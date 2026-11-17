Die Krypto-Regulierung in den USA hat binnen 24 Stunden gleich zwei Rückschläge für die Branche erlebt – und das mitten im Ausverkauf. Bitcoin kostet laut CoinGecko am Dienstagvormittag gegen 10:15 Uhr MEZ rund 64.545 Dollar, knapp 14 Prozent weniger als vor einer Woche. Am Montag wies der Supreme Court die Beschwerde der Krypto-Bank Custodia ab, die sich ein Konto bei der US-Notenbank erstreiten wollte, und das Marktstrukturgesetz CLARITY Act steuert auf seinen Verfall am 3. Januar zu. Die Coinbase Aktie (Ticker: COIN, ISIN: US19260Q1076) schloss am Montag 6,1 Prozent tiefer bei 119,84 Dollar, die Circle Aktie und Robinhood verloren jeweils mehr als 7 Prozent.
Krypto-Regulierung: Supreme Court lässt Custodia abblitzen, CLARITY Act vor dem Verfall – wer schreibt jetzt die Regeln für Coinbase & Co.?
Die Krypto-Regulierung in den USA verliert ihr Tempo: Der Supreme Court weist die Krypto-Bank Custodia ab, das Marktstrukturgesetz CLARITY Act droht Anfang Januar zu verfallen, und am Donnerstag stellt sich der Nachfolger von „Crypto Mom“ Hester Peirce dem Senat vor. Bitcoin notiert bei rund 64.500 Dollar, Coinbase Aktie, Circle Aktie und Robinhood verloren zum Wochenstart deutlich. Was das Machtvakuum in Washington für Anleger bedeutet.
Krypto-Regulierung vor Gericht
Was hat der Supreme Court entschieden – und warum trifft das Krypto-Banken?
Es ist das Ende eines sechsjährigen Rechtsstreits – und ein Signal, dass der Zugang zum Dollar-Zahlungssystem für Kryptofirmen eine Ermessensfrage der Fed bleibt, kein Anspruch.
Der Supreme Court nahm die Klage von Custodia gegen die Federal Reserve am 16. November nicht zur Entscheidung an. Damit bleibt das Urteil des Berufungsgerichts für den Tenth Circuit vom Oktober 2025 stehen: Eine Notenbank darf auch einem rechtlich berechtigten Institut ein sogenanntes Master-Konto verweigern. Die Bank aus Wyoming hatte es 2020 beantragt. Ohne ein solches Konto müssen Kryptobanken den Umweg über Partnerbanken nehmen – teurer und anfälliger.
Die Tür ist allerdings nicht ganz zu. Die Kryptobörse Kraken erhielt im März als erstes Kryptounternehmen ein begrenztes Master-Konto. Zudem liegt seit Mai ein Vorschlag der Fed für ein abgespecktes Zahlungskonto auf dem Tisch: ohne Zinsen, ohne Zugang zum Diskontfenster, mit einer Obergrenze von einer Milliarde Dollar für den Tagesendsaldo. Ins Spiel gebracht hatte die Idee Fed-Gouverneur Christopher Waller – der heute um 15:10 Uhr MEZ in New York ausgerechnet über Zahlungsverkehr spricht.
These der Redaktion: Für die Circle Aktie ist das Custodia-Urteil weniger ein direkter Schlag als eine Erinnerung daran, wie sehr Stablecoin-Emittenten von Banken und Notenbank abhängen. Jedes Wort Wallers zum Zahlungskonto ist deshalb heute auch ein Wort zur Krypto-Regulierung.
Das Gesetz im Senat
Ist der CLARITY Act noch zu retten?
Das Gesetz sollte endlich klären, welche Token die SEC und welche die Terminmarktaufsicht CFTC beaufsichtigt – genau die Rechtssicherheit, auf die Coinbase seit Jahren drängt. Doch im Senat scheiterte am 15. September schon der Verfahrensantrag mit 49 zu 50 Stimmen, nötig wären 60 gewesen. Seit den Zwischenwahlen vom 3. November ist die Lage noch schwieriger: Die Demokraten übernehmen am 3. Januar beide Kammern, und nicht verabschiedete Gesetze verfallen mit dem Ende der Legislaturperiode. Der Prognosemarkt Kalshi taxierte die Chance auf ein Marktstrukturgesetz vor dem 1. Dezember am Dienstagmorgen auf 1 Prozent, für die Zeit bis Anfang 2028 immerhin auf 28 Prozent – sieben Punkte mehr als vor einer Woche.
Die republikanische Senatorin Cynthia Lummis warf den Demokraten am Wochenende vor, mit ihrem Nein den Verbraucherschutz blockiert zu haben. Laut Forbes diskutieren Demokraten im Repräsentantenhaus bereits einen Entwurf mit mehr Macht für die SEC – ein Neustart unter anderen Vorzeichen.
Personalien in Washington
Wer folgt auf Hester Peirce – und warum zählt der Donnerstag?
Präsident Trump hat am 12. November vier Kandidaten für die Aufsichtsbehörden an den Senat geschickt. Für die SEC sind es der Republikaner Steven Levine, der den Sitz der Anfang Oktober ausgeschiedenen Krypto-Befürworterin Hester Peirce übernehmen soll, und die Demokratin Kristin Johnson, die als frühere CFTC-Kommissarin für strengere Kundenschutzregeln eintrat. Für die CFTC sind Nathan Anonick und Matthew Rowland nominiert, beide haben am CLARITY Act mitgearbeitet. CFTC-Chef Mike Selig lobte die beiden CFTC-Kandidaten als starke, parteiübergreifende Wahl. Derzeit sind bei der SEC nur zwei von fünf Sitzen besetzt, bei der CFTC sogar nur einer.
