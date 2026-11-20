Erstens die Zinsen: Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der Oktobersitzung der US-Notenbank zeigt, dass zwei Mitglieder bereits im Oktober eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte wollten, der Leitzins blieb bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Der Markt preist nach den CME-Daten eine Erhöhung bei der Sitzung am 9. Dezember vollständig ein, einige Teilnehmer halten sogar 0,50 Prozentpunkte für möglich. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt über 5 Prozent.

Zweitens die Aktienmärkte: Der Dow Jones verlor am Donnerstag mehr als 1.100 Punkte, der S&P 500 schloss 2 Prozent tiefer und verzeichnete den sechsten Verlusttag in Folge, der Volatilitätsindex VIX stieg über 28. Gewinnmitnahmen nach dem Börsengang von Anthropic belasteten zusätzlich die Technologiewerte. Bitcoin hat sich damit in dieser Phase nicht als Absicherung, sondern als Risikoanlage verhalten.

Drittens die Flüsse: Nach Farside-Daten verloren die US-Spot-Bitcoin-ETFs am 19. November netto 582,3 Millionen Dollar, davon 541,1 Millionen allein BlackRocks IBIT. Es war der dritte Abflusstag in Folge. Ein einzelner Datenanbieter nannte in der Überschrift einen zehnmal kleineren Wert, im Text aber ebenfalls 582 Millionen. Der November-Abfluss summiert sich je nach Zählung auf 2,6 bis 2,9 Milliarden Dollar.