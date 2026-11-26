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Kontron Aktie: Weniger Wallboxen für VW – wie sicher sind die Jahresziele?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:13 2 Min.

Jefferies sieht bei Kontron rund 44% Kurspotenzial und setzt für 2027 auf den GreenTec-Umbau und die Zusammenarbeit mit Ennoconn.

Die Kontron-Aktie (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker: KTN) steigt um 0,37 Euro oder 2,09% auf 18,06 Euro. Bis zum Kursziel von Jefferies fehlen damit 7,94 Euro – ein rechnerisches Potenzial von rund 44%. In ihrer Kontron-Aktienanalyse nach dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt bestätigen die Analysten das Kursziel von 26 Euro und das Rating "buy". Bemerkenswert an der Kaufempfehlung ist der Zeithorizont: Für das laufende Jahr sieht Jefferies Risiken, die Argumente für ein besseres Geschäftsjahr finden sich im Ausblick auf 2027. KTN KTN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr KTN — — — Wie viel zahlt Volkswagen für die fehlenden Wallbox-Abrufe? Der Spezialist für das Internet der Dinge habe in den ersten neun Monaten durchwachsen abgeschnitten. Vor allem nach dem schwachen dritten Quartal erschienen die bestätigten Jahresziele für 2026 ehrgeizig. Wie schwer sie zu erreichen seien, hänge auch an einem Geschäft mit Volkswagen: Der Autobauer habe deutlich weniger Wallboxen abgenommen als ursprünglich vereinbart. Mit welchen Ausgleichszahlungen Kontron dafür rechnen könne, sei noch offen. Was Jefferies für 2027 zuversichtlich stimmt Im Bereich GreenTec sei die Restrukturierung inzwischen weitgehend abgeschlossen. Für Jefferies sei das ein wichtiger Grund, Kontron im kommenden Jahr eine bessere Entwicklung zuzutrauen. Als zweiten Faktor heben die Analysten die Zusammenarbeit mit Ennoconn hervor. Die daraus erwarteten Synergien könnten 2027 ebenfalls zu einer operativen Verbesserung beitragen. Für Anleger stehen damit zwei konkrete Fragen im Raum: Was kann Kontron aus den geringeren Wallbox-Abrufen finanziell noch ausgleichen? Und wie deutlich schlagen sich der GreenTec-Umbau und die Zusammenarbeit mit Ennoconn 2027 im Ergebnis nieder? Das Fazit der Kontron-Aktienanalyse von Jefferies bleibt trotz des anspruchsvollen Jahresendspurts unverändert: Kursziel 26 Euro, Rating "buy". Teilt den Artikel mit euren Freunden – die Weiterleitung klappt sogar ohne freie Wallbox. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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