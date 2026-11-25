Der IAB-Arbeitsmarktbarometer fiel im November um 0,4 auf 99,7 Punkte und liegt knapp unter der neutralen Marke; die Beschäftigungskomponente steht bei 99,4 und deutet auf schrumpfende Beschäftigung hin. Hinzu kommen hohe Energiepreise: Berenberg-Ökonom Holger Schmieding erwartet laut Dow Jones, dass Haushalte Anfang 2027 mit deutlich höheren Strom- und Heizgaskosten rechnen müssen und die nächsten zwei Quartale holprig werden. Für 2028 prognostiziert er ein Wachstum von 1,6 Prozent. Der Iran-Krieg gilt als Belastung; die Ölpreise liegen leicht unter ihren Höchstständen, weil wieder mehr Öl durch die Straße von Hormus fließt.