Die Sitzung läuft am 3. Dezember von 9:30 bis 17:00 Uhr New Yorker Zeit (15:30 bis 23:00 Uhr MEZ). Nach der Eröffnung durch SEC-Chef Paul Atkins folgt ab 10 Uhr (16:00 Uhr MEZ) ein 90-minütiges Panel zur Tokenisierung von Wertpapieren. Genannt werden unter anderem Andree Goldsmith von OKX, Brett Redfearn von Securitize, der frühere CFTC-Chef Timothy Massad und Amanda Fischer von Better Markets. Danach stimmt das Gremium über Empfehlungen zur geplanten Aufhebung der Regel 611 der Regulation NMS ab, der Trade-Through-Regel (crypto.news, 25.11.2026, nach SEC-Mitteilung). Weitere Panels behandeln Insolvenzverfahren und Bilanzierung.

Hintergrund ist die „Innovation Exemption“ der SEC vom 17. September: Qualifizierte Handelsplätze für tokenisierte Wertpapiere dürfen fünf Jahre lang ohne Börsenregistrierung arbeiten, Privatanleger können direkt handeln. Je Handelsplatz gilt eine Volumengrenze von 0,25 Prozent des durchschnittlichen Handelsvolumens der Aktie bei Konzernen aus S&P 500 und Russell 1000, bei anderen 2,5 Prozent. Atkins lädt zur Stellungnahme ein.

Die Praxis ist umstritten. Die Börse OKXICE, ein Gemeinschaftsprojekt von OKX und Intercontinental Exchange, der Mutter der NYSE, startete am 23. November, obwohl rund 90 Prozent der ursprünglich angesprochenen Unternehmen widersprachen; Microsoft, Alphabet, JPMorgan und Goldman Sachs hatten bis Ende Oktober widersprochen. Nasdaq verzichtet auf einen eigenen Handelsplatz und plant mit Kraken ein anderes Modell für das zweite Quartal 2027.