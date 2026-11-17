Bereits am Montagmorgen war die Brücke nach Berichten über Drohnenangriffe zeitweise gesperrt worden; russische Kanäle meldeten rund 2.000 Fahrzeuge im Stau. Die 2018 eröffnete Verbindung zwischen der Halbinsel und dem russischen Festland war schon im Oktober 2022 und im Juli 2023 beschädigt worden, blieb aber jeweils in Betrieb. Für Russland ist sie Verkehrsader und Symbol zugleich – und für die Versorgung der Krim zentral.

Parallel meldet der ukrainische Generalstab einen Angriff auf die Raffinerie Ilski in der Region Krasnodar in der Nacht zum Montag. Getroffen worden seien drei Primärverarbeitungsanlagen und der Benzinkomplex. Die Anlage gehört mit rund 6,6 Millionen Tonnen Jahreskapazität zu den größten im Süden Russlands. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am 15. November, ukrainische Angriffe hätten mehr als 55 Prozent der russischen Raffineriekapazität „neutralisiert“ – eine Zahl, die sich unabhängig nicht prüfen lässt.