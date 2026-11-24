Im dritten Quartal stiegen die Dienstleistungsumsätze von KPN um 2,7 Prozent. Erstmals trug auch das Geschäft mit Firmenkunden wieder bei, das um 3,9 Prozent wuchs. Das bereinigte operative Ergebnis nach Leasing lag mit 671 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Der freie Cashflow erreichte nach neun Monaten 605 Millionen Euro. Zusammen mit dem Gemeinschaftsunternehmen Glaspoort sind nun sechs Millionen Haushalte mit Glasfaser erreichbar. Die Jahresziele hat KPN bestätigt.