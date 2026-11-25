Deutschlands Wirtschaft kommt nicht in Fahrt: Das Bruttoinlandsprodukt ist im dritten Quartal 2026 laut revidierten Daten nur um 0,1 Prozent gewachsen, zuvor waren es 0,2 Prozent gemeldet. Gleichzeitig steigt das ifo-Geschäftsklima seit Monaten. Der DAX (ISIN DE0008469008) stand laut Reuters um 10:26 Uhr am 25. November bei 25.084 Punkten (+0,3 Prozent), im Mittagsüberblick von Dow Jones und finanzen.ch zeigte die Kopfzeile 24.911 Punkte (-0,4 Prozent).
Konjunktur Deutschland: BIP nur 0,1 Prozent, ifo mit Erholungssignalen – wie viel Aufschwung steckt im DAX bei 25.000 Punkten?
Das deutsche Wachstum im dritten Quartal ist auf 0,1 Prozent revidiert, der Arbeitsmarkt schwächelt, das ifo-Geschäftsklima hat sich zuletzt aber erholt. Ökonomen sehen keinen selbsttragenden Aufschwung. Was das für DAX und Anleger bedeutet.
Das Spannungsfeld ist für Anleger zentral: Der Aktienmarkt preist Erholung ein, die harten Daten zeigen sie noch nicht. Betroffen sind Banken wie die Commerzbank Aktie, Industriewerte, Autoaktien und konsumnahe Titel.
Die Daten
Wie schwach ist die deutsche Wirtschaft im Herbst 2026?
|Indikator
|Wert
|Vormonat bzw. Vorquartal
|BIP 3. Quartal 2026
|+0,1 %
|+0,2 % (vorläufig)
|ifo-Geschäftsklima Oktober
|90,2
|89,9
|ifo-Lage Oktober
|88,8
|89,5
|ifo-Erwartungen Oktober
|91,6
|90,4
|IAB-Arbeitsmarktbarometer November
|99,7
|–0,4 Punkte
IAB-Wert laut Dow-Jones-Überblick (Zusammenfassung). ifo-Werte laut ifo Institut, Oktober 2026.
Quelle: Dow Jones/finanzen.ch 25.11.2026; ifo.de 26.10.2026
Die Revision auf 0,1 Prozent sei angesichts der fiskalischen Anstrengungen enttäuschend, kommentierte Alexander Krüger von Bethmann HAL laut Dow Jones; positiv sei, dass der Privatkonsum trotz hoher Energiepreise standhalte. Die Anlageinvestitionen sanken nach Angaben von Ralph Solveen (Commerzbank) um 1,2 Prozent: Staatliche Investitionen stiegen kräftig, private gingen zurück.
Stimmung vs. Realität
Warum steigt das ifo-Geschäftsklima trotz schwacher Daten?
Das ifo-Geschäftsklima stieg im Oktober auf 90,2 Punkte, den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023; die Lage wurde schlechter, die Erwartungen besser eingeschätzt. ifo-Präsident Clemens Fuest sagte laut cash.ch, die Konjunkturbelebung setze sich fort. Ein Bericht von finanzen.at nennt für November einen weiteren Anstieg auf 90,6 Punkte, den siebten in Folge. Die Zahlen passen allerdings nicht exakt zusammen, ein Plus von 0,5 Punkten ergäbe 90,7 Punkte; die Redaktion hat den November-Wert deshalb nicht auf ifo.de bestätigen können. IKB-Analyst Klaus Bauknecht sah im Oktober keinen Hinweis auf einen tragfähigen Investitionsaufschwung.
Die Konjunkturbelebung setzt sich fort
Arbeitsmarkt und Energie
Was belastet Jobs und Haushalte?
Der IAB-Arbeitsmarktbarometer fiel im November um 0,4 auf 99,7 Punkte und liegt knapp unter der neutralen Marke; die Beschäftigungskomponente steht bei 99,4 und deutet auf schrumpfende Beschäftigung hin. Hinzu kommen hohe Energiepreise: Berenberg-Ökonom Holger Schmieding erwartet laut Dow Jones, dass Haushalte Anfang 2027 mit deutlich höheren Strom- und Heizgaskosten rechnen müssen und die nächsten zwei Quartale holprig werden. Für 2028 prognostiziert er ein Wachstum von 1,6 Prozent. Der Iran-Krieg gilt als Belastung; die Ölpreise liegen leicht unter ihren Höchstständen, weil wieder mehr Öl durch die Straße von Hormus fließt.
Das große Bild
Was heißt das für DAX, Bankaktien und Anleger?
Der DAX liegt rund 8 Prozent unter seinem Rekord von etwas über 27.000 Punkten Mitte November, nach sechs Verlusttagen in Folge bis zum Wochenende. Neben Konjunktur und Energiepreisen bewegen derzeit US-Zolldrohungen gegen 16 Handelspartner und der Ausverkauf bei Chipwerten die Märkte. Für Banken wie die Commerzbank Aktie zählen Zinsniveau und Kreditnachfrage; für Autoaktien und Industriewerte Auftragseingang und Exportumfeld. Nach Einschätzung der Redaktion – nicht belegt – kann eine schwache Konjunktur kurzfristig durch Zinsfantasie und staatliche Ausgaben überlagert werden, bleibt aber ein Risikofaktor für Unternehmensgewinne.
Was Anleger jetzt beobachten
27. November 2026: Schlussabstimmung des Bundestags zum Haushalt 2027.
Dezember 2026: Zinsentscheide von EZB und Fed (Fed: 8./9. Dezember).
Anfang 2027: Energiekosten für Haushalte, nächste BIP-Zahlen.
Häufige Fragen zur deutschen Konjunktur
Wie stark wächst Deutschland im dritten Quartal 2026? Laut revidierten Daten um 0,1 Prozent, zuvor waren es 0,2 Prozent; zum Vorjahresquartal kalenderbereinigt +1,1 Prozent.
Wie steht das ifo-Geschäftsklima? Im Oktober bei 90,2 Punkten, dem höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023; für November wurde ein weiterer Anstieg berichtet.
Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt? Das IAB-Barometer fiel im November um 0,4 auf 99,7 Punkte.
Was bedeutet das für den DAX? Konjunkturdaten sind einer von mehreren Treibern; aktiencheck.de gibt keine Kursprognose ab.
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