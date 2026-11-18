Die US-Regulierung von Kryptowährungen steht nach der Wahl vom 3. November vor einem Umbruch. Der CLARITY Act, der erstmals klare Regeln für den Handel mit Krypto-Assets in den USA schaffen sollte, kam im Senat am 15. September mit 49 zu 50 Stimmen nicht über die Hürde der Verfahrensabstimmung. Nach dem Wahlsieg der Demokraten, der im Januar wirksam wird, rechnen viele Beobachter nicht mehr mit einem schnellen Gesetz. Für den Bitcoin Kurs, der bei rund 64.300 Dollar und damit fast 50 Prozent unter dem Rekord steht, und für Krypto-Aktien wie Coinbase ist die Regulierung ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor.
Krypto-Regulierung: CLARITY Act im Senat gescheitert, Demokraten übernehmen im Januar – regeln jetzt SEC und CFTC allein?
Das US-Gesetz zur Marktstruktur von Kryptowährungen scheiterte im September knapp im Senat, nach der Wahl übernehmen die Demokraten im Januar beide Kammern. Was das für den Bitcoin Kurs, Krypto-Aktien wie Coinbase und Circle sowie für Anleger bedeutet, welche Rolle SEC und CFTC jetzt spielen und welche Termine anstehen.
Der Stand
Warum ist der CLARITY Act im Senat gescheitert?
Der Gesetzentwurf hatte im Juli 2025 das Repräsentantenhaus mit 294 zu 134 Stimmen passiert. Im Senat fehlten am 15. September für den Abschluss der Debatte 60 Stimmen, das Votum endete 49 zu 50, ein Senator stimmte nicht ab. Das berichten TokenPost und Cryptonews unter Berufung auf Bitcoin Magazine. Ohne Gesetz bleibt es bei der bisherigen Aufteilung der Zuständigkeiten, die Branche seit Jahren als unklar kritisiert: Die SEC sieht viele Token als Wertpapiere, die Rohstoffaufsicht CFTC sieht Bitcoin und ähnliche Coins als Waren.
Der Machtwechsel
Was ändert sich, wenn die Demokraten übernehmen?
Die laufende Legislaturperiode endet am 3. Januar. Danach soll Maxine Waters den Vorsitz im Finanzausschuss des Repräsentantenhauses übernehmen. Nach Berichten, die Cryptonews aus Bitcoin Magazine übernimmt, prüfen Demokraten einen eigenen Gesetzentwurf zur Marktstruktur mit größerer Rolle der SEC und kleinerer Rolle der CFTC. Der Analyst Jaret Seiberg von TD Cowen hatte laut Bericht gesagt, die Wahl schließe die Tür für den CLARITY Act für zwei Jahre. Patrick Witt, früherer Krypto-Beamter im Weißen Haus, sieht laut TokenPost vom 16. November auf der Breakpoint-Konferenz ebenfalls geringe Chancen und erwartet, dass Regeln der Aufsichtsbehörden die Marktstruktur prägen.
Die Behörden
Was machen SEC und CFTC ohne Gesetz – und wer sitzt dort überhaupt?
Nach American Banker vom 10. November wollen SEC und CFTC ihre Regeln für Kryptowerte und Prognosemärkte trotz des Machtwechsels weiter vorantreiben. Ohne Gesetz entwickeln beide Behörden eigene Vorschriften. CFTC-Chef Selig sagte nach einer Schlagzeile von CNBC vom 13. November, die Branche entscheide sich zunehmend für die Regeln der Behörde, während die Hoffnungen auf ein Gesetz schwinden. Den Text der Sendung konnte die Redaktion nicht abrufen.
Dabei sind beide Behörden laut Forbes dünn besetzt: Von zehn Sitzen bei SEC und CFTC seien sieben vakant, SEC-Kommissarin Hester Peirce habe die Behörde am 2. Oktober verlassen. Eine Behörde, die von wenigen Kommissaren geführt wird, kann Regeln schwerer durchsetzen und angreifbarer machen.
|Ereignis
|Datum
|Ergebnis
|Repräsentantenhaus stimmt für CLARITY Act
|Juli 2025
|294 zu 134
|Senat, Abstimmung über Debattenabschluss
|15.9.2026
|49 zu 50
|Wahl in den USA
|3.11.2026
|Demokraten gewinnen laut Forbes beide Kammern
|Ende der Legislaturperiode
|3.1.2027
|neuer Kongress ab Januar
Quelle: TokenPost, Cryptonews, Forbes, American Banker (5.–16.11.2026)
Die Märkte
Was bedeutet die Lage für Coinbase, Circle und den Bitcoin Kurs?
Die Regulierungsunsicherheit kommt zur schwachen Marktlage hinzu. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 11, die Coinbase Aktie (Ticker COIN) schloss am Montag mit 119,84 Dollar auf dem Jahrestief, und die Circle Aktie fiel am Dienstag auf 54,63 Dollar. Krypto-Aktien reagieren auf Regulierungsnachrichten oft stärker als der Bitcoin Kurs selbst, weil Börsen und Stablecoin-Herausgeber direkt von klaren Regeln abhängen. Ein Gesetz, das Zuständigkeiten klärt, wäre für sie ein Rückenwind gewesen. Ob Behördenregeln denselben Effekt haben, ist offen.
Entscheidend für Anleger ist der Unterschied zwischen Gesetz und Verordnung: Gesetze sind stabiler, Behördenregeln können mit jedem Regierungswechsel neu bewertet werden. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Häufige Fragen zur Krypto-Regulierung
Was ist der CLARITY Act?
Ein US-Gesetzentwurf zur Marktstruktur von Kryptowerten. Er passierte das Repräsentantenhaus mit 294 zu 134 Stimmen und scheiterte im Senat am 15. September mit 49 zu 50.
Wer macht jetzt die Regeln für Krypto in den USA?
Vor allem die Behörden SEC und CFTC, solange kein neues Gesetz verabschiedet wird.
Wie wirkt sich die Regulierung auf den Bitcoin Kurs aus?
Unsichere Regeln gelten als Belastung für Krypto-Märkte und Krypto-Aktien. Eine sichere Wirkung auf den Kurs lässt sich nicht ableiten.
Gilt das auch für Europa?
Nein, in der EU gilt die MiCA-Verordnung. Dieser Artikel behandelt die Lage in den USA.
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