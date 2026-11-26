Der NIM-Konsumklima-Wert für Dezember wird heute um 08:00 Uhr veröffentlicht; er lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

Quelle : ifo (24.11.2026), Destatis/BMWE (13.11.2026), Bundesagentur für Arbeit (30.10.2026), NIM (Prognose vom 28.10.2026)