Die Krypto-Regulierung gibt dem Markt in dieser Woche Termine, während der Bitcoin Kurs bei rund 60.500 Dollar steht (KuCoin, 26.11.2026, 01:00 Uhr MEZ). Am 3. Dezember tagt in Washington der Anlegerbeirat der SEC, der unter anderem über tokenisierte Aktien berät, und in Seoul hält das Parlament eine Anhörung zum Digital-Asset-Gesetz ab. Am selben Tag wird sich zeigen, wie weit Aufseher bei Tokenisierung und Stablecoins gehen wollen. Das betrifft auch Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie und die Circle Aktie.
Krypto-Regulierung: Am 3. Dezember tagen der SEC-Beirat und Südkoreas Parlament zu Token-Aktien und Stablecoins – was bedeutet das für Bitcoin und Krypto-Aktien?
Am 3. Dezember treffen sich in Washington der Anlegerbeirat der SEC zu tokenisierten Aktien und in Seoul das Parlament zum Digital-Asset-Gesetz. Dazu kommen eine EBA-Warnung zu DeFi und Binance-Aktientoken. Was Anleger über Bitcoin, Coinbase Aktie und Circle Aktie wissen sollten.
USA
Was beschließt der SEC-Beirat am 3. Dezember zu tokenisierten Aktien?
Die Überschriften sprechen von „der SEC“, genau genommen tagt das Beratungsgremium der Behörde, der Investor Advisory Committee, in einer virtuellen öffentlichen Sitzung.
Die Sitzung läuft am 3. Dezember von 9:30 bis 17:00 Uhr New Yorker Zeit (15:30 bis 23:00 Uhr MEZ). Nach der Eröffnung durch SEC-Chef Paul Atkins folgt ab 10 Uhr (16:00 Uhr MEZ) ein 90-minütiges Panel zur Tokenisierung von Wertpapieren. Genannt werden unter anderem Andree Goldsmith von OKX, Brett Redfearn von Securitize, der frühere CFTC-Chef Timothy Massad und Amanda Fischer von Better Markets. Danach stimmt das Gremium über Empfehlungen zur geplanten Aufhebung der Regel 611 der Regulation NMS ab, der Trade-Through-Regel (crypto.news, 25.11.2026, nach SEC-Mitteilung). Weitere Panels behandeln Insolvenzverfahren und Bilanzierung.
Hintergrund ist die „Innovation Exemption“ der SEC vom 17. September: Qualifizierte Handelsplätze für tokenisierte Wertpapiere dürfen fünf Jahre lang ohne Börsenregistrierung arbeiten, Privatanleger können direkt handeln. Je Handelsplatz gilt eine Volumengrenze von 0,25 Prozent des durchschnittlichen Handelsvolumens der Aktie bei Konzernen aus S&P 500 und Russell 1000, bei anderen 2,5 Prozent. Atkins lädt zur Stellungnahme ein.
Die Praxis ist umstritten. Die Börse OKXICE, ein Gemeinschaftsprojekt von OKX und Intercontinental Exchange, der Mutter der NYSE, startete am 23. November, obwohl rund 90 Prozent der ursprünglich angesprochenen Unternehmen widersprachen; Microsoft, Alphabet, JPMorgan und Goldman Sachs hatten bis Ende Oktober widersprochen. Nasdaq verzichtet auf einen eigenen Handelsplatz und plant mit Kraken ein anderes Modell für das zweite Quartal 2027.
Asien
Was steht im südkoreanischen Digital-Asset-Gesetz?
Südkoreas Parlament hält am 3. Dezember um 10 Uhr Ortszeit (02:00 Uhr MEZ) eine öffentliche Anhörung zum Digital Asset Basic Act ab. Die Finanzaufsicht FSC hatte den Regierungsentwurf am 24. November übergeben (crypto.news, nach mt.co.kr). Der Entwurf sieht vor:
Lizenzen für Handel, Vermittlung und Verwahrung mit Anforderungen wie bei klassischen Finanzfirmen; Mindestkapital 2 Milliarden Won für Multi-Asset-Anbieter, 1 Milliarde Won für reine Stablecoin-Emittenten.
Won-Stablecoins zunächst nur von Konsortien, an denen Banken die Mehrheit halten; Reserven in voller Höhe der ausgegebenen Token.
