Der Bitcoin Kurs liegt am 19. November um 7:01 Uhr MEZ bei 63.352 Dollar, der Krypto-Angst-Index bei 10. Für die letzten Tage der Woche stehen mehrere Termine an, die Stimmung und Kurse bewegen können: das Nasdaq-Debüt von Anthropic, Reden von Notenbankern, Japans Inflationszahlen und gleich vier Token-Freigaben bis Sonntag.
Krypto-Termine bis Sonntag: Token-Freigaben bei ZRO, KAITO, AKE und SENT, Anthropic-Debüt und Fed-Debatte
Der Kryptomarkt startet mit einem Bitcoin Kurs von rund 63.000 Dollar und einem Angst-Index von 10 in die letzten Tage der Woche. Welche Termine bis Sonntag anstehen, von Token-Freigaben über das Anthropic-Debüt bis zur Fed-Debatte.
Für Anleger lohnt der Blick auf die Termine, weil im aktuellen Umfeld schon kleine Impulse große Ausschläge auslösen können. Auch Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie und die Coinbase Aktie reagieren erfahrungsgemäß auf Bewegungen beim Bitcoin Kurs.
Der Kalender
Welche Termine stehen bis Sonntag im Kryptomarkt an?
|Datum
|Termin
|Einordnung
|19.11.
|Fed-Protokoll wirkt nach, US-Erstanträge, Philly-Fed, Reden von Lagarde, Hammack, Jefferson, Goolsbee
|Zinserwartungen
|19.11.
|Nasdaq-Debüt Anthropic (Ausgabepreis 83 USD)
|Liquidität und Stimmung
|20.11.
|Japan Oktober-Inflation
|Weltweite Zinserwartungen
|20.11.
|ZRO-Freigabe: 3,69% des Umlaufs
|rund 34,7 Mio. USD
|20.11.
|KAITO-Freigabe: 3,56% des Umlaufs
|rund 3 Mio. USD
|21.11.
|AKE-Freigabe: 9,35% des Umlaufs
|rund 24,4 Mio. USD
|22.11.
|SENT-Freigabe: 4,4% des Umlaufs
|rund 5,3 Mio. USD
Angaben laut Kucoin Daily Market Report vom 19.11.2026; Beträge nach Kurs zum Berichtszeitpunkt.
Quelle: Kucoin, Coingabbar, Fameex
Token-Freigaben
Was bedeutet ein Token-Unlock für den Kurs?
Bei einem Unlock werden bisher gesperrte Token für den Handel freigegeben, etwa für frühe Investoren oder das Team. Das erhöht das Angebot und kann Verkaufsdruck auslösen, muss es aber nicht: Oft sind Freigaben im Markt bekannt und eingepreist. Die Mengen sind im Vergleich zum Gesamtmarkt klein. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen liegt laut CoinGecko bei rund 2,24 Billionen Dollar, die der Freigaben bei einem Bruchteil davon. Relevant sind sie vor allem für die betroffenen Einzeltoken.
Die Makro-Bühne
Wie wichtig bleibt die Fed für den Bitcoin Kurs?
Wichtiger als einzelne Freigaben bleibt die Zinsdebatte. Das Fed-Protokoll vom Mittwoch zeigt, dass zwei Mitglieder schon im Oktober für eine Anhebung stimmten; der Wettmarkt Kalshi sieht für Dezember eine Wahrscheinlichkeit von rund 91 Prozent für eine Erhöhung um 0,25 Punkte. Gold, Silber und Bitcoin fielen am Mittwoch gemeinsam. Die Spot-Bitcoin-ETFs in den USA verzeichneten laut Fameex Abflüsse von 307 Millionen Dollar, im November summieren sie sich auf rund 2,6 Milliarden Dollar.
Häufige Fragen zum Kryptomarkt dieser Woche
Welche Termine bewegen den Bitcoin Kurs bis Sonntag?
Vor allem Notenbankreden, das Anthropic-Debüt am Donnerstag, Japans Inflationszahlen am Freitag und die Zinserwartungen für die Fed-Sitzung im Dezember.
Was ist ein Token-Unlock?
Die Freigabe zuvor gesperrter Token für den Handel. Sie kann das Angebot erhöhen und den Kurs des Tokens belasten.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell?
Am 19.11.2026 um 7:01 Uhr MEZ: 63.352 Dollar, laut ad-hoc-news.
Welche Krypto-Aktien sind betroffen?
Etwa die Strategy Aktie, die Coinbase Aktie und Miner. Sie bewegen sich oft mit dem Bitcoin Kurs.
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