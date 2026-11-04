Kraft Heinz: Nettoumsatz im dritten Quartal um 2 Prozent auf 6,12 Mrd. USD gesunken

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 13:15 4 Min. The Kraft Heinz Company

Der Nettoumsatz sank um 2 Prozent, belastet durch ins zweite Quartal vorgezogene Lagerbestellungen. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie hob Kraft Heinz an.

Nettoumsatz, -2,0 % 6,12 Mrd. USD Nettoergebnis, -12,6 % 536 Mio. USD Nettoergebnis, den Stammaktionären zurechenbar, -11,5 % 544 Mio. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie, -11,5 % 0,46 USD The Kraft Heinz Company hat am 4. November 2026 Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab, das Quartal endete am 26. September 2026. Der Nettoumsatz ging gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 2,0 Prozent auf 6,12 Mrd. USD zurück, nach 6,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Nach Angaben des Unternehmens belasteten ins zweite Quartal vorgezogene Lagerbestellungen Volumen/Mix im dritten Quartal mit etwa 80 Basispunkten. Das Nettoergebnis sank um 12,6 Prozent auf 536 Mio. USD nach 613 Mio. USD. Im Vorjahresquartal hatte ein Verlust aus dem Verkauf eines Geschäfts das Nettoergebnis mit 44 Mio. USD belastet. KHC KHC — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das operative Ergebnis fiel im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14,6 Prozent auf 875 Mio. USD nach 1,03 Mrd. USD. Kraft Heinz begründet den Rückgang vor allem mit höheren Beschaffungs- und Logistikkosten, höherer variabler Vergütung, um 37 Mio. USD höheren Wertminderungen, ungünstigem Volumen/Mix und höheren Werbeausgaben. Die Wertminderungsaufwendungen belasteten das operative Ergebnis im dritten Quartal mit 72 Mio. USD nach 35 Mio. USD im Vorjahresquartal. Nicht realisierte Ergebnisse aus Rohstoffsicherungen wirkten im Quartal mit einem Gewinn von 39 Mio. USD, im Vorjahresquartal mit einem Verlust von 23 Mio. USD. Trennungskosten beliefen sich auf 24 Mio. USD nach 17 Mio. USD. Das Ergebnis vor Ertragsteuern ging um 12,8 Prozent auf 704 Mio. USD zurück, nach 807 Mio. USD. Das den Stammaktionären zurechenbare Nettoergebnis verringerte sich um 11,5 Prozent auf 544 Mio. USD nach 615 Mio. USD, das verwässerte Ergebnis je Aktie ebenfalls um 11,5 Prozent auf 0,46 USD nach 0,52 USD. Auf bereinigter Basis sank das operative Ergebnis um 15,2 Prozent auf 939 Mio. USD nach 1,11 Mrd. USD. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verringerte sich um 13,1 Prozent auf 0,53 USD nach 0,61 USD im Vorjahresquartal. In den Segmenten verlief die Entwicklung unterschiedlich. Im Segment Nordamerika sank der Nettoumsatz um 3,4 Prozent auf 4,49 Mrd. USD nach 4,64 Mrd. USD. Das bereinigte operative Segmentergebnis Nordamerika ging um 10,5 Prozent auf 911 Mio. USD zurück, nach 1,02 Mrd. USD. Im Segment Europa und entwickelte Märkte im Pazifikraum verringerte sich der Nettoumsatz um 5,6 Prozent auf 910 Mio. USD nach 964 Mio. USD. Das Segment Schwellenländer steigerte den Nettoumsatz dagegen um 13,8 Prozent auf 720 Mio. USD nach 632 Mio. USD. Die Bruttomarge lag im dritten Quartal bei 32,5 Prozent. Die bereinigte Bruttomarge erreichte 31,9 Prozent nach 32,3 Prozent im Vorjahresquartal, ein Rückgang um 0,4 Prozentpunkte. Für das Geschäftsjahr 2026 hat Kraft Heinz seine Prognose teilweise angepasst. Bei der Veränderung des organischen Nettoumsatzes wurde die untere Grenze angehoben: Das Unternehmen erwartet nun -1,25 bis -0,5 Prozent, zuvor -2 bis -0,5 Prozent. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde auf 2,07 bis 2,13 USD angehoben, zuvor 2,03 bis 2,09 USD. Bestätigt wurde die Erwartung für das bereinigte operative Ergebnis zu konstanten Wechselkursen mit -18 bis -16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Erwartung für die bereinigte Bruttomarge wurde gesenkt: Sie wird nun am unteren Ende der bisherigen Spanne von -50 bis -10 Basispunkten gesehen. Den effektiven Steuersatz auf das bereinigte Ergebnis je Aktie erwartet das Unternehmen nun bei etwa 23,5 Prozent statt zuvor etwa 24,5 Prozent, die Erwartung wurde damit gesenkt. Die Free-Cash-Flow-Conversion soll unverändert bei etwa 110 Prozent liegen, diese Prognose wurde bestätigt. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 GJ 2026 Q3 GJ 2025 Veränderung Nettoumsatz 6,12 Mrd. USD 6,24 Mrd. USD -2,0 % Nettoergebnis 536 Mio. USD 613 Mio. USD -12,6 % Nettoergebnis, den Stammaktionären zurechenbar 544 Mio. USD 615 Mio. USD -11,5 % Verwässertes Ergebnis je Aktie 0,46 USD 0,52 USD -11,5 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie 0,53 USD 0,61 USD -13,1 % Operatives Ergebnis 875 Mio. USD 1,03 Mrd. USD -14,6 % Bereinigtes operatives Ergebnis 939 Mio. USD 1,11 Mrd. USD -15,2 % Ergebnis vor Ertragsteuern 704 Mio. USD 807 Mio. USD -12,8 % Nettoumsatz Segment Nordamerika 4,49 Mrd. USD 4,64 Mrd. USD -3,4 % Nettoumsatz Segment Europa und entwickelte Märkte im Pazifikraum 910 Mio. USD 964 Mio. USD -5,6 % Nettoumsatz Segment Schwellenländer 720 Mio. USD 632 Mio. USD +13,8 % Bereinigtes operatives Segmentergebnis Nordamerika 911 Mio. USD 1,02 Mrd. USD -10,5 % Bruttomarge 32,5 % – – Bereinigte Bruttomarge 31,9 % 32,3 % -0,4 Pp. Quelle : The Kraft Heinz Company, Mitteilung vom 4. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von The Kraft Heinz Company. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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