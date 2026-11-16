Der Kurs ist dem Ziel schon nahegekommen: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt für die Kodiak-Sciences-Aktie bei „Buy“ und bestätigt das Kursziel von 126 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 111,19 US-Dollar vom Freitag bleibt ein Potenzial von gut 13 Prozent. Die Aktie hat sich binnen eines Jahres vervielfacht.
Kodiak-Sciences-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ – Kursziel 126 Dollar vor dem Zulassungsantrag
H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bestätigt für die Kodiak-Sciences-Aktie die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 126 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 111,19 US-Dollar sind das gut 13 Prozent Potenzial. Kodiak will noch im vierten Quartal die Zulassung für das Augenmittel Zenkuda beantragen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kodiak Sciences Inc.
- Handelssymbol
- KOD (Nasdaq)
- Analyst
- Matthew Caufield
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 126 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Kodiak-Sciences-Aktie
Kaufempfehlung nach Rekordlauf – Caufield bleibt dabei
Matthew Caufield hatte sein Kursziel im Oktober von 96 auf 126 US-Dollar angehoben – nach der Präsentation der Phase-III-Studie DAYBREAK auf dem Jahreskongress der amerikanischen Augenärzte.
DAYBREAK untersuchte Zenkuda (Tarcocimab tedromer) und Tabirafusp (KSI-501) bei feuchter altersbedingter Makuladegeneration. Seitdem ist die Kodiak-Sciences-Aktie weiter gestiegen und erreichte Anfang November ein 52-Wochen-Hoch. Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright hält trotz des Kurslaufs an der Kaufempfehlung fest.
Die Argumente von Matthew Caufield
Das Quartalsupdate liefert die zentralen Argumente für die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield:
Zulassungsantrag naht
Kodiak plant für das vierte Quartal 2026 einen Zulassungsantrag für Zenkuda über mehrere Indikationen, gestützt auf fünf positive Phase-III-Studien.
Breite Anwendung
Der Antrag soll feuchte Makuladegeneration, diabetische Retinopathie und retinalen Venenverschluss abdecken.
Daten im Dezember
Erste Topline-Ergebnisse aus der PEAK-Studie sind für Dezember 2026 geplant.
Insider kaufen
Großaktionär Baker Bros. kaufte Anfang November Aktien für rund 24,3 Millionen US-Dollar.
Kasse knapp, Kapital nachgeschossen
Kodiak meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 66,2 Millionen US-Dollar oder 1,05 US-Dollar je Aktie, leicht besser als erwartet. Die Forschungsausgaben stiegen auf 58,3 Millionen US-Dollar.
Ende September verfügte das Unternehmen über 88,7 Millionen US-Dollar an Barmitteln. Nach dem Quartal sammelte Kodiak netto weitere 69 Millionen US-Dollar ein. Die Mittel sollen den Betrieb bis 2027 finanzieren.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Matthew Caufield. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 126 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Kodiak Sciences Inc. (KOD): Kaufen, Kursziel 126,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von H.C. Wainwright (Analyst Matthew Caufield). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:14 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:14 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: H.C. Wainwright (Analyst Matthew Caufield).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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