Wie stark stiegen die UK-Einzelhandelsumsätze im Oktober? Um 0,7 Prozent zum Vormonat bei einer Prognose von 0,0 Prozent.

Wie hoch ist das französische Geschäftsklima? 95 Punkte im November, 2 Punkte weniger als im Oktober.

Welche Daten folgen heute? Um 16:00 Uhr MEZ das Verbrauchervertrauen der Eurozone und die Uni-Michigan-Stimmung.

Was heißt das für den DAX? Eine direkte Reaktion ist nicht belegt; die Daten liefern ein Stimmungsbild.