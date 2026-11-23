Geduld ist an der Börse ein knappes Gut, und Kraft Heinz verlangt gerade sehr viel davon. Die Kraft Heinz Aktie gibt am Montagnachmittag 0,55 Prozent auf 25,25 Dollar nach und gehört damit zu den zehn größten Verlierern im Nasdaq 100. Elf Tage nach dem Investorentag in New York ist die Botschaft bei den Anlegern angekommen: Wachstum gibt es frühestens in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres.
Kraft Heinz Aktie: Wachstum erst 2027, Aufspaltung auf Eis – Anleger verlieren die Geduld
Die Kraft Heinz Aktie verliert 0,55 Prozent und zählt zu den Verlierern im Nasdaq 100. Der Ketchup-Konzern hat auf seinem Investorentag ein weiteres Übergangsjahr angekündigt. Was der Plan bis 2029 vorsieht.
Der Fahrplan
Vier Jahre bis zur Belohnung
Konzernchef Steve Cahillane hat am 12. November einen Stufenplan vorgelegt. 2026 gilt als Jahr, in dem der Konzern wieder Tritt fasst. 2027 soll in der zweiten Jahreshälfte die Rückkehr zu Umsatz- und Gewinnwachstum gelingen. Für das Gesamtjahr 2027 rechnet das Management aber mit einem organischen Umsatz auf Vorjahresniveau und einem bereinigten operativen Ergebnis, das im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinkt. Erst 2028 wird als Wachstumsjahr bezeichnet, 2029 soll eine zweistellige Gesamtrendite für Aktionäre stehen.
Für die Kraft Heinz Aktie heißt das: Das operative Ergebnis schrumpft zunächst weiter, weil mehr Geld in die Marken fließt. Zugleich ruht die Arbeit an der angekündigten Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen. Der Konzern spricht selbst von einer Pause.
Die Zahlen
Besser als erwartet, aber der Umsatz schrumpft
Die jüngsten Quartalszahlen waren besser als befürchtet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,53 Dollar, erwartet worden waren 0,42 Dollar. Der Umsatz sank um zwei Prozent auf 6,12 Milliarden Dollar. Parallel trennt sich Kraft Heinz vom nordamerikanischen Kaffeegeschäft mit Marken wie Maxwell House und Tassimo. Der Verkaufspreis beträgt 650 Millionen Dollar, rund 500 Millionen Dollar sollen nach Steuern in den Schuldenabbau fließen. Der Abschluss ist für Mitte 2027 vorgesehen.
Einordnung der Redaktion: Die Kraft Heinz Aktie ist eine Wette auf einen langen Atem. Der Plan ist nachvollziehbar, aber er verschiebt die Ernte um Jahre. Solange die Aufspaltung ruht und ein Großaktionär laut Wertpapierprospekt mehr als 325 Millionen Aktien verkaufen darf, fehlt ein kurzfristiger Kurstreiber. An einem Tag, an dem Anleger Tempo kaufen, fällt das besonders auf.
FAQ
Häufige Fragen zur Kraft Heinz Aktie
Wann will Kraft Heinz wieder wachsen?
Laut Investorentag vom 12. November 2026 in der zweiten Jahreshälfte 2027. Für das Gesamtjahr 2027 erwartet der Konzern einen stabilen organischen Umsatz.
Wird Kraft Heinz aufgespalten?
Die Aufspaltung in zwei Unternehmen wurde angekündigt. Die Arbeit daran ruht derzeit.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Kraft Heinz Aktie?
ISIN US5007541064, WKN A14TU4. Handelssymbol an der Nasdaq: KHC. Handelssymbol an deutschen Börsen: KHNZ.
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