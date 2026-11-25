Der Kurssturz des Bitcoin Kurses unter 60.000 Dollar ist auch ein Hebel-Drama: Binnen 24 Stunden wurden am Kryptomarkt laut CoinGlass Positionen im Wert von 472 Millionen Dollar zwangsliquidiert. Rund 395 Millionen Dollar entfielen auf Long-Wetten, also auf steigende Kurse, nur etwa 77 Millionen Dollar auf Short-Wetten. Allein bei Bitcoin waren es 174 Millionen Dollar, bei Ether knapp 91 Millionen und bei Solana knapp 23 Millionen. Am Morgen des 25. November notiert Bitcoin bei rund 59.850 Dollar.
Krypto-Liquidationen: 472 Millionen Dollar in 24 Stunden, 84 Prozent davon Long-Wetten – wer zahlt den Preis für den Hebel?
Wer in Bitcoin, Ether oder Solana mit Hebel auf steigende Kurse gesetzt hat, wurde am Dienstag zwangsliquidiert. Was die Liquidationswelle über den Zustand des Kryptomarkts sagt und welche Rolle die Short-Positionen jetzt spielen.
Für Anleger, die Kryptowerte und Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase oder die Miner TeraWulf und Core Scientific verfolgen, ist die Liquidationsstatistik ein Frühwarnsystem. Sie zeigt, wie stark Hebel im System steckt und wie schnell Bewegungen sich verselbständigen.
Die Mechanik
Was sind Liquidationen und warum treiben sie den Bitcoin Kurs?
Wer auf Terminbörsen mit geliehenem Geld handelt, hinterlegt eine Sicherheit. Fällt der Kurs so stark, dass die Sicherheit nicht mehr reicht, schließt die Börse die Position automatisch. Bei Long-Positionen bedeutet das: Die Börse verkauft zwangsweise. Dieser Verkauf drückt den Kurs weiter und löst die nächste Liquidation aus. Aus einem Rückgang wird eine Kaskade.
Am Dienstag lief genau dieses Muster. Bitcoin verlor laut CoinGlass bis zum Abend 4,77 Prozent, Ether 5,25 Prozent, Solana 8,82 Prozent und XRP 8,24 Prozent. Der Anteil der Longs an den Liquidationen von rund 84 Prozent zeigt, dass der Markt zuvor eher auf eine Erholung gesetzt hatte. Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hatte die Tech-Stimmung kurz aufgehellt, dann kippte sie.
|Kategorie
|Betrag
|Gesamt
|472 Mio. $
|davon Long-Positionen
|395 Mio. $
|davon Short-Positionen
|77 Mio. $
|Bitcoin
|174,2 Mio. $
|Ether
|90,8 Mio. $
|Solana
|22,8 Mio. $
Angaben in Millionen US-Dollar; Aufteilung nach Währung laut Quelle.
Quelle: CoinGlass via Bitcoin Sistemi
Das große Bild
Warum sind die Short-Positionen jetzt wichtig?
Matthew Sigel von VanEck nennt laut Bitcoin Sistemi die Short-Positionen im Derivatemarkt auffällig hoch. Das hat zwei Seiten. Hohe Shorts zeigen, dass viele Marktteilnehmer weiter fallende Kurse erwarten. Zugleich können sie bei einer plötzlichen Erholung zum Treibstoff werden: Wer short ist und sich eindecken muss, kauft, und das treibt den Kurs hoch, ein sogenannter Short Squeeze. Ob es dazu kommt, ist offen.
Michaël van de Poppe will laut derselben Quelle Long-Positionen neu bewerten, falls Bitcoin die Marke von 58.500 Dollar testet. Fällt der Kurs dorthin, könnten weitere Zwangsverkäufe folgen. Das ist die Einschätzung eines Dritten, keine Prognose von aktiencheck.de.
Die Treiber
Welche Termine bestimmen die nächsten Stunden?
Wichtigster Termin ist der US-PCE-Preisindex für Oktober um 14:30 Uhr MEZ. Er beeinflusst die Zinserwartungen und damit die Risikobereitschaft. Hinzu kommen die Zolldebatte (laut Bloomberg bereitet die US-Regierung höhere Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Ländern vor, Sätze und Starttermin offen), die ETF-Flüsse (Farside: rund 570 Millionen Dollar Abfluss am 23.11., fünfter Abflusstag in Folge) und die Entwicklung bei den Krypto-Aktien.
FAQ
Häufige Fragen zu Krypto-Liquidationen
Was ist eine Liquidation am Kryptomarkt? Die automatische Schließung einer gehebelten Position, wenn die hinterlegte Sicherheit nicht mehr ausreicht.
Wie viel wurde zuletzt liquidiert? Rund 472 Millionen US-Dollar in 24 Stunden, davon etwa 395 Millionen Long-Positionen (CoinGlass).
Was ist ein Short Squeeze? Ein Kursanstieg, der Short-Verkäufer zum Zurückkaufen zwingt und den Anstieg verstärkt.
Wie riskant ist Handel mit Hebel? Sehr: Verluste können die Einlage übersteigen oder zum Totalverlust führen.
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