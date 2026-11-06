Krones Q3 2026 Zahlen: Prognoseschock! Umsatzziel für 2028 um bis zu 1 Mrd. EUR gesenkt

Der Spezialist für Abfüll- und Verpackungstechnik präsentiert für die ersten neun Monate 2026 steigende Gewinne, eine verbesserte Profitabilität und einen komfortablen Auftragsbestand von mehr als 4,3 Milliarden EUR. Doch hinter den soliden Geschäftszahlen verbirgt sich eine Entwicklung, die Anleger aufmerksam verfolgen sollten: Krones hat seine Umsatzprognose für 2026 deutlich gesenkt und gleichzeitig die Wachstumsziele für 2028 zurückgenommen. Während die Ertragskraft überzeugt, verliert das Geschäft an Dynamik. Für die Krones-Aktie stellt sich damit eine entscheidende Frage: Kann der Maschinenbauer mit höheren Margen überzeugen, obwohl das Umsatzwachstum hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibt?