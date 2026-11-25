Laut focusonline dauerte der jüngste Koalitionsausschuss acht Stunden bis 2 Uhr nachts. Die Bundesregierung will eine Rentenreform noch vor Weihnachten im Kabinett beschließen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) nannte im Bundestag laut dpa (news.de, 12:21 Uhr) als Reformziele Anreize für längeres Arbeiten, eine Korrektur der abschlagsfreien Frühverrentung und Kapitalmarktinstrumente; die Vorschläge lägen auf dem Tisch, Entscheidungen fielen „in sehr naher Zukunft“.

Die SPD hält nach focusonline an der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren fest, aus Unionskreisen kommt Widerstand. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte laut Bericht in der „Bild am Sonntag“ einen finanziellen Ausgleich bei der kalten Progression gefordert, der „Parlamentskreis Mittelstand“ der Union stellt sich hinter ihn. Aus der Jungen Gruppe heißt es, ein Kompromiss etwa über eine „Schutzrente“ sei möglich. Ein CDU-Abgeordneter sagte focusonline: „Dem Haushalt werden wir in jedem Fall zustimmen.“