Die deutsche Konjunktur sendet gemischte Signale: Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal, und das ifo-Geschäftsklima stieg zuletzt zum sechsten Mal in Folge auf den höchsten Wert seit knapp dreieinhalb Jahren (BMWE, 13.11.2026). Zugleich bleiben die Firmenpleiten hoch: Im August beantragten 2.067 Unternehmen Insolvenz, 4,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (Destatis, 13.11.2026, 08:00 Uhr). Der DAX notierte am Mittag bei rund 26.088 Punkten, ein Plus von 0,2 Prozent (dpa-AFX, 12:10 Uhr).
Konjunktur Deutschland: ifo steigt zum sechsten Mal, doch Firmenpleiten bleiben auf hohem Niveau - DAX zwischen Aufschwung und Insolvenzen - Wie belastbar ist die Erholung?
Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal um 0,2 Prozent, das ifo-Geschäftsklima stieg zum sechsten Mal in Folge. Gleichzeitig lagen die Unternehmensinsolvenzen im August um 4,4 Prozent über Vorjahr. Die wichtigsten Konjunkturdaten mit Datenstand und was sie für DAX und Anleger bedeuten.
Die Konjunktur Deutschland ist damit ein Thema mit zwei Gesichtern. Die jüngsten Stimmungsindikatoren hellen sich auf, während die Insolvenzzahlen mit Verzögerung die Belastungen der vergangenen Monate zeigen. Für den DAX zählt, welche Seite sich durchsetzt – und wie die Notenbanken reagieren: Die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent, Bundesbank-Präsident Nagel hält eine Zinserhöhung im Dezember für „sehr wahrscheinlich nötig“ (StockAnalysis/Reuters, 4.11.2026). Die EZB entscheidet am 17. Dezember.
Konjunkturdaten
Wie steht es um die deutsche Wirtschaft – BIP, Inflation und Arbeitsmarkt im Überblick?
|Indikator
|Wert
|Stand
|BIP, 3. Quartal
|+0,2% zum Vorquartal, +1,3% zum Vorjahr
|Schnellschätzung 30.10.
|Inflation Oktober
|2,8% (September 3,3%), Kernrate 2,1%
|BMWE, 13.11.
|Arbeitslose Oktober
|+4.000 saisonbereinigt
|BMWE, 13.11.
|ifo Geschäftsklima
|sechster Anstieg in Folge, höchster Wert seit knapp 3,5 Jahren
|BMWE, 13.11.
|ZEW-Erwartungen Oktober
|28,1 Punkte (minus 6,6), Konsens 30
|dpa, 20.10.
|ZEW-Lage Oktober
|minus 35,9 Punkte (plus 11,2)
|dpa, 20.10.
Datenstand: 10. bis 13. November 2026. Das BIP-Detail der Statistiker folgt am 25.11.2026. ZEW-Oktoberwerte laut dpa (20.10.2026).
Quelle: BMWE/DATEV, Destatis, IWH, dpa
ZEW-Präsident Achim Wambach sagte im Oktober: „Die deutsche Wirtschaft kommt langsam aus der Stagnation heraus.“ Neue Zahlen zum ZEW und ifo für November lagen bei Erstellung dieses Artikels nicht vor.
Firmenpleiten
Wie viele Firmen gehen pleite – und welche Branchen trifft es?
Laut Destatis wurden von Januar bis August 2026 insgesamt 17.252 Unternehmensinsolvenzen beantragt, 6,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Forderungen der Gläubiger lagen bei rund 25,9 Milliarden Euro nach rund 37,2 Milliarden Euro im Vorjahr; der Rückgang liegt laut Destatis daran, dass 2025 mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz beantragten.
Besonders häufig sind Insolvenzen im Verkehrs- und Lagereisektor (97,6 je 10.000 Unternehmen), im Gastgewerbe (80,1) und im Baugewerbe (71,9); der Durchschnitt liegt bei 48,7. Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) zählte im Oktober 1.683 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften, ein Plus von 9 Prozent zum Vorjahr. Die größten zehn Prozent der Fälle betrafen rund 16.800 Arbeitsplätze, 45 Prozent mehr als im September, davon rund 9.400 im Verarbeitenden Gewerbe (Retail-News, 10.11.2026). Für November und Dezember rechnet das IWH mit sinkenden Fallzahlen.
Wichtig für die Einordnung: Die Destatis-Zahlen zeigen Anträge nach der ersten Gerichtsentscheidung; der tatsächliche Antrag liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate zurück.
Börse
Was bedeuten die Konjunkturdaten für DAX und Aktien – Gewinner und Verlierer?
Eine Einschätzung der Redaktion: Steigende Stimmungswerte stützen konjunktursensible DAX-Werte wie Industrie und Zulieferer, während Insolvenzen in Bau, Transport und Gastgewerbe vor allem Kreditgeber und kleinere Unternehmen betreffen. Zinssorgen belasten Immobilien- und Wachstumsaktien. Die Kursreaktion auf die Daten ist in den Quellen nicht dokumentiert, Prognosen gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zur Konjunktur in Deutschland
Wie stark wuchs die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal? Das BIP stieg laut Schnellschätzung um 0,2 Prozent zum Vorquartal und um 1,3 Prozent zum Vorjahr; Details folgen am 25. November.
Wie hoch ist die Inflation in Deutschland? Im Oktober 2,8 Prozent, nach 3,3 Prozent im September.
Wie viele Firmen gehen pleite? Von Januar bis August 17.252 Unternehmensinsolvenzen (plus 6,6 Prozent), im Oktober laut IWH 1.683 Fälle.
Was heißt das für den DAX? Gemischte Signale; relevant sind die EZB-Entscheidung am 17. Dezember und die nächsten Konjunkturdaten.
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