Am Donnerstag um 16 Uhr MEZ befragt der Bankenausschuss des Senats Levine und Johnson. Die Zeit drängt: Nominierungen, über die bis zum 3. Januar nicht entschieden ist, gehen an den Präsidenten zurück. Levines Haltung zu Kryptowährungen ist öffentlich kaum bekannt – die Anhörung ist der erste Test, ob die SEC ihren kryptofreundlichen Kurs ohne Peirce hält.
Krypto-Aktien
Was bedeutet die Krypto-Regulierung für Coinbase Aktie, Circle Aktie und Robinhood?
|Aktie
|Letzter Kurs
|Montag
|Coinbase (COIN)
|119,84 $
|−6,1 %
|Circle (CRCL)
|57,65 $
|−7,3 %
|Robinhood (HOOD)
|72,06 $
|−7,45 %
|Strategy (MSTR)
|103,33 $
|mehr als −7 %
Schlusskurse 16.11.2026 für Coinbase, Circle und Robinhood; Strategy: Kurs intraday 16.11., 15:09 Uhr UTC, Veränderung laut Barchart-Schlussbericht gerundet.
Quelle: The Block, Cappnotes, Barchart via TradingView, Yahoo Finance via Cryptoticker
Die Kursverluste vom Montag waren vor allem dem Marktumfeld geschuldet: Der Nasdaq 100 fiel um 2,7 Prozent. Doch die Krypto-Regulierung bestimmt, wie stark sich die Geschäftsmodelle erholen können, wenn der Wind dreht. Für die Coinbase Aktie wäre der CLARITY Act der Freifahrtschein für neue Produkte gewesen. Die Circle Aktie hängt am Stablecoin-Gesetz GENIUS Act und an stabilen Bankverbindungen. Bei Robinhood ist der Kryptoanteil kleiner: Die Kryptohandelserlöse fielen im dritten Quartal um 55 Prozent auf 120 Millionen Dollar und machen weniger als ein Zehntel des Umsatzes aus.
Das große Bild
Regiert jetzt die Fed statt des Kongresses?
Für den Bitcoin-Kurs wiegt die Geldpolitik derzeit schwerer als jedes Gesetz. Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember am Montagabend bei rund 91 Prozent, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bei 5,115 Prozent. Aus den US-Spot-ETFs auf Bitcoin flossen vergangene Woche netto rund 1,1 Milliarden Dollar ab. Gleichzeitig verlagert sich die Krypto-Regulierung in die Behörden: Die SEC sammelt bis 7. Dezember Stellungnahmen zu neuen Verwahrregeln, die CFTC bis 14. Dezember zu Kryptomarktregeln. Die Bankenaufsicht OCC hatte angekündigt, ihre Stablecoin-Regeln zum GENIUS Act bis November fertigzustellen, bevor das Gesetz im Januar 2027 greift.
Auch in Deutschland verschärft sich die Gangart: Der Bundestag beschloss am 12. November ein Gesetz, nach dem der Zoll Vermögen über 100.000 Euro mit unklarer Herkunft einfrieren darf – ausdrücklich auch Kryptowerte, ohne vorheriges Strafverfahren. Der Bundesrat muss noch zustimmen, Anwaltsverbände kritisieren die Pläne.
Termine
Was sollten Anleger diese Woche beobachten?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze
Starke Daten stützen die Zinserhöhungsthese – Gegenwind für Bitcoin.
Heute, 15:10 Uhr MEZ: Waller über Zahlungsverkehr
Der Erfinder des Fed-Zahlungskontos spricht – relevant für Kryptobanken und Stablecoins.
Heute, 22:20 Uhr MEZ: Nvidia-Zahlen
Der Kryptomarkt läuft derzeit eng mit dem Nasdaq.
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll
Wie breit ist die Mehrheit für eine Zinserhöhung im Dezember?
Donnerstag, 16:00 Uhr MEZ: Senatsanhörung der SEC-Kandidaten
Levine und Johnson stellen sich dem Bankenausschuss.
Häufige Fragen zur Krypto-Regulierung
Was hat der Supreme Court zu Custodia entschieden?
Er nahm die Klage am 16. November 2026 nicht an. Damit bleibt es dabei, dass die Fed Kryptobanken ein Master-Konto verweigern darf.
Wie stehen die Chancen für den CLARITY Act?
Schlecht. Der Senat blockierte das Gesetz im September, ab 3. Januar verfällt es. Kalshi sah die Chance auf ein Gesetz vor dem 1. Dezember am Dienstag bei 1 Prozent.
Wie wirkt die Krypto-Regulierung auf Coinbase Aktie, Circle Aktie und Robinhood?
Sie bestimmt die Geschäftsmöglichkeiten. Fehlende Rechtssicherheit bremst neue Produkte, Bankzugang und Stablecoin-Regeln betreffen vor allem Circle.
Gibt es eine Prognose für den Bitcoin-Kurs nach den Regulierungsnachrichten?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Kurzfristig wiegen Fed-Signale und Nvidia-Zahlen schwerer als die Krypto-Regulierung.
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