Die Coinbase Aktie (Ticker COIN, ISIN US19260Q1076) schloss am 16. November bei 119,84 Dollar, ein Minus von 6,1 Prozent und ein Jahrestief; in zwölf Monaten steht ein Verlust von 57,7 Prozent. Der Auslöser war laut Trefis der Bitcoin Kurs, der auf den schwächsten Stand seit August fiel, samt Zwangsliquidationen. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) notierte zuletzt bei rund 92,64 Dollar, 38 Prozent unter dem Jahresanfang.

Am Donnerstagmittag liegt der Bitcoin Kurs bei 63.864 Dollar (+1,09 Prozent, finanzen.net, 12:31 Uhr MEZ). Nach zwei Wochen mit starken Verlusten stellt sich die Frage, wie unterschiedlich Krypto-Aktien reagieren: Börsenplatz, Bitcoin-Bestand, Minen oder Handelsplattform machen den Unterschied.