Geduld ist an der Börse ein knappes Gut, und Kraft Heinz verlangt gerade sehr viel davon. Die Kraft Heinz Aktie gibt am Montagnachmittag 0,55 Prozent auf 25,25 Dollar nach und gehört damit zu den zehn größten Verlierern im Nasdaq 100. Elf Tage nach dem Investorentag in New York ist die Botschaft bei den Anlegern angekommen: Wachstum gibt es frühestens in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres.