Höher konnte die Fallhöhe kaum sein. Am Dienstag schoss die Kokusai Electric Aktie (ISIN: JP3293330001, WKN: A3EWFS, Tokio-Kürzel: 6525, deutsches Handelssymbol: 69B, US-Handelssymbol: KOKSF) noch um das Tageslimit von 700 Yen auf 5.597 Yen nach oben. Am Mittwoch folgte die Quittung: Kokusai Electric ist der größte Nikkei 225 Verlierer des Tages. In Tokio stand zur Mittagspause ein Minus von 16,79 Prozent auf 4.657 Yen an der Tafel, das Tagestief lag bei 4.605 Yen. Im deutschen Handel notierte die Kokusai Electric Aktie am Morgen bei 26,80 Euro und damit 14,65 Prozent tiefer.
Kokusai Electric Aktie Nikkei 225 Verlierer: Gestern Stop-high, heute der Absturz – warum der Chipausrüster zweistellig einbricht
Die Kokusai Electric Aktie ist der größte Nikkei 225 Verlierer des Tages. Nur einen Tag nach dem Sprung ans Tageslimit bricht der Chipausrüster in Tokio zeitweise um fast 17 Prozent ein. Die Gründe: Der Nvidia-Effekt verpufft, die US-Halbleiterwerte stürzen ab und neue Zollsorgen kommen hinzu.
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Die Gründe für den Kursverlust
Der Huang-Effekt hält genau einen Tag
Der Kurssturz hat keinen Auslöser im Unternehmen selbst. Kokusai Electric wird verkauft, weil die Aktie am Vortag am stärksten gekauft wurde.
Gegenreaktion auf den Limit-Sprung
Japanische Marktberichte führen den Einbruch ausdrücklich auf die Gegenbewegung nach dem Stop-high vom Dienstag zurück. Wer am Vortag auf die Erholung gesetzt hatte, nahm Gewinne mit oder wurde ausgestoppt.
US-Chipwerte brechen ein
Der Halbleiterindex SOX verlor am Dienstag 7,88 Prozent. Nvidia gab nach dem Rekordplus von 31,5 Prozent rund 6 Prozent ab, AMD und Micron fielen noch stärker.
Zweifel an den KI-Investitionen
Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze löst die Grundfrage nicht, ob sich die Milliarden für Rechenzentren rechnen. Zusätzlich belastet die Debatte um strengere Auflagen für neue Rechenzentren in den USA.
Neue Zollsorgen
In Washington wird das Ergebnis einer Section-301-Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten erwartet. Sie betrifft 16 Volkswirtschaften, darunter Japan, und könnte neue Zölle nach sich ziehen.
Hoher Hebel auf die Branche
Kokusai Electric baut Anlagen für die Schichtabscheidung auf Wafern. Das Geschäft hängt direkt an den Investitionen der Chiphersteller – die Aktie schwankt deshalb stärker als der Markt.
Einordnung
Operativ läuft es – die Börse schaut woanders hin
Der Absturz steht im Kontrast zu den jüngsten Zahlen. Im zweiten Quartal meldete Kokusai Electric einen Rekordumsatz von 88,6 Milliarden Yen, ein Plus von 36 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 56 Prozent auf 22,5 Milliarden Yen. Das Management erwartet, das mittelfristige Umsatzziel von 330 Milliarden Yen bereits im Geschäftsjahr 2027 zu erreichen – zwei Jahre früher als geplant. Die Aktie hat dennoch eine Achterbahnfahrt hinter sich: Die Spanne der vergangenen 52 Wochen reicht von 3.382 bis 12.220 Yen. Für den Nikkei 225 Verlierer des Tages zählt derzeit weniger das eigene Geschäft als die Stimmung im gesamten KI-Sektor.
Häufige Fragen zur Kokusai Electric Aktie
Warum ist die Kokusai Electric Aktie heute Nikkei 225 Verlierer?
Nach dem Sprung ans Tageslimit am Dienstag setzten Gewinnmitnahmen ein. Dazu kamen der Einbruch der US-Halbleiterwerte, neue Zweifel an den KI-Investitionen und Zollsorgen.
Gab es schlechte Nachrichten von Kokusai Electric?
Nein. Eine Unternehmensmeldung als Auslöser gab es nicht. Die jüngsten Quartalszahlen fielen mit einem Rekordumsatz stark aus.
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