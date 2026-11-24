Ruhige Hand in unruhigem Markt: Die KPN-Aktie (Koninklijke KPN; ISIN: NL0000009082, WKN: 890963, Handelssymbol: KPN, US-Handelssymbol: KKPNY) zählt am Dienstag zu den AEX Gewinnern. Die KPN-Aktie schloss in Amsterdam 1,81 Prozent höher bei 4,342 Euro. Am frühen Nachmittag hatte das Plus noch 0,54 Prozent betragen. Mit dem Einbruch der Chipwerte am Nachmittag wuchs die Nachfrage nach dem Telekomkonzern. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
KPN-Aktie AEX Gewinner: Plus 1,8 Prozent – der Telekom-Wert glänzt, während die Chips fallen
Die KPN-Aktie ist AEX Gewinner: plus 1,81 Prozent auf 4,342 Euro. Warum Anleger am Tag des Chip-Ausverkaufs den Telekomkonzern kaufen.
Die Gründe für den Kursgewinn
KPN-Aktie: gefragt, wenn es turbulent wird
Die KPN-Aktie gewann an einem Tag, an dem der AEX wegen der Chipwerte deutlich nachgab.
Einen Tag nach der Nvidia-Rally verkauften Anleger Technologiewerte wieder. ASML, ASM International und Besi verloren zwischen 5,6 und 8,8 Prozent, der AEX schloss 1,1 Prozent tiefer bei 1.077,41 Punkten. KPN gehörte laut Marktberichten mit Heineken, Adyen, Unilever und Ahold Delhaize zu den Gewinnern hinter den Spitzenreitern Relx und Wolters Kluwer.
Rotation in defensive Werte
Mobilfunk- und Internetverträge laufen Monat für Monat weiter. Solche Erlöse suchen Anleger, wenn KI-Werte schwanken.
Kaum Zollrisiko
Berichte über neue US-Importzölle trafen Exportwerte. KPN erwirtschaftet sein Geschäft in den Niederlanden.
Dividende
Für 2025 schüttete KPN 18,2 Cent je Aktie aus.
Zahlen und Ausblick
Alle Segmente wachsen, Jahresziele bestätigt
Im dritten Quartal stiegen die Dienstleistungsumsätze von KPN um 2,7 Prozent. Erstmals trug auch das Geschäft mit Firmenkunden wieder bei, das um 3,9 Prozent wuchs. Das bereinigte operative Ergebnis nach Leasing lag mit 671 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Der freie Cashflow erreichte nach neun Monaten 605 Millionen Euro. Zusammen mit dem Gemeinschaftsunternehmen Glaspoort sind nun sechs Millionen Haushalte mit Glasfaser erreichbar. Die Jahresziele hat KPN bestätigt.
Häufige Fragen zur KPN-Aktie
Warum ist die KPN-Aktie heute AEX Gewinner?
Anleger schichteten aus Chip- und KI-Werten in defensive Titel um. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Wie stark stieg die KPN-Aktie?
Um 1,81 Prozent auf 4,342 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der KPN-Aktie?
ISIN NL0000009082, WKN 890963, Handelssymbol KPN, US-Handelssymbol KKPNY.
Wie lief das dritte Quartal?
Die Dienstleistungsumsätze stiegen um 2,7 Prozent, der freie Cashflow lag nach neun Monaten bei 605 Millionen Euro.
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