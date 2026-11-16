Auf dem Investorentag am 12. November skizzierte Kraft Heinz drei Etappen: In der zweiten Jahreshälfte 2027 soll das Unternehmen wieder wachsen, 2028 sollen stetiges Umsatzwachstum und steigende Margen folgen, 2029 eine zweistellige Gesamtaktionärsrendite. Die vorläufige Prognose für 2027 ist allerdings nüchtern: organischer Umsatz etwa stabil, bereinigtes operatives Ergebnis mit einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich, Free-Cashflow-Umwandlung von mindestens 100 Prozent. Die Arbeiten an der geplanten Aufspaltung in zwei Unternehmen ruhen laut Konzernmitteilung derzeit.

Operativ lieferte das dritte Quartal (Zahlen vom 4. November) Rückenwind: Der Umsatz lag bei 6,12 Milliarden US-Dollar, organisch ein Minus von 1,1 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie mit 0,53 US-Dollar jedoch klar über den erwarteten 0,42 US-Dollar. Die Jahresprognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie hob Kraft Heinz auf 2,07 bis 2,13 US-Dollar an. Zudem verkauft der Konzern sein nordamerikanisches Kaffeegeschäft für einen Unternehmenswert von 650 Millionen US-Dollar an One Rock.