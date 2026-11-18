Die Regulierungsunsicherheit kommt zur schwachen Marktlage hinzu. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 11, die Coinbase Aktie (Ticker COIN) schloss am Montag mit 119,84 Dollar auf dem Jahrestief, und die Circle Aktie fiel am Dienstag auf 54,63 Dollar. Krypto-Aktien reagieren auf Regulierungsnachrichten oft stärker als der Bitcoin Kurs selbst, weil Börsen und Stablecoin-Herausgeber direkt von klaren Regeln abhängen. Ein Gesetz, das Zuständigkeiten klärt, wäre für sie ein Rückenwind gewesen. Ob Behördenregeln denselben Effekt haben, ist offen.

Entscheidend für Anleger ist der Unterschied zwischen Gesetz und Verordnung: Gesetze sind stabiler, Behördenregeln können mit jedem Regierungswechsel neu bewertet werden. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.