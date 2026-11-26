Die deutsche Wirtschaft erholt sich, aber mit angezogener Handbremse: Das ifo-Geschäftsklima stieg im November auf 90,6 Punkte, den höchsten Wert seit knapp dreieinhalb Jahren, während die Inflation im Oktober auf 2,8 Prozent zurückging. Zugleich bleibt der Arbeitsmarkt schwach: Im Oktober waren 2,955 Millionen Menschen arbeitslos. Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten, 1,26 Prozent im Minus (dpa-AFX, 17:53 Uhr). Am Freitag folgen die Arbeitslosenzahlen für November, am Montag die vorläufige Inflationsrate: zwei Daten, die zeigen, ob die Erholung hält.
Konjunktur Deutschland: ifo auf höchstem Stand seit dreieinhalb Jahren, aber fast 3 Millionen Arbeitslose – trägt die Erholung bis zum Jahresende?
Das ifo-Geschäftsklima steigt im November auf 90,6 Punkte, die Inflation sinkt auf 2,8 Prozent, doch die Industrie schwächelt und der Arbeitsmarkt bleibt zäh. Alle Konjunkturdaten im Überblick und die Termine am Freitag und Montag, auf die Anleger achten.
Steckbrief
- Index
- DAX
- ISIN
- DE0008469008
- Schlusskurs
- 24.702,13 Punkte
- Tagesveränderung
- –1,26 %
Stand: 25.11.2026, Xetra-Schlusskurs 25.11.2026 laut dpa-AFX (17:53 Uhr)
Die Stimmung
Wie steht es um das ifo-Geschäftsklima im November?
Das ifo-Geschäftsklima stieg im November auf 90,6 Punkte, nach revidiert 90,1 Punkten im Oktober; Volkswirte hatten 90,5 erwartet. Die aktuelle Lage verbesserte sich auf 89,4 Punkte (Vormonat 88,8), die Erwartungen auf 91,9 Punkte (Vormonat revidiert 91,5; ifo über Dow Jones Newswires, 24.11.2026, 10:16 Uhr). ifo-Präsident Clemens Fuest sagte laut Dow Jones: „Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran, es fehlt jedoch an Breite.“ Tatsächlich trägt der Dienstleistungssektor und der Handel, während das Verarbeitende Gewerbe nach sechs Anstiegen in Folge gedämpft ist: Die Erwartungen der Industrie sind wieder negativ.
|Indikator
|Aktuell
|Vormonat / Vergleich
|ifo-Geschäftsklima November
|90,6
|Oktober 90,1
|ifo-Lage / Erwartungen
|89,4 / 91,9
|88,8 / 91,5
|BIP 3. Quartal
|+0,2 % zum Vorquartal
|+1,3 % zum Vorjahresquartal
|Inflation Oktober
|2,8 %
|September 3,3 %, Kernrate 2,1 %
|Arbeitslose Oktober
|2,955 Mio. (Quote 6,3 %)
|+44.000 zum Vorjahr
|NIM-Konsumklima (Prognose November)
|–30,8
|Vormonat –30,6
Der NIM-Konsumklima-Wert für Dezember wird heute um 08:00 Uhr veröffentlicht; er lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Quelle: ifo (24.11.2026), Destatis/BMWE (13.11.2026), Bundesagentur für Arbeit (30.10.2026), NIM (Prognose vom 28.10.2026)
Der Arbeitsmarkt
Warum bleibt der Arbeitsmarkt trotz besserer Stimmung schwach?
Die Bundesagentur für Arbeit meldete für Oktober 2.955.000 Arbeitslose, 40.000 weniger als im September, aber 44.000 mehr als vor einem Jahr; saisonbereinigt stieg die Zahl um 4.000. Die Quote lag bei 6,3 Prozent. BA-Chefin Andrea Nahles sprach von einem vergleichsweise schwachen Rückgang. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen lag bei 654.000, 31.000 mehr als vor einem Jahr; konjunkturelles Kurzarbeitergeld bezogen im Oktober vorläufig 98.000 Beschäftigte, 66.000 weniger als vor einem Jahr. Die Insolvenzen steigen weiter: Von September 2025 bis August 2026 gab es 25.131 Fälle, ein Plus von 6,5 Prozent.
Das Wachstum
Wie stark wächst die deutsche Wirtschaft wirklich?
Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal und um 1,3 Prozent zum Vorjahr (Destatis-Schnellschätzung vom 30. Oktober). Die Konsumausgaben waren leicht positiv, die Investitionen rückläufig und die Exportdynamik schwächer. Laut Bundeswirtschaftsministerium belasteten Sonderfaktoren wie Niedrigwasser und eine Produktionspause in der Autoindustrie. Die Frühindikatoren deuten laut Ministerium auf eine Belebung der Industriekonjunktur zum Jahresende hin. Die Produktion stieg im September um 0,7 Prozent, der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe um 4,4 Prozent; der Einzelhandelsumsatz sank dagegen um 2,0 Prozent.
Das große Bild
Was heißt das für DAX, Autoaktien und Zinsen?
Eine sinkende Inflation von 2,8 Prozent verschafft der EZB mehr Spielraum, bevor sie am 17. Dezember entscheidet. Besser als erwartet laufende Dienstleister stützen Konsum- und Handelswerte, die gedämpfte Industrie belastet zyklische Branchen wie die Autoaktien, etwa die VW Aktie, die Mercedes Aktie und die Porsche AG Aktie, sowie Zulieferer und Chemiewerte. Zugleich trüben US-Zollpläne und der Ausverkauf bei KI-Aktien die Stimmung. Nach Einschätzung der Redaktion – nicht belegt – dürfte der DAX in den kommenden Tagen stärker auf die US-Notenbank und Zollnachrichten reagieren als auf die deutschen Daten.
Was Anleger jetzt beobachten
Donnerstag, 08:00 Uhr: NIM-Konsumklima für Dezember.
Freitag, 09:55 Uhr: Arbeitslosenzahlen für November; 11:00 Uhr: Wirtschafts-, Industrie- und Verbrauchervertrauen im Euroraum.
Montag, 30. November, 14:00 Uhr: vorläufige Verbraucherpreise für November.
17. Dezember: nächster ifo-Index (10:30 Uhr) und EZB-Zinsentscheid.
Häufige Fragen zur Konjunktur in Deutschland
Wie hoch ist das ifo-Geschäftsklima? Im November 90,6 Punkte, nach 90,1 im Oktober.
Wie hoch ist die Inflation in Deutschland? Im Oktober 2,8 Prozent, die Kernrate 2,1 Prozent.
Wie viele Arbeitslose gibt es? Im Oktober 2.955.000, die Quote lag bei 6,3 Prozent.
Was bedeutet die Konjunktur für DAX-Aktien? Dienstleister und Handel stützen, die Industrie bremst; eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
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