Was sind Perpetual Futures? Derivate auf Kryptowährungen ohne festes Ablaufdatum, die häufig mit Hebel gehandelt werden. Sie gehören zu den meistgehandelten Krypto-Produkten.

Was hat Binance.US erreicht? Laut BlockchainReporter hat die Plattform am 19. November die erste CFTC-Hürde genommen; das Clearing ist offen, ein Start gilt frühestens im März 2027 als realistisch.

Wie wirkt Regulierung auf die Coinbase Aktie? Das lässt sich nicht sicher sagen: Klare Regeln können Handel und Zuflüsse fördern, mehr Wettbewerb kann Marktanteile verschieben.

Wie hoch ist der Bitcoin Kurs? Der Bitcoin Kurs lag am 24. November um 01:00 Uhr MEZ (00:00 UTC) bei 61.267 Dollar (KuCoin).