Höchstens 20 Prozent je Einzelaktionär einer Börse, mit Ausnahmen bis 34 Prozent nach FSC-Genehmigung.
Strafen bis 10 Prozent des Umsatzes bei Verstößen gegen Sicherheitsvorgaben.
Stablecoins ab 1 Billion Won Umlauf können als systemrelevant eingestuft werden. Börsen erhalten drei Jahre Übergangsfrist, kleinere weitere drei Jahre.
|Datum
|Ort
|Thema
|26.11.
|EU
|EBA-Bericht zu DeFi und Stablecoins (veröffentlicht 25.11.)
|27.11.
|Weltweit
|Verfall von Bitcoin-Optionen über 6,6 Mrd. USD
|3.12., 02:00 Uhr
|Südkorea
|Anhörung zum Digital Asset Basic Act
|3.12., 15:30 Uhr
|USA
|SEC-Anlegerbeirat, Panel zu Tokenisierung 16:00 Uhr
|8./9.12.
|USA
|Fed-Sitzung
Zeiten in MEZ umgerechnet. Der SEC-Beirat ist ein Beratungsgremium und beschließt keine Regeln.
Quelle: crypto.news (25.11.2026), KuCoin (26.11.2026)
Europa
Was warnt die EBA vor bei Stablecoins und DeFi?
Die europäische Bankenaufsicht EBA hat am 25. November untersucht, wie Stablecoins nach MiCA, also E-Geld-Token, in der dezentralen Finanzwelt genutzt werden. Sie nennt Risiken: unzureichende Risikohinweise, hohen Hebel, mögliche Ausfälle von Stablecoin-Krediten und Betriebsrisiken; Verbraucher könnten „ihr gesamtes investiertes Vermögen verlieren“. Die EBA empfiehlt der EU-Kommission, zusätzliche Pflichten für Krypto-Dienstleister zu prüfen, die Kunden an DeFi-Kredite heranführen, etwa Eignungsprüfungen, Hebelgrenzen und Risikohinweise. 42 Prozent der europäischen Anleger erwarten, bis 2028 DeFi zu nutzen. Rechtliche Pflichten entstehen aus dem Bericht nicht; er ist Teil der MiCA-Überprüfung. Ein weiteres Signal: Der französische Senat lehnte am 24. November die Pflicht zur Meldung von Kryptowallets ab 100.000 Euro ab (crypto.news, u.today).
Krypto-Aktien
Was bedeutet die Regulierung für Coinbase Aktie, Circle Aktie und Bitcoin?
Die Börse Binance listete am 25. November fünf weitere „bStocks“, darunter ein Token auf den iShares Bitcoin Trust (IBITB), nicht für US-Bürger verfügbar; die Produkte kamen laut RWA.xyz am 3. November auf rund 1,4 Milliarden Dollar in 104 Produkten. Für Börsenbetreiber wie die Coinbase Aktie wächst damit der Wettbewerb, für Stablecoin-Emittenten wie die Circle Aktie die Regulierungsdichte. In den USA hat außerdem der Strategic Bitcoin Reserve Act den Finanzausschuss des Repräsentantenhauses passiert (KuCoin); er würde den Verkauf der Reserve-Bitcoin für mindestens 20 Jahre verbieten. Einen Einfluss auf den Bitcoin Kurs können solche Meldungen nur über Erwartungen haben; kurzfristig bewegen Fed, ETF-Flows und Hebel den Markt.
Häufige Fragen zur Krypto-Regulierung
Was passiert am 3. Dezember bei der SEC? Der Anlegerbeirat der SEC tagt virtuell von 9:30 bis 17:00 Uhr New Yorker Zeit, mit einem Panel zur Tokenisierung ab 10 Uhr und Abstimmungen über Empfehlungen.
Was ist die Innovation Exemption der SEC? Eine befristete Ausnahme, die tokenisierten Handelsplätzen fünf Jahre lang Betrieb ohne Börsenregistrierung erlaubt, mit Volumengrenzen von 0,25 beziehungsweise 2,5 Prozent.
Was plant Südkorea für Stablecoins? Won-Stablecoins zunächst nur über Bank-Konsortien, mit voller Reservedeckung und Mindestkapital.
Wie wirkt Krypto-Regulierung auf den Bitcoin Kurs? Direkt kaum; kurzfristig dominieren Fed, ETF-Flows und der Optionsverfall am 27. November.
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