto Kursen zu tun?
Steigende Zinsen verteuern Kredite und stärken den Dollar. Das belastet ertraglose, schwankungsreiche Anlagen wie Kryptowährungen und Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy.
Gibt es eine Prognose für den Kryptomarkt?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind in dieser Woche die Fed-Signale und die Nvidia-Zahlen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.