Der Kryptomarkt hat am Mittwoch, 18. November 2026, um 14:00 Uhr MEZ eine Gesamtkapitalisierung von rund 2,25 Billionen US-Dollar (CoinGecko, via Trending Topics). Der Bitcoin Kurs liegt bei 64.044 Dollar, 13,3 Prozent unter dem Stand von vor sieben Tagen. Spannend ist die Streuung: Von den 14 größten Coins notiert nur UNUS SED LEO im Wochenplus (+0,9 Prozent), acht Werte verloren mehr als 11 Prozent. Wer nach Kryptowährungen sucht, will wissen, wer Schwäche übersteht und woran das liegt.
Kryptomarkt: Acht der 14 größten Coins verlieren in einer Woche mehr als 11 Prozent, nur Leo steigt – was trennt Gewinner und Verlierer?
Der Kryptomarkt steht bei 2,25 Billionen Dollar, der Angstindex bei 11. Von den 14 größten Coins liegt nur UNUS SED LEO im Wochenplus, Bitcoin, Cardano und BNB verlieren mehr als 13 Prozent. Die Rangliste im Überblick, die Erklärungsversuche vom Anthropic-Börsengang bis zum Hebelabbau und die Folgen für Krypto-Aktien.
Welche Kryptowährungen halten sich in der Woche am besten?
Die Schwäche trifft fast alle, doch der Abstand zwischen bestem und schwächstem Wert beträgt 14 Prozentpunkte. Am besten schneiden Werte ab, die nicht am Handelsvolumen hängen oder eigene Treiber haben.
Hinter Leo (+0,9 Prozent) folgen Tron (-2,4 Prozent), Stellar (-4,8 Prozent), Zcash (-4,9 Prozent), Hyperliquid (-5,3 Prozent) und XRP (-7,0 Prozent). Am unteren Ende der Tabelle stehen Bitcoin (-13,3 Prozent), Cardano (-13,1 Prozent) und BNB (-13,5 Prozent). Ether verlor 12,5 Prozent, Dogecoin 12,9 Prozent, Monero 12,0 Prozent und Solana 11,2 Prozent. Auf 24 Stunden ist das Bild freundlicher: XRP und Solana gewannen je 3,3 Prozent, Stellar 2,5 Prozent, Zcash 2,4 Prozent.
|Kryptowährung
|Kurs
|24 Stunden
|7 Tage
|Bitcoin
|64.044,39
|+0,2 %
|-13,3 %
|Ether
|1.795,04
|+0,7 %
|-12,5 %
|BNB
|588,99
|+0,4 %
|-13,5 %
|XRP
|0,9831
|+3,3 %
|-7,0 %
|Solana
|74,26
|+3,3 %
|-11,2 %
|Tron
|0,3095
|+1,4 %
|-2,4 %
|Hyperliquid
|68,62
|+0,3 %
|-5,3 %
|Zcash
|933,48
|+2,4 %
|-4,9 %
|Monero
|504,43
|+0,6 %
|-12,0 %
|Dogecoin
|0,0592
|+1,8 %
|-12,9 %
|UNUS SED LEO
|9,27
|-0,1 %
|+0,9 %
|Chainlink
|9,13
|+0,6 %
|-11,8 %
|Cardano
|0,1528
|+0,8 %
|-13,1 %
|Stellar
|0,1402
|+2,5 %
|-4,8 %
Kurse in US-Dollar; Prozentwerte rollierend über 24 Stunden und sieben Tage.
Quelle: CoinGecko, via Trending Topics, 18.11.2026
Veränderung in sieben Tagen
Prozent
Quelle: CoinGecko, via Trending Topics, 18.11.2026, 14:00 Uhr MEZ
Daten als Tabelle
|Kryptowährung
|Veränderung
|UNUS SED LEO
|0,9
|Tron
|-2,4
|Stellar
|-4,8
|Zcash
|-4,9
|Hyperliquid
|-5,3
|XRP
|-7,0
|Solana
|-11,2
|Chainlink
|-11,8
|Monero
|-12,0
|Ether
|-12,5
|Dogecoin
|-12,9
|Cardano
|-13,1
|Bitcoin
|-13,3
|BNB
|-13,5
Warum fällt der Kryptomarkt: Anthropic-Börsengang oder Hebelabbau?
