Der Krypto-Markt steckt am Freitagmittag im tiefsten Pessimismus des Jahres: Der Fear-and-Greed-Index sank am Donnerstag auf 10 von 100 Punkten, vor einer Woche standen noch 20, vor einem Monat 63. Der Bitcoin Kurs lag in den frühen Morgenstunden bei rund 61.500 US-Dollar, das ist der tiefste Stand seit Anfang Juli. Der Gesamtmarktwert aller Kryptowährungen schrumpfte nach CoinGecko-Daten auf etwa 2,2 Billionen Dollar. Auslöser ist kein einzelnes Ereignis, sondern ein Zusammenspiel aus Zinsangst, einem scharfen Rückgang an den Aktienmärkten und anhaltenden Abflüssen aus Bitcoin-ETFs.
Krypto-Markt: Angstindex bei 10, Bitcoin vor der siebten Verlustwoche in Folge, Marktwert nur noch 2,2 Billionen Dollar - Ist das noch Korrektur oder schon Kapitulation?
Der Krypto-Markt steht am Freitag unter Druck: Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 10 (Extreme Fear), der Bitcoin Kurs notiert um 61.500 US-Dollar, die Gesamtmarktkapitalisierung bei rund 2,2 Billionen Dollar. Warum Zinsangst, Aktien-Ausverkauf und ETF-Abflüsse zusammenfallen und was das für Krypto-Aktien heißt.
Die Lage
Wie schlecht ist die Stimmung am Krypto-Markt – und was zeigen die Zahlen?
Bitcoin schloss am Donnerstag bei etwa 61.914 Dollar, rund 1,7 Prozent tiefer. Über sieben Tage summiert sich das Minus auf etwa 13 Prozent, im Monatsvergleich auf ein Viertel, Mitte Oktober hatte Bitcoin noch um 81.800 Dollar notiert. Die Wochenschlusskurse zeigen den Verlauf: rund 74.750 Dollar am 8. November, rund 65.300 Dollar am 15. November. Schließt Bitcoin am Sonntag unter dem Vorwochenwert, wäre es die siebte Verlustwoche in Folge, nach Marktdaten die zweitlängste Serie nach den neun Wochen von 2022.
Der Ether Kurs liegt bei etwa 1.730 bis 1.740 Dollar, die Bitcoin-Dominanz bei 55,8 Prozent. Unter den größeren Werten verloren auf Sicht von sieben Tagen Litecoin (-14 Prozent), Cardano (-12,3 Prozent), Dogecoin (-10,6 Prozent), BNB (-10,5 Prozent), Chainlink (-9,9 Prozent) und Solana (-8,1 Prozent) deutlich, XRP gab 4,5 Prozent ab.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Bitcoin
|rund 61.500 US-Dollar
|20.11., 02:30 MEZ
|Ether
|rund 1.733 US-Dollar
|20.11., 02:30 MEZ
|Marktwert gesamt
|rund 2,21 Bio. US-Dollar
|20.11., 02:30 MEZ
|Bitcoin-Dominanz
|55,8%
|20.11., 02:30 MEZ
|Fear-and-Greed-Index
|10 (Extreme Fear)
|19.11.
|US-Bitcoin-ETFs
|-582,3 Mio. US-Dollar netto
|19.11.
Stand: überwiegend 20.11.2026 früh am Morgen bzw. Schluss vom 19.11.2026; Quellen weichen je nach Zeitfenster ab. Keine Echtzeitwerte.
Quelle: CoinGecko-Daten, alternative.me, Farside Investors
Welche Treiber belasten Bitcoin und Co. gerade?
Erstens die Zinsen: Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der Oktobersitzung der US-Notenbank zeigt, dass zwei Mitglieder bereits im Oktober eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte wollten, der Leitzins blieb bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Der Markt preist nach den CME-Daten eine Erhöhung bei der Sitzung am 9. Dezember vollständig ein, einige Teilnehmer halten sogar 0,50 Prozentpunkte für möglich. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt über 5 Prozent.
Zweitens die Aktienmärkte: Der Dow Jones verlor am Donnerstag mehr als 1.100 Punkte, der S&P 500 schloss 2 Prozent tiefer und verzeichnete den sechsten Verlusttag in Folge, der Volatilitätsindex VIX stieg über 28. Gewinnmitnahmen nach dem Börsengang von Anthropic belasteten zusätzlich die Technologiewerte. Bitcoin hat sich damit in dieser Phase nicht als Absicherung, sondern als Risikoanlage verhalten.
Drittens die Flüsse: Nach Farside-Daten verloren die US-Spot-Bitcoin-ETFs am 19. November netto 582,3 Millionen Dollar, davon 541,1 Millionen allein BlackRocks IBIT. Es war der dritte Abflusstag in Folge. Ein einzelner Datenanbieter nannte in der Überschrift einen zehnmal kleineren Wert, im Text aber ebenfalls 582 Millionen. Der November-Abfluss summiert sich je nach Zählung auf 2,6 bis 2,9 Milliarden Dollar.
Dazu kommt Hebelabbau: Die Zahlen zu den Liquidationen der letzten 24 Stunden reichen je nach Anbieter und Zeitfenster von rund 400 bis über 660 Millionen Dollar, überwiegend Long-Positionen. Der Funding-Satz bei Bitcoin-Futures ist leicht negativ, ein Zeichen, dass Wetten auf fallende Kurse inzwischen bezahlt werden.
Was heißt der Krypto-Ausverkauf für Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase?
Krypto-Aktien reagieren auf einen solchen Markt mit Hebel. Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR) hält mit 850.849 Bitcoin das größte Unternehmensdepot, die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) lebt von Handelsumsätzen, die bei fallenden Kursen schrumpfen. Auch Bitcoin-Miner wie MARA und Riot sowie Treasury-Firmen wie BitMine hängen direkt am Kurs. Kryptowährungen und Krypto-Aktien bilden damit denselben Zyklus ab: Wenn der Bitcoin Kurs fällt, verlieren Unternehmen mit Bitcoin-Bestand oder Bitcoin-Geschäft meist überproportional.
Welche Termine sollten Anleger beim Krypto-Markt jetzt beobachten?
Am Sonntag entscheidet der Wochenschluss über die Serie der Verlustwochen. Am 9. Dezember folgt der Zinsentscheid der Fed. Für den US-Kryptogesetzgebungsprozess gilt: Ein Marktstrukturgesetz (CLARITY Act) ist nach Medienberichten praktisch nicht mehr in diesem Jahr zu erwarten, der Kongress endet am 3. Januar 2027. Der GENIUS Act für Stablecoins tritt am 18. Januar 2027 in Kraft.
FAQ: Antworten zum Krypto-Markt
Wie hoch ist der Krypto-Markt aktuell bewertet?
Nach CoinGecko-Daten lag der Gesamtmarktwert am frühen Morgen des 20. November bei rund 2,21 Billionen US-Dollar, Bitcoin hatte einen Anteil von 55,8 Prozent.
Was bedeutet ein Fear-and-Greed-Index von 10?
Der Index misst Stimmungsindikatoren wie Volatilität, Handelsvolumen und Umfragen. Werte unter 20 gelten als extreme Angst. Er ist ein Stimmungsmaß, keine Kursprognose.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Bitcoin Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen.
Welche Krypto-Aktien reagieren am stärksten auf den Bitcoin Kurs?
Besonders eng hängen Strategy (MSTR), Coinbase (COIN), die Miner MARA und Riot sowie Treasury-Firmen wie BitMine am Bitcoin Kurs.
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