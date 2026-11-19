Die Konjunktur in Deutschland zeigt zum Jahresende zwei Gesichter: Der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe stieg im September um 4,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, das ifo-Geschäftsklima legte zum sechsten Mal in Folge zu und erreichte den höchsten Wert seit knapp dreieinhalb Jahren. Gleichzeitig wuchs die Wirtschaft im dritten Quartal nur um 0,2 Prozent, und die Zahl der Unternehmensinsolvenzen lag bei 25.131 (plus 6,5 Prozent). Der DAX stand am Donnerstag um 09:13 Uhr MEZ bei rund 25.927 Punkten, etwa 0,7 Prozent über dem Vortagesschluss von 25.736,24 Punkten.
Deutsche Konjunktur: Auftragseingang plus 4,4 Prozent, ifo-Klima auf Dreieinhalb-Jahres-Hoch - doch 25.131 Firmenpleiten - Trägt die Erholung den DAX?
Die Konjunkturdaten für Deutschland senden gemischte Signale: Aufträge und ifo-Klima steigen, Industrie und Konsum bleiben schwach, Insolvenzen und Inflation hoch. Was bedeutet das für DAX, Industrieaktien und die Konjunktur im Schlussquartal?
Steckbrief
- Index
- DAX (Xetra)
- ISIN
- DE0008469008
- BIP-Detaildaten
- 25.11.2026 (Destatis)
- Inflation Oktober (national)
- 2,8% (September: 3,3%)
- Kernrate Oktober
- 2,1%
Stand: 19.11.2026, DAX-Stand 09:13 Uhr MEZ (dpa-AFX via onvista); Konjunkturdaten laut BMWE-Monatsbericht vom 13.11.2026
Die Zahlen stammen aus dem Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums (Pressemitteilung vom 13. November 2026). Sie zeichnen ein Bild für Anleger, die wissen wollen, ob Aufträge und Stimmung die Erholung tragen – oder ob Industrie, Konsum und Preise bremsen.
Die Datenlage
Wie stark ist die deutsche Wirtschaft im Herbst 2026 – und wo bremst sie?
Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal und um 1,3 Prozent zum Vorjahresquartal (Destatis, Schnellschätzung vom 30.10.2026; Detaildaten folgen am 25.11.). Der Auftragseingang stieg im September um 4,4 Prozent, ohne Großaufträge um 5,1 Prozent; die Inlandsaufträge legten um 6,6 Prozent zu, die Auslandsaufträge um 2,8 Prozent. Im dritten Quartal insgesamt liegt der Auftragseingang nur 0,2 Prozent über dem Vorquartal, die Auslandsaufträge sind um 3,1 Prozent gesunken.
Die Produktion im Produzierenden Gewerbe stieg im September um 0,7 Prozent zum Vormonat, im dritten Quartal sank sie um 0,4 Prozent. Die Industrie legte im September um 1,7 Prozent zu; Kfz und Kfz-Teile verzeichneten ein Plus von 17,1 Prozent, der Maschinenbau ein Minus von 6,5 Prozent, die Bauproduktion fiel um 2,6 Prozent. Als Sonderfaktoren nennt der Bericht unter anderem Niedrigwasser und eine Produktionspause in der Autoindustrie.
Beim ifo-Institut stiegen die Exporterwartungen im Oktober um 3,2 auf 12,2 Punkte, den höchsten Wert seit Anfang 2022. Das Geschäftsklima im Einzelhandel liegt mit minus 26,8 Punkten weiter tief; die realen Einzelhandelsumsätze sanken im September um 2,0 Prozent, und das GfK-Konsumklima wird für November bei minus 30,8 Punkten prognostiziert.
|Indikator
|Wert
|BIP 3. Quartal
|+0,2% zum Vorquartal, +1,3% zum Vorjahr
|Auftragseingang September
|+4,4% (ohne Großaufträge +5,1%)
|Produktion Produzierendes Gewerbe September
|+0,7%
|Inflation Oktober (Vorjahr)
|2,8% (September: 3,3%)
|Arbeitslose Oktober (saisonbereinigt)
|+4.000
|Einzelhandelsumsatz real September
|-2,0%
|Unternehmensinsolvenzen Sept. 2025 bis Aug. 2026
|25.131 (+6,5%)
Stand: BMWE-Monatsbericht, Pressemitteilung vom 13.11.2026. Veränderungen gegenüber dem Vormonat, sofern nicht anders angegeben.
Quelle: BMWE via DATEV; Destatis; ifo; GfK
Was bedeuten die Konjunkturdaten für den DAX und Industrieaktien?
Der Bericht rechnet damit, dass die Dynamik zum Jahresende wieder etwas zulegt, weil Sonderfaktoren nachlassen; für die Industrie wird eine Belebung erwartet, mit Risiken durch den Nahost-Konflikt und hohe Rohstoffpreise. Der Konsum soll bis Jahresende verhalten bleiben. Die Inflation lag im Oktober bei 2,8 Prozent und damit unter dem Wert des Vormonats; die Kernrate betrug 2,1 Prozent.
Für Aktien heißt das: Die Auftragslage stützt Industrie- und Investitionsgüterwerte, die Stimmung bei den Exporterwartungen hellt sich auf. Gleichzeitig zeigen Insolvenzen, Maschinenbau und Einzelhandel, dass die Erholung nicht breit ist. Der DAX hat sich vom Rekordhoch von 27.001 Punkten vor einer Woche um rund 4 bis 5 Prozent entfernt; die Daten allein erklären das nicht. Ein belegter Zusammenhang zu einzelnen Aktien lässt sich aus dem Bericht nicht ableiten – das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Was Anleger jetzt beobachten
25. November: Detaildaten zum BIP im dritten Quartal (Destatis).
Jahresende: Ob Aufträge in Produktion und Umsatz ankommen.
Inflation: Entwicklung nach 2,8 Prozent im Oktober.
Insolvenzen: Ob sich der Anstieg bei Unternehmenspleiten abschwächt.
FAQ
Häufige Fragen zur Konjunktur in Deutschland
Wie stark wächst die deutsche Wirtschaft? Im dritten Quartal 2026 um 0,2 Prozent zum Vorquartal und 1,3 Prozent zum Vorjahr (Destatis-Schnellschätzung).
Wie hoch ist die Inflation in Deutschland? Im Oktober 2026 lag sie bei 2,8 Prozent, die Kernrate bei 2,1 Prozent.
Warum sind die Insolvenzen so hoch? Die Zahlen nennen 25.131 Unternehmensinsolvenzen von September 2025 bis August 2026 (plus 6,5 Prozent); Ursachen liefert der Bericht nicht im Detail.
Was bedeutet die Konjunktur für den DAX? Sie wirkt über Aufträge, Gewinne und Zinserwartungen; eine Kursprognose folgt daraus nicht.
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