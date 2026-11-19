Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal und um 1,3 Prozent zum Vorjahresquartal (Destatis, Schnellschätzung vom 30.10.2026; Detaildaten folgen am 25.11.). Der Auftragseingang stieg im September um 4,4 Prozent, ohne Großaufträge um 5,1 Prozent; die Inlandsaufträge legten um 6,6 Prozent zu, die Auslandsaufträge um 2,8 Prozent. Im dritten Quartal insgesamt liegt der Auftragseingang nur 0,2 Prozent über dem Vorquartal, die Auslandsaufträge sind um 3,1 Prozent gesunken.

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe stieg im September um 0,7 Prozent zum Vormonat, im dritten Quartal sank sie um 0,4 Prozent. Die Industrie legte im September um 1,7 Prozent zu; Kfz und Kfz-Teile verzeichneten ein Plus von 17,1 Prozent, der Maschinenbau ein Minus von 6,5 Prozent, die Bauproduktion fiel um 2,6 Prozent. Als Sonderfaktoren nennt der Bericht unter anderem Niedrigwasser und eine Produktionspause in der Autoindustrie.

Beim ifo-Institut stiegen die Exporterwartungen im Oktober um 3,2 auf 12,2 Punkte, den höchsten Wert seit Anfang 2022. Das Geschäftsklima im Einzelhandel liegt mit minus 26,8 Punkten weiter tief; die realen Einzelhandelsumsätze sanken im September um 2,0 Prozent, und das GfK-Konsumklima wird für November bei minus 30,8 Punkten prognostiziert.