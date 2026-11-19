Bei einem Unlock werden bisher gesperrte Token für den Handel freigegeben, etwa für frühe Investoren oder das Team. Das erhöht das Angebot und kann Verkaufsdruck auslösen, muss es aber nicht: Oft sind Freigaben im Markt bekannt und eingepreist. Die Mengen sind im Vergleich zum Gesamtmarkt klein. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen liegt laut CoinGecko bei rund 2,24 Billionen Dollar, die der Freigaben bei einem Bruchteil davon. Relevant sind sie vor allem für die betroffenen Einzeltoken.