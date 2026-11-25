Wer auf Terminbörsen mit geliehenem Geld handelt, hinterlegt eine Sicherheit. Fällt der Kurs so stark, dass die Sicherheit nicht mehr reicht, schließt die Börse die Position automatisch. Bei Long-Positionen bedeutet das: Die Börse verkauft zwangsweise. Dieser Verkauf drückt den Kurs weiter und löst die nächste Liquidation aus. Aus einem Rückgang wird eine Kaskade.

Am Dienstag lief genau dieses Muster. Bitcoin verlor laut CoinGlass bis zum Abend 4,77 Prozent, Ether 5,25 Prozent, Solana 8,82 Prozent und XRP 8,24 Prozent. Der Anteil der Longs an den Liquidationen von rund 84 Prozent zeigt, dass der Markt zuvor eher auf eine Erholung gesetzt hatte. Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hatte die Tech-Stimmung kurz aufgehellt, dann kippte sie.