Der Bitcoin Kurs ist laut Trending Topics von rund 86.500 Dollar Anfang Oktober auf etwa 64.000 Dollar gefallen, minus rund 23 Prozent in 50 Tagen, das Rekordhoch von rund 126.000 Dollar liegt fast 50 Prozent entfernt. Eine These sieht im Anthropic-Börsengang am Donnerstag, 19. November, einen Magnet, der Kapital aus dem Kryptomarkt zieht. Spot-Bitcoin-ETFs verloren laut SoSoValue in zwei Wochen über 2 Milliarden Dollar. Michael Saylor spricht von „a capital rotation, not an impairment of Bitcoin“, also einer Umschichtung, nicht einer Schwächung von Bitcoin.
Gegen die These spricht die Einschätzung von Analyst Ted Pillows: Es gebe keinen soliden Beleg, dass der Börsengang ein Hauptgrund sei. Er nennt den Tech-Ausverkauf, hartnäckige Inflation, ETF-Abflüsse und vor allem den Abbau von Hebelpositionen. Als Vergleich führt Matt Cole von Strive an, dass Bitcoin in den 50 Tagen vor dem SpaceX-Börsengang 19 Prozent verlor, den Tiefpunkt 18 Tage nach dem Listing erreichte und 100 Tage danach 28 Prozent über dem Kurs des Listing-Tages lag. Das ist ein Einzelfall und keine Prognose von aktiencheck.de.
Makrofaktoren kommen hinzu: Die Fed soll im Dezember die Zinsen erhöhen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent, und Wintermute hält einen Rückgang in den 50.000er-Bereich für möglich (Trending Topics). Heute um 20:00 Uhr MEZ erscheint das Protokoll der Oktobersitzung der Fed.
Die Bitcoin-Dominanz liegt laut CoinGecko bei 58,16 Prozent (Cryptonomist, 14:57 Uhr UTC). Der Angstindex steht seit sechs Tagen im Bereich „extreme Angst“.
Was bedeutet der Kryptomarkt für Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase?
Krypto-Aktien reagieren meist stärker als die Coins selbst. Die Strategy Aktie (Ticker MSTR) schloss am Freitag, 13. November, bei 111,62 Dollar und fiel am Montag vorbörslich um 8,45 Prozent auf 102,2 Dollar, nachdem MSCI das Unternehmen nach Handelsschluss am 30. November aus den globalen Indizes entfernt (The Block, Cointelegraph, 16.11.). Die Coinbase Aktie lebt vom Handelsvolumen: Binance meldete bei Bitcoin zuletzt ein um 28,5 Prozent höheres Spot-Volumen auf Tagesbasis, bei XRP ein um 16,5 Prozent geringeres (Goodman Macro, UTC-Tag 17.11.). Das zeigt, wie unterschiedlich die Nachfrage je Coin ausfällt.
Was Anleger am Kryptomarkt jetzt beobachten
Das Fed-Protokoll heute um 20:00 Uhr MEZ
Die Preisfestlegung und den Handelsstart des Anthropic-Börsengangs am Donnerstag
Die täglichen Flüsse der Bitcoin-, Ether-, XRP- und Solana-ETFs
Den Angstindex von 11 und die Bitcoin-Dominanz von 58,16 Prozent
FAQ zum Kryptomarkt
Wie groß ist der Kryptomarkt heute? Laut CoinGecko rund 2,25 Billionen US-Dollar (18.11.2026, 14:00 Uhr MEZ), Cryptonomist nennt 2,17 Billionen Dollar um 14:57 Uhr UTC.
Welche Kryptowährung hält sich in dieser Woche am besten? Von den 14 größten Coins ist UNUS SED LEO mit +0,9 Prozent der einzige im Plus, dahinter folgen Tron (-2,4 Prozent) und Stellar (-4,8 Prozent).
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs? Unter anderem die Strategy Aktie über ihren Bitcoin-Bestand und die Coinbase Aktie über Handelsvolumen und Stimmung.
Gibt es eine Kryptomarkt-Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.