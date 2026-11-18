Der Bitcoin Kurs ist laut Trending Topics von rund 86.500 Dollar Anfang Oktober auf etwa 64.000 Dollar gefallen, minus rund 23 Prozent in 50 Tagen, das Rekordhoch von rund 126.000 Dollar liegt fast 50 Prozent entfernt. Eine These sieht im Anthropic-Börsengang am Donnerstag, 19. November, einen Magnet, der Kapital aus dem Kryptomarkt zieht. Spot-Bitcoin-ETFs verloren laut SoSoValue in zwei Wochen über 2 Milliarden Dollar. Michael Saylor spricht von „a capital rotation, not an impairment of Bitcoin“, also einer Umschichtung, nicht einer Schwächung von Bitcoin.

Gegen die These spricht die Einschätzung von Analyst Ted Pillows: Es gebe keinen soliden Beleg, dass der Börsengang ein Hauptgrund sei. Er nennt den Tech-Ausverkauf, hartnäckige Inflation, ETF-Abflüsse und vor allem den Abbau von Hebelpositionen. Als Vergleich führt Matt Cole von Strive an, dass Bitcoin in den 50 Tagen vor dem SpaceX-Börsengang 19 Prozent verlor, den Tiefpunkt 18 Tage nach dem Listing erreichte und 100 Tage danach 28 Prozent über dem Kurs des Listing-Tages lag. Das ist ein Einzelfall und keine Prognose von aktiencheck.de.

Makrofaktoren kommen hinzu: Die Fed soll im Dezember die Zinsen erhöhen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent, und Wintermute hält einen Rückgang in den 50.000er-Bereich für möglich (Trending Topics). Heute um 20:00 Uhr MEZ erscheint das Protokoll der Oktobersitzung der Fed.

Die Bitcoin-Dominanz liegt laut CoinGecko bei 58,16 Prozent (Cryptonomist, 14:57 Uhr UTC). Der Angstindex steht seit sechs Tagen im Bereich „extreme Angst“.