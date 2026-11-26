Konami-Aktie größter Nikkei-225-Verlierer: Gewinnmitnahmen nach dem Hoch

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Konami-Aktie führt am Donnerstag die Verliererliste im Nikkei 225 an. Nach starken Wochen nutzen Anleger den Markt-Rebound für Gewinnmitnahmen bei Spielewerten.

Die Konami-Aktie ist am 26. November 2026 der Nikkei 225 Verlierer der Frankfurter Morgenliste. Das Papier notierte bei 176,50 Euro und damit 4,80 Prozent im Minus (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Leitindex lag zum Handelsschluss in Tokio dagegen 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Die Gründe Rotation statt schlechter Nachrichten Eine negative Unternehmensmeldung zu Konami liegt nicht vor. Die Aktie hatte zuletzt Höchststände erreicht, nachdem Tokai Tokyo am 19. November ihre Einschätzung angehoben hatte. Nach solchen Läufen sind Gewinnmitnahmen üblich. Zudem drehte der Markt: Defensive Titel, die am Mittwoch gefragt waren, gaben nach, während Anleger KI- und Chipwerte zurückkauften. Von 225 Nikkei-Werten stiegen laut Reuters 185. Konami-Aktie in Frankfurt am Morgen -4,80 % Kurs (26.11.2026) 176,50 € Nikkei 225 zum Handelsschluss +0,86 % Quelle : comdirect, Reuters Einordnung Der Rückgang der Konami-Aktie ist eine Bewegung gegen den Markttrend. Der Frankfurter Wert bildet nur den Morgenhandel ab; der Schlusskurs in Tokio kann abweichen. Für Anleger bleibt die Frage, ob der Rückschlag eine kurze Pause oder die Wende nach dem Konami Aktie Höhenflug ist. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: ISIN JP3300200007, Tokioter Symbol 9766, Frankfurter Symbol KOA.

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