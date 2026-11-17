Die Tür ist allerdings nicht ganz zu. Die Kryptobörse Kraken erhielt im März als erstes Kryptounternehmen ein begrenztes Master-Konto. Zudem liegt seit Mai ein Vorschlag der Fed für ein abgespecktes Zahlungskonto auf dem Tisch: ohne Zinsen, ohne Zugang zum Diskontfenster, mit einer Obergrenze von einer Milliarde Dollar für den Tagesendsaldo. Ins Spiel gebracht hatte die Idee Fed-Gouverneur Christopher Waller – der heute um 15:10 Uhr MEZ in New York ausgerechnet über Zahlungsverkehr spricht.

These der Redaktion: Für die Circle Aktie ist das Custodia-Urteil weniger ein direkter Schlag als eine Erinnerung daran, wie sehr Stablecoin-Emittenten von Banken und Notenbank abhängen. Jedes Wort Wallers zum Zahlungskonto ist deshalb heute auch ein Wort zur Krypto-Regulierung.