Der Bitcoin Kurs pendelt nach dem Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar um 61.000 Dollar, die Stimmung ist laut Fear-&-Greed-Index mit 11 Punkten extrem ängstlich. Abseits der Kurse arbeiten die Aufseher weiter: Binance.US hat am 19. November die erste Hürde der US-Derivateaufsicht CFTC für Perpetual Futures genommen, die Behörde hat Regeln für Prediction Markets ans Weiße Haus geschickt, und die SEC hat zwei neue Fälle öffentlich gemacht. Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie (Ticker COIN, Nasdaq) ist das Regelwerk Chance und Risiko zugleich, denn es verteilt Marktanteile neu.
Krypto-Regulierung: Binance.US vor Perpetual Futures, CFTC-Regeln im Weißen Haus, SEC-Klage um 560 Millionen Dollar – Wer räumt im Krypto-Winter auf?
Während der Bitcoin Kurs bei rund 61.000 Dollar um Halt ringt, bewegen sich die Aufseher: Binance.US nimmt die erste CFTC-Hürde für Perpetual Futures, Südkorea verschärft die Geldwäsche-Kontrollen, die SEC klagt gegen Anlagebetrug. Was heißt das für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie?
Der Auslöser
Warum ist die Binance.US-Zulassung für Perpetual Futures wichtig?
Perpetual Futures sind der am häufigsten gehandelte Krypto-Hebelkontrakt, in den USA aber bisher kaum zugänglich. Das ändert sich nur schrittweise.
Binance.US hat laut BlockchainReporter am 19. November die erste CFTC-Hürde genommen. Offen ist noch das Clearing; realistisch sei ein Start im März 2027. Für US-Börsen wie Coinbase, die Derivate bereits anbieten, wäre ein weiterer regulierter Wettbewerber ein Thema. Parallel hat die CFTC laut KuCoin (24.11.) ihre Regeln für Prediction Markets an das Weiße Haus übermittelt.
Zugleich zeigt die Aufsicht Zähne. Die SEC hat laut BlockchainReporter am 20. November gegen acht Gesellschaften in Colorado geklagt, der Schaden liegt bei rund 37 Millionen Dollar. Am 21. November folgte ein Fall gegen „Backward Hat“: Laut Gerichtsakten flossen 83 Prozent von 560 Millionen Dollar von rund 2.000 Anlegern in Auszahlungen und an die Gründer. Und Roundhill hat Covered-Call-ETFs auf Solana und XRP 397 Tage nach dem Antrag vor dem Start zurückgezogen, die Produkte auf Bitcoin und Ether bleiben bestehen.
|Datum
|Meldung
|19.11.
|Binance.US nimmt erste CFTC-Hürde für Perpetual Futures
|19.11.
|Roundhill zieht Covered-Call-ETFs auf SOL und XRP zurück
|20.11.
|SEC klagt gegen acht Gesellschaften in Colorado, Schaden rund 37 Mio. USD
|21.11.
|SEC-Fall „Backward Hat“: 83 % von 560 Mio. USD in Auszahlungen
|22.11.
|Russland: neun Institutionen im Krypto-Register, keine Börse zugelassen
|24.11.
|Südkorea verschärft AML-Kontrollen bei Transfers ins Ausland und an private Wallets
Meldungen laut BlockchainReporter, KuCoin und weiteren Quellen; Stand 24.11.2026.
Quelle: BlockchainReporter (23.11.2026), KuCoin (24.11.2026)
Das große Bild
Was bedeuten Aufsicht und Stablecoin-Schwund für Krypto-Aktien?
Der Stablecoin-Markt ist laut DefiLlama (via KuCoin) mit rund 280,5 Milliarden Dollar in sieben Tagen um 1,56 Prozent geschrumpft. Bei Sky Protocol sind laut KuCoin Rückzahlungen im Gange, rund 77 Millionen Dollar sind noch offen. Das erinnert daran, dass auch Renditeprodukte mit Stablecoins Risiken tragen. Für die Circle Aktie und die Strategy Aktie zählt zudem, wie sich Aufsicht und Zinsen auf Nachfrage und Finanzierung auswirken.
International verschiebt sich das Gewicht: Südkorea verschärft die Geldwäsche-Kontrollen bei Überweisungen an Auslandsbörsen und private Wallets (KuCoin), und Russland führt laut BlockchainReporter ein Register mit neun Institutionen und drei Coins für Privatkäufer, aber ohne zugelassene Börse. Die Richtung ist überall dieselbe: mehr Kontrolle, mehr Transparenz, höhere Hürden für kleine Anbieter.
Was jetzt zählt
Welche Regulierungstermine bewegen den Kryptomarkt als Nächstes?
Zum Wochenstart sind die Makrodaten wichtiger als die Regulierung: Am 25. November erscheinen die US-Inflationsdaten PCE, am 9. Dezember tagt die Fed. Beobachten lässt sich, ob die CFTC ihre Prediction-Market-Regeln freigibt, ob Binance.US die Clearing-Frage löst und ob weitere Länder dem Beispiel Südkoreas folgen.
Häufige Fragen
FAQ zur Krypto-Regulierung
Was sind Perpetual Futures? Derivate auf Kryptowährungen ohne festes Ablaufdatum, die häufig mit Hebel gehandelt werden. Sie gehören zu den meistgehandelten Krypto-Produkten.
Was hat Binance.US erreicht? Laut BlockchainReporter hat die Plattform am 19. November die erste CFTC-Hürde genommen; das Clearing ist offen, ein Start gilt frühestens im März 2027 als realistisch.
Wie wirkt Regulierung auf die Coinbase Aktie? Das lässt sich nicht sicher sagen: Klare Regeln können Handel und Zuflüsse fördern, mehr Wettbewerb kann Marktanteile verschieben.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs? Der Bitcoin Kurs lag am 24. November um 01:00 Uhr MEZ (00:00 UTC) bei 61.267 Dollar (KuCoin).
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