Der Koalitionsstreit in Berlin spitzt sich zu, bevor der Bundestag am Freitag über den Haushalt 2027 abstimmen soll: Nach dem Zank um die Stromsteuer streiten Union und SPD über die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren („Rente mit 63“) und über den Ausgleich der kalten Progression (focusonline, 25.11.2026, 11:59 Uhr). Der Etat hat laut ZDFheute (08:33 Uhr) ein Rekordvolumen von 560 Milliarden Euro, davon sollen 210 Milliarden Euro auf neuen Krediten beruhen. Für den DAX (ISIN DE0008469008), der am Mittwoch um 1,26 Prozent auf 24.702,13 Punkte nachgab (dpa-AFX, 17:53 Uhr), spielt die Haushaltspolitik eine Rolle über Staatsanleihen, Rüstungs- und Infrastrukturausgaben und Zinserwartungen.
Koalitionsstreit um Rente und kalte Progression: Haushalt 2027 vor der Abstimmung – wie belastbar ist Schwarz-Rot für DAX und Bundesanleihen?
Zwei Tage vor der Bundestagsabstimmung über den 560-Milliarden-Haushalt 2027 streiten Union und SPD über die Rente mit 63 und die kalte Progression. Was der Koalitionsstreit für DAX, Bundesanleihen und Anleger heißt.
Worum streitet die Koalition bei Rente und kalter Progression?
Laut focusonline dauerte der jüngste Koalitionsausschuss acht Stunden bis 2 Uhr nachts. Die Bundesregierung will eine Rentenreform noch vor Weihnachten im Kabinett beschließen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) nannte im Bundestag laut dpa (news.de, 12:21 Uhr) als Reformziele Anreize für längeres Arbeiten, eine Korrektur der abschlagsfreien Frühverrentung und Kapitalmarktinstrumente; die Vorschläge lägen auf dem Tisch, Entscheidungen fielen „in sehr naher Zukunft“.
Die SPD hält nach focusonline an der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren fest, aus Unionskreisen kommt Widerstand. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte laut Bericht in der „Bild am Sonntag“ einen finanziellen Ausgleich bei der kalten Progression gefordert, der „Parlamentskreis Mittelstand“ der Union stellt sich hinter ihn. Aus der Jungen Gruppe heißt es, ein Kompromiss etwa über eine „Schutzrente“ sei möglich. Ein CDU-Abgeordneter sagte focusonline: „Dem Haushalt werden wir in jedem Fall zustimmen.“
Wichtig für die Einordnung: Beide Seiten betonen, dass der Haushalt selbst nicht an dem Streit scheitern soll; die Abstimmung ist planmäßig für Freitag angesetzt.
Wie bewerten Regierung und Opposition den Haushalt 2027?
In der Generaldebatte am Mittwoch verteidigte Merz den Etat. Der Aufstellungsprozess habe „keinen Schönheitspreis“ verdient, das Ergebnis sei aber „vertretbar unter den Umständen“ (dpa/news.de). CDU/CSU-Fraktionsvize Mathias Middelberg sagte: „Wir müssen knallhart sparen bei staatlichen Ausgaben“ (ZDFheute); Anfang 2027 wolle man sich erneut zusammensetzen und die Sparziele für 2028 schärfen. Die Opposition kritisiert den Etat scharf: Die AfD, die die Debatte eröffnete, spricht von politischem Versagen und kündigte an, andere Fraktionen für eine Verfassungsbeschwerde gewinnen zu wollen. Linke und Grüne bemängeln unter anderem die Schuldenaufnahme und die Finanzierung der Stromsteuersenkung, die nach ZDFheute nur ein Jahr abgesichert ist. Der Bundesrechnungshof warnt laut ZDFheute vor einem „Weg in die Schuldenfalle“.
|Punkt
|Stand
|Quelle / Zeit
|Haushaltsvolumen 2027
|560 Mrd. € (Rekord)
|ZDFheute, 08:33 Uhr
|Neue Kredite
|210 Mrd. €
|ZDFheute, 08:33 Uhr
|Ukraine-Hilfe
|rund 11 Mrd. €
|ZDFheute, 08:33 Uhr
|Streitpunkt Rente
|abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren
|focusonline, 11:59 Uhr
|Streitpunkt Steuer
|kalte Progression
|focusonline, 11:59 Uhr
|Rentenreform im Kabinett
|vor Weihnachten geplant
|news.de/dpa, 12:21 Uhr
Alle Angaben laut Berichterstattung; die Abstimmung im Bundestag ist für Freitag, 27.11.2026, geplant.
Quelle: ZDFheute, focusonline, dpa/news.de, dpa-AFX; Stand 25.11.2026
Was bedeutet der Koalitionsstreit für DAX, Bundesanleihen und Aktien?
Für die Börse zählt weniger der Streit selbst als die Frage, ob die Haushaltsplanung verlässlich bleibt. Ein Haushalt mit 210 Milliarden Euro Neuverschuldung bedeutet ein hohes Angebot an Bundesanleihen; das beeinflusst Renditen und damit auch Bewertungen am Aktienmarkt. Zahlen zur Bund-Rendite lagen in den ausgewerteten Quellen nicht vor. Die Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion.
Branchen mit Bezug zur Rentenpolitik sind Versicherer und Vermögensverwalter: Merz nannte „Kapitalmarktinstrumente“ als Baustein der Reform. Ob davon Aktien wie die Allianz Aktie profitieren, hängt vom konