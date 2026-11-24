Im dritten Quartal stiegen die Dienstleistungsumsätze um 2,7 Prozent, getragen von allen Segmenten. Das zugrunde liegende operative Ergebnis nach Leasing lag bei 671 Millionen Euro. Ohne einen Einmaleffekt aus dem Vorjahr wären es 2,4 Prozent mehr gewesen. Der freie Cashflow erreichte in den ersten neun Monaten 605 Millionen Euro. KPN bestätigte die Jahresziele und meldete, dass zusammen mit dem Gemeinschaftsunternehmen Glaspoort sechs Millionen Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden können.