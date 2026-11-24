Der Kryptomarkt startet bei einer Gesamtbewertung von 2,09 Billionen US-Dollar in den Dienstag (24.11.2026, 03:30 Uhr MEZ), ein Plus von 0,5 Prozent in 24 Stunden. Der Bitcoin Kurs steht bei rund 60.500 Dollar, Ether bei rund 1.694 Dollar. Auf Wochensicht verlieren beide rund 6 Prozent.

Dahinter zeigt sich ein Gefälle: Während die beiden größten Coins nach dem Wochenendtief bei rund 55.000 Dollar für Bitcoin noch deutlich im Minus stehen, halten sich XRP und Solana auf Wochensicht fast unverändert. Der Markt unterscheidet also stärker als in den Vorwochen.