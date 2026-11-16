Kodiak-Sciences-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ – Kursziel 126 Dollar vor dem Zulassungsantrag

Kodiak meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 66,2 Millionen US-Dollar oder 1,05 US-Dollar je Aktie, leicht besser als erwartet. Die Forschungsausgaben stiegen auf 58,3 Millionen US-Dollar.

Ende September verfügte das Unternehmen über 88,7 Millionen US-Dollar an Barmitteln. Nach dem Quartal sammelte Kodiak netto weitere 69 Millionen US-Dollar ein. Die Mittel sollen den Betrieb bis 2027 finanzieren.