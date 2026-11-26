Die Kauflaune der Deutschen bleibt im Keller: Das GfK-Konsumklima für Dezember stieg laut GfK und NIM am Donnerstag, 26. November 2026, nur um 0,7 Punkte auf minus 30,2 Punkte, wie Reuters im Handelsblatt berichtet. Ein von aktiencheck.de zitierter Wochenausblick hatte im Vorfeld minus 32 Punkte erwartet; der Wert fiel damit etwas besser aus als prognostiziert. NIM-Experte Rolf Bürkl sagte: „Das Konsumklima tritt also mehr oder weniger auf der Stelle.“

Für Handelsaktien wie die Zalando Aktie, für Konsumwerte im DAX und für die Konjunkturerwartungen ist das ein gemischtes Signal vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft. Der DAX notierte am Donnerstag um 14:51 Uhr MEZ bei 25.170 Punkten, ein Plus von 1,9 Prozent (finanzen.at).