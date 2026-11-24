Ein Telekomwert mit ruhigem Puls: Die KPN-Aktie (Koninklijke KPN; ISIN: NL0000009082, WKN: 890963, Handelssymbol: KPN, US-Handelssymbol: KKPNY) ist am Dienstag AEX Gewinner. Im Amsterdamer Handel steigt die KPN-Aktie 0,54 Prozent auf 4,288 Euro (Stand 14:47 Uhr). Während Chipwerte fallen, suchen Anleger nach stabilen Erlösen und Dividenden. Eine neue KPN-Meldung gibt es nicht.
KPN-Aktie AEX Gewinner: Plus 0,5 Prozent – warum der Telekom-Wert bei Anlegern wieder gefragt ist
Die KPN-Aktie ist AEX Gewinner: plus 0,54 Prozent auf 4,288 Euro. Warum Anleger den Telekomkonzern kaufen und was Q3-Zahlen, Glasfaser und Cashflow sagen.
Die Gründe für den Kursgewinn
KPN-Aktie: Ruhepol im AEX
Die KPN-Aktie gehört zu den Werten, die Anleger suchen, wenn Technologiewerte schwanken.
Einen firmeneigenen Grund für den Kursgewinn gibt es nicht. Telekomunternehmen gelten als defensiv: Kunden zahlen Monat für Monat für Mobilfunk und Internet, unabhängig von der KI-Stimmung. Das macht die KPN-Aktie an Tagen mit Chip-Ausverkauf zu einem gefragten Titel.
Rotation aus Chipwerten
Anleger wechseln aus ASML, ASM International und Besi in defensive Titel.
Planbare Erlöse
Das Geschäft mit Mobilfunk und Breitband liefert wiederkehrende Einnahmen.
Dividende
Für 2025 zahlt KPN eine Dividende von 18,2 Cent je Aktie.
Zahlen und Ausblick
Alle Segmente wachsen, Glasfaser kommt voran
Im dritten Quartal stiegen die Dienstleistungsumsätze um 2,7 Prozent, getragen von allen Segmenten. Das zugrunde liegende operative Ergebnis nach Leasing lag bei 671 Millionen Euro. Ohne einen Einmaleffekt aus dem Vorjahr wären es 2,4 Prozent mehr gewesen. Der freie Cashflow erreichte in den ersten neun Monaten 605 Millionen Euro. KPN bestätigte die Jahresziele und meldete, dass zusammen mit dem Gemeinschaftsunternehmen Glaspoort sechs Millionen Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden können.
Häufige Fragen zur KPN-Aktie
Warum ist die KPN-Aktie heute AEX Gewinner?
Anleger wechseln aus Chipwerten in defensive Titel. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die KPN-Aktie?
Um 0,54 Prozent auf 4,288 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der KPN-Aktie?
ISIN NL0000009082, WKN 890963, Handelssymbol KPN, US-Handelssymbol KKPNY.
Wie lief das dritte Quartal?
Die Dienstleistungsumsätze stiegen um 2,7 Prozent, der freie Cashflow lag nach neun Monaten bei 605 Millionen Euro.
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