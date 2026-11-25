Der Absturz steht im Kontrast zu den jüngsten Zahlen. Im zweiten Quartal meldete Kokusai Electric einen Rekordumsatz von 88,6 Milliarden Yen, ein Plus von 36 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 56 Prozent auf 22,5 Milliarden Yen. Das Management erwartet, das mittelfristige Umsatzziel von 330 Milliarden Yen bereits im Geschäftsjahr 2027 zu erreichen – zwei Jahre früher als geplant. Die Aktie hat dennoch eine Achterbahnfahrt hinter sich: Die Spanne der vergangenen 52 Wochen reicht von 3.382 bis 12.220 Yen. Für den Nikkei 225 Verlierer des Tages zählt derzeit weniger das eigene Geschäft als die Stimmung im gesamten KI-Sektor.