Laut Destatis wurden von Januar bis August 2026 insgesamt 17.252 Unternehmensinsolvenzen beantragt, 6,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Forderungen der Gläubiger lagen bei rund 25,9 Milliarden Euro nach rund 37,2 Milliarden Euro im Vorjahr; der Rückgang liegt laut Destatis daran, dass 2025 mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz beantragten.

Besonders häufig sind Insolvenzen im Verkehrs- und Lagereisektor (97,6 je 10.000 Unternehmen), im Gastgewerbe (80,1) und im Baugewerbe (71,9); der Durchschnitt liegt bei 48,7. Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) zählte im Oktober 1.683 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften, ein Plus von 9 Prozent zum Vorjahr. Die größten zehn Prozent der Fälle betrafen rund 16.800 Arbeitsplätze, 45 Prozent mehr als im September, davon rund 9.400 im Verarbeitenden Gewerbe (Retail-News, 10.11.2026). Für November und Dezember rechnet das IWH mit sinkenden Fallzahlen.

Wichtig für die Einordnung: Die Destatis-Zahlen zeigen Anträge nach der ersten Gerichtsentscheidung; der tatsächliche Antrag liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate zurück.