Die Aktie der Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) steht vor einer spannenden Bewährungsprobe.
Krones Q3 2026 Zahlen: Prognoseschock! Umsatzziel für 2028 um bis zu 1 Mrd. EUR gesenkt
Die Krones Aktie steht trotz steigender Gewinne unter Druck: Während das EBITDA nach neun Monaten um 5,2% auf 453,1 Millionen EUR wächst, senkt der Anlagenbauer seine Umsatzprognose für 2026 auf 1% bis 2% Wachstum und reduziert die mittelfristigen Umsatzziele für 2028 deutlich
Der Spezialist für Abfüll- und Verpackungstechnik präsentiert für die ersten neun Monate 2026 steigende Gewinne, eine verbesserte Profitabilität und einen komfortablen Auftragsbestand von mehr als 4,3 Milliarden EUR. Doch hinter den soliden Geschäftszahlen verbirgt sich eine Entwicklung, die Anleger aufmerksam verfolgen sollten: Krones hat seine Umsatzprognose für 2026 deutlich gesenkt und gleichzeitig die Wachstumsziele für 2028 zurückgenommen. Während die Ertragskraft überzeugt, verliert das Geschäft an Dynamik. Für die Krones-Aktie stellt sich damit eine entscheidende Frage: Kann der Maschinenbauer mit höheren Margen überzeugen, obwohl das Umsatzwachstum hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibt?
Krones wächst kaum noch: Umsatz stagniert bei 4,1 Milliarden EUR
Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 zeigen eine deutliche Verlangsamung der Umsatzentwicklung. Krones erzielte Erlöse von 4.099,7 Millionen EUR, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum 4.107,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren. Damit blieb der berichtete Umsatz nahezu unverändert.
Allerdings wurde die Entwicklung durch negative Währungsumrechnungseffekte von rund 40 Millionen EUR belastet. Bereinigt um diese Einflüsse erreichte Krones ein leichtes Umsatzwachstum von 0,8%. Hinzu kam ein ergebnisneutraler negativer Umsatzeffekt von rund 20 Millionen EUR aus zurückerstatteten US-Zöllen.
Für Anleger zeigt sich damit ein differenziertes Bild. Die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen bleibt grundsätzlich vorhanden, doch das Wachstum fällt erheblich schwächer aus als ursprünglich erwartet. Gerade für einen international tätigen Maschinenbauer ist diese Entwicklung ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der zukünftigen Geschäftsperspektiven.
Auftragseingang steigt: Krones gewinnt neue Aufträge im Milliardenwert
Deutlich erfreulicher entwickelte sich der Auftragseingang. Von Januar bis September 2026 verbuchte Krones neue Bestellungen im Wert von 4.223,6 Millionen EUR. Gegenüber den 4.104,7 Millionen EUR des Vorjahres entspricht dies einem Anstieg um 2,9%.
Damit übertraf der Auftragseingang weiterhin den Umsatz. Das Book-to-Bill-Ratio erreichte 1,03. Ein Wert oberhalb von 1 bedeutet, dass das Unternehmen mehr neue Aufträge erhalten hat, als im gleichen Zeitraum Umsatz erzielt wurde.
Diese Entwicklung ist für die Krones-Aktie ein positives Signal. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und steigender Betriebskosten vieler Kunden bleibt die Nachfrage nach den Maschinen, Anlagen und Dienstleistungen des Unternehmens insgesamt robust.
Allerdings zeigt der vergleichsweise moderate Anstieg des Auftragseingangs auch, dass sich Krones dem schwierigen Marktumfeld nicht vollständig entziehen kann.
Auftragsbestand von 4,3 Milliarden EUR: Wie belastbar ist das Wachstum?
Der Auftragsbestand erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 3,0% auf 4.314,3 Millionen EUR. Ende Dezember 2025 hatte er noch bei 4.190,4 Millionen EUR gelegen.
Damit verfügt Krones über ein beträchtliches Volumen bereits erteilter Kundenaufträge. Dieser Auftragsbestand bietet eine wichtige Grundlage für die zukünftige Umsatzentwicklung und verbessert grundsätzlich die Planbarkeit des Geschäfts.
Allerdings enthält der Bestand auch Aufträge, die erst Ende 2027 oder später umsatzwirksam werden. Deshalb lässt sich das gesamte Auftragsvolumen nicht unmittelbar in kurzfristige Erlöse umrechnen.
Für Anleger ist entscheidend, wie schnell Krones die vorhandenen Aufträge abarbeiten und in profitables Geschäft umwandeln kann. Der hohe Auftragsbestand bietet Sicherheit, garantiert aber keine schnelle Beschleunigung des Umsatzwachstums.
EBITDA steigt um 5,2%: Krones verbessert seine Profitabilität
Während der Umsatz nahezu stagnierte, konnte Krones seine Ertragskraft deutlich steigern. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 5,2% von 430,7 auf 453,1 Millionen EUR.
Die berichtete EBITDA-Marge verbesserte sich von 10,5% auf 11,1%. Damit gelang es Krones, aus einem nahezu unveränderten Umsatz ein höheres operatives Ergebnis zu erwirtschaften.
Wesentlich verantwortlich dafür waren strategische Maßnahmen zur Verbesserung der betrieblichen Leistungsfähigkeit und der Kostenstrukturen. Zudem blieben die Verkaufspreise für Maschinen und Anlagen insgesamt stabil.
Allerdings profitierte das EBITDA von einem positiven Sondereffekt in Höhe von rund 10 Millionen EUR aus zurückerstatteten US-Zöllen. Bereinigt um diesen Effekt lag die EBITDA-Marge bei 10,8%.
Damit bewegte sich die bereinigte Profitabilität innerhalb der für 2026 prognostizierten Bandbreite von 10,7% bis 11,1%. Die operative Entwicklung bleibt somit solide, auch wenn der ausgewiesene Margenanstieg teilweise durch einen Sondereffekt unterstützt wurde.
Konzernergebnis und Gewinn je Aktie legen zu
Auch unterhalb des EBITDA konnte Krones seine Ergebnisse verbessern. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 2,1% auf 308,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren es 302,3 Millionen EUR gewesen.
Der Anstieg fiel allerdings geringer aus als beim EBITDA. Hintergrund waren höhere Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie ein niedrigeres Finanzergebnis.
Das Konzernergebnis stieg um 2,7% von 213,7 auf 219,5 Millionen EUR. Daraus errechnet sich ein Ergebnis je Aktie von 6,94 EUR, verglichen mit 6,75 EUR im Vorjahreszeitraum.
Für die Krones-Aktie ist diese Entwicklung grundsätzlich erfreulich. Der Konzern steigert seinen Gewinn trotz schwieriger Marktbedingungen. Gleichzeitig verdeutlicht das moderate Ergebniswachstum, dass die Verbesserung der operativen Profitabilität nicht vollständig beim Nettogewinn ankommt.
Free Cashflow unter Druck: Investitionen belasten die Mittelzuflüsse
Ein wichtiger Schwachpunkt der Neunmonatszahlen ist die Entwicklung des Free Cashflows. Ohne Berücksichtigung von Übernahmen und Unternehmensverkäufen lag dieser von Januar bis September bei minus 5,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte Krones noch einen positiven Wert von 80,2 Millionen EUR erzielt.
Ein wesentlicher Grund dafür waren die planmäßig deutlich höheren Investitionen. Diese können langfristig die Wettbewerbsfähigkeit stärken, belasten kurzfristig jedoch die verfügbaren Zahlungsmittel.
Immerhin zeigte sich im dritten Quartal eine Verbesserung. Der um M&A-Aktivitäten bereinigte Free Cashflow erreichte von Juli bis September positive 25,8 Millionen EUR, nachdem im zweiten Quartal noch minus 21,3 Millionen EUR angefallen waren.
Für Anleger ist dies ein wichtiger Hoffnungsschimmer. Sollte sich die Cashflow-Entwicklung weiter stabilisieren, könnte Krones seine Investitionen zunehmend besser aus dem laufenden Geschäft finanzieren.
Starke Bilanz: Krones verfügt über 410 Millionen EUR Nettoliquidität
Trotz des schwächeren Free Cashflows bleibt die finanzielle Ausgangslage solide. Ende September 2026 verfügte Krones über eine Nettoliquidität von 410,2 Millionen EUR. Im entsprechenden Vorjahresvergleich hatte dieser Wert bei 361,2 Millionen EUR gelegen.
Auch die Eigenkapitalquote verbesserte sich deutlich. Sie erhöhte sich von 42,1% auf 44,8%. Damit verfügt Krones weiterhin über eine stabile Kapitalstruktur.
Diese finanzielle Stärke ist besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten von Bedeutung. Sie schafft grundsätzlich Spielraum für Investitionen und kann helfen, vorübergehende Schwankungen der Geschäftsentwicklung abzufedern.
Weniger erfreulich entwickelte sich allerdings die Kapitalrendite. Der Return on Capital Employed, kurz ROCE, sank von 19,5% auf 17,6%. Damit zeigt sich, dass die verbesserte operative Marge nicht automatisch zu einer höheren Rendite auf das eingesetzte Kapital führt.
Prognosesenkung 2026: Krones erwartet nur noch 1% bis 2% Umsatzwachstum
Die größte Enttäuschung für Anleger liegt im angepassten Jahresausblick. Bereits am 22. Oktober 2026 hatte Krones seine Prognose für das währungsbereinigte Umsatzwachstum deutlich reduziert.
Statt der ursprünglich erwarteten 3% bis 5% rechnet der Maschinenbauer für das Gesamtjahr 2026 nur noch mit einem Plus von 1% bis 2%.
Als Gründe nennt das Unternehmen ungünstige Entwicklungen auf wichtigen Absatzmärkten, geopolitische Unsicherheiten und steigende Betriebskosten seiner Kunden. Diese Faktoren dürften insbesondere das vierte Quartal belasten.
Positiv ist dagegen, dass Krones seine Profitabilitätsziele bestätigt. Die EBITDA-Marge soll weiterhin zwischen 10,7% und 11,1% liegen. Für den ROCE erwartet das Management einen Wert von 19% bis 20%.
Die Botschaft ist eindeutig: Krones rechnet mit weniger Wachstum, hält aber an seinen Ergebnis- und Rentabilitätszielen fest.
Mittelfristziele 2028 gesenkt: Ein Warnsignal für die Krones-Aktie?
Noch bedeutender als die kurzfristige Prognosesenkung könnte die Anpassung der mittelfristigen Wachstumsziele sein. Krones erwartet für 2028 inzwischen einen Umsatz zwischen 6,0 und 6,2 Milliarden EUR. Zuvor hatte das Unternehmen rund 7 Milliarden EUR angestrebt.
Damit wurde die bisherige Umsatzambition spürbar zurückgenommen. Gegenüber dem früheren Ziel liegt die neue Spanne um 800 Millionen bis 1 Milliarde EUR niedriger.
Auch die erwartete EBITDA-Marge wurde angepasst. Statt einer bisherigen Bandbreite von 11% bis 13% strebt Krones für 2028 nun 11% bis 12% an.
Unverändert bleibt dagegen das mittelfristige Ziel, einen ROCE von mehr als 20% zu erreichen.
Für Anleger ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung. Die Anpassung zeigt, dass das Management nicht nur kurzfristig mit Gegenwind rechnet, sondern auch die mittelfristigen Wachstumsmöglichkeiten vorsichtiger einschätzt.
Chancen für die Krones-Aktie: Was für den Maschinenbauer spricht
Trotz der gesenkten Wachstumsziele verfügt Krones über mehrere Stärken. Besonders die verbesserte Profitabilität, der hohe Auftragsbestand und die solide Bilanz können die weitere Entwicklung unterstützen.
Die wichtigsten Chancen im Überblick:
Robuster Auftragseingang: Neue Bestellungen stiegen um 2,9% auf 4.223,6 Millionen EUR.
Hoher Auftragsbestand: Mit 4.314,3 Millionen EUR verfügt Krones über eine umfangreiche Grundlage für zukünftige Umsätze.
Steigende Profitabilität: Die berichtete EBITDA-Marge verbesserte sich von 10,5% auf 11,1%.
Erfolgreiche Effizienzmaßnahmen: Verbesserungen der Kostenstrukturen unterstützen das operative Ergebnis.
Stabile Finanzlage: Die Nettoliquidität beträgt 410,2 Millionen EUR.
Verbesserter Quartals-Cashflow: Im dritten Quartal erreichte der bereinigte Free Cashflow positive 25,8 Millionen EUR.
Breite internationale Kundenbasis: Die geografische und produktseitige Diversifizierung kann regionale Nachfrageschwächen abfedern.
Besonders interessant ist die Fähigkeit, die Profitabilität auch bei stagnierenden Umsätzen zu verbessern. Sollte die Nachfrage wieder stärker anziehen, könnte Krones von seiner effizienteren Kostenstruktur profitieren.
Risiken für die Krones-Aktie: Wo Anleger vorsichtig bleiben sollten
Die angepassten Prognosen zeigen allerdings deutlich, dass das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen steht. Besonders die schwächere Umsatzdynamik und die reduzierten Mittelfristziele verdienen Aufmerksamkeit.
Die wichtigsten Risiken im Überblick:
Schwächeres Wachstum: Für 2026 erwartet Krones nur noch ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 1% bis 2%.
Reduzierte Mittelfristziele: Das Umsatzziel für 2028 wurde von rund 7 Milliarden EUR auf 6,0 bis 6,2 Milliarden EUR gesenkt.
Geopolitische Unsicherheiten: Internationale Konflikte und wirtschaftliche Spannungen belasten das Investitionsumfeld.
Steigende Kundenkosten: Höhere Betriebskosten können Investitionsentscheidungen verzögern.
Schwächerer Free Cashflow: Nach neun Monaten lag der bereinigte Wert bei minus 5,0 Millionen EUR.
Rückläufige Kapitalrendite: Der ROCE sank von 19,5% auf 17,6%.
Positive Sondereffekte: Die berichtete EBITDA-Marge wurde durch eine Zollrückerstattung unterstützt.
Für Anleger stellt sich insbesondere die Frage, ob Krones die gesenkten Wachstumsziele zuverlässig erreichen und gleichzeitig seine verbesserte Profitabilität behaupten kann.
Ausblick: Kann Krones 2027 wieder stärker wachsen?
Die kommenden Quartale werden zeigen, ob sich die Nachfrage nach Abfüll- und Verpackungstechnik wieder beschleunigt. Der hohe Auftragsbestand bietet dafür eine solide Grundlage, doch die zeitliche Verteilung der Aufträge begrenzt die kurzfristige Aussagekraft.
Besonders wichtig wird sein, ob sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Kunden verbessern. Sinkender Kostendruck und größere Planungssicherheit könnten grundsätzlich dazu beitragen, Investitionsentscheidungen zu erleichtern.
Gleichzeitig muss Krones seine Effizienzmaßnahmen fortsetzen. Die verbesserte EBITDA-Marge zeigt, dass der Konzern bereits Fortschritte erzielt hat. Für nachhaltiges Gewinnwachstum wäre jedoch eine stärkere Umsatzentwicklung hilfreich.
Eine konkrete neue Jahresprognose für 2027 geht aus den vorliegenden Unternehmensangaben nicht hervor. Deshalb bleibt offen, wie schnell Krones wieder zu höheren Wachstumsraten zurückkehren kann.
Fazit: Krones-Aktie zwischen starker Ertragskraft und enttäuschenden Wachstumszielen
Die Geschäftszahlen von Krones für die ersten neun Monate 2026 zeigen ein Unternehmen mit solider operativer Entwicklung, aber zunehmenden Herausforderungen beim Wachstum. Während der Umsatz mit rund 4,1 Milliarden EUR nahezu stagnierte, stieg das EBITDA um 5,2% auf 453,1 Millionen EUR. Die berichtete EBITDA-Marge verbesserte sich auf 11,1%.
Auch der Auftragseingang von 4.223,6 Millionen EUR und der Auftragsbestand von 4.314,3 Millionen EUR sprechen für eine weiterhin robuste Nachfrage. Die Nettoliquidität von 410,2 Millionen EUR unterstreicht zusätzlich die finanzielle Stabilität.
Die gesenkte Umsatzprognose für 2026 und die deutlich reduzierten Mittelfristziele für 2028 sind jedoch ernst zu nehmende Warnsignale. Sie zeigen, dass Krones länger als ursprünglich erwartet mit einem schwierigen Marktumfeld rechnen muss.
Für die Krones-Aktie ergibt sich damit ein gemischtes Bild. Die verbesserte Profitabilität und der hohe Auftragsbestand bieten Chancen, während das schwache Umsatzwachstum, der belastete Free Cashflow und die niedrigeren Zukunftsziele Risiken darstellen.
Ob die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau attraktiv bewertet ist, lässt sich ohne einen aktuellen Börsenkurs und einen Bewertungsvergleich nicht abschließend beurteilen. Entscheidend wird sein, ob Krones seine Ertragskraft weiter steigern und gleichzeitig wieder zu einem dynamischeren Umsatzwachstum zurückfinden kann.
👉 📤 Teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! Krones sorgt dafür, dass Millionen Flaschen ordentlich abgefüllt werden - und Du kannst dafür sorgen, dass Deine Freunde nicht mit halbleerem Börsenwissen dastehen. Ein Klick genügt, und schon ist der Informationsdurst gestillt!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 06. November 2026
Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.