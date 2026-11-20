Die europäischen Konjunkturdaten vom Freitagmorgen, 20. November 2026, zeigen ein gemischtes Bild: Der britische Einzelhandelsumsatz stieg im Oktober um 0,7 Prozent zum Vormonat und übertraf damit die Prognose von 0,0 Prozent deutlich, während das französische Geschäftsklima im November auf 95 Punkte fiel. Der DAX (ISIN DE0008469008) lag um 9:50 Uhr MEZ bei 25.084 Punkten (-1,49 %, Teleborsa-Ticker); ein Zusammenhang mit den Daten ist nicht belegt.
Konjunktur Europa: UK-Einzelhandel überrascht mit +0,7%, Frankreichs Geschäftsklima fällt auf 95 - Wie viel Rückenwind bleibt für den DAX?
Zwei Konjunkturdaten, zwei Richtungen: Britische Händler verkaufen im Oktober 0,7 Prozent mehr, getrieben von Vorratskäufen. Frankreichs Geschäftsklima sinkt im November in allen Sektoren. Was die Daten für DAX und europäische Aktien bedeuten.
Die Zahlen sind für Anleger vor allem als Stimmungsbild wichtig: Sie erscheinen vor den Daten am Nachmittag (16:00 Uhr MEZ: Verbrauchervertrauen Eurozone, Uni-Michigan-Stimmung in den USA).
Großbritannien
Warum steigt der UK-Einzelhandel im Oktober?
Laut Berichten von AOL/Business Live und FXStreet stiegen die Einzelhandelsumsätze im Oktober um 0,7 Prozent (Vormonat -0,6 %; Prognose 0,0 %). Der Non-Food-Bereich legte um 1,1 Prozent zu. Treiber waren demnach Vorratskäufe bei Notfallartikeln wie H-Milch und Konserven nach der „Be Ready“-Kampagne der Regierung. Sandra Prince (Lloyds) sprach von einem möglichen kurzfristigen Ausschlag, Rajeev Shaunak (MHA) von einem wahrscheinlichen Einmaleffekt. Das britische GfK-Verbrauchervertrauen verbesserte sich im November auf -22 nach -24; der Oktoberwert war laut AOL der tiefste Stand seit dem Brexit. Die Zahlen stammen aus Sekundärquellen; die ONS-Seite war nicht abrufbar.
Frankreich
Wie schwach ist Frankreichs Geschäftsklima?
Der Gesamtindikator des Statistikamts INSEE fiel im November auf 95 Punkte, minus 2 Punkte gegenüber Oktober und unter dem Langfristmittel von 100; er sank laut Boursorama (9:37 Uhr) in allen Sektoren. Im Einzelhandel gab es das größte Minus (-2 Punkte). Das Produzentenvertrauen in der Industrie fiel dagegen nur von 105 auf 104 und lag über der Reuters-Konsensprognose von 103, trotz schwächerer Auslandsauftragsbücher. Dienstleistungen, Bau und Großhandel gaben nach; das Beschäftigungsklima legte um 1 Punkt zu.
|Indikator
|Aktuell
|Vorwert / Prognose
|UK Einzelhandel Okt. (m/m)
|+0,7%
|Prognose 0,0%, Vormonat -0,6%
|UK GfK-Verbrauchervertrauen Nov.
|-22
|Vormonat -24
|Frankreich Geschäftsklima Nov.
|95
|Vormonat ca. 97
|Frankreich Produzentenvertrauen Nov.
|104
|Konsens 103, Vormonat 105
UK-Zahlen aus Sekundärquellen.
Quelle: AOL, TradingEconomics, Boursorama, Reuters-Konsens
Börse
Was heißt das für DAX und europäische Aktien?
Für den DAX sind beide Länder wichtige Handelspartner. Eine Einschätzung der Redaktion: Ein Konsumschub in Großbritannien, der auf Vorratskäufen beruht, ist ein schwaches Signal für nachhaltige Nachfrage; das schwache französische Klima könnte dagegen Konsum- und Industrieaktien mit Frankreich-Geschäft beschäftigen. Belegte Kursreaktionen auf die Daten liegen nicht vor. Der DAX stand laut dpa-AFX bereits unter Druck durch den starken Dollar und den sechsten Verlusttag in Folge.
FAQ
Häufige Fragen zu den Konjunkturdaten
Wie stark stiegen die UK-Einzelhandelsumsätze im Oktober? Um 0,7 Prozent zum Vormonat bei einer Prognose von 0,0 Prozent.
Wie hoch ist das französische Geschäftsklima? 95 Punkte im November, 2 Punkte weniger als im Oktober.
Welche Daten folgen heute? Um 16:00 Uhr MEZ das Verbrauchervertrauen der Eurozone und die Uni-Michigan-Stimmung.
Was heißt das für den DAX? Eine direkte Reaktion ist nicht belegt; die Daten liefern ein Stimmungsbild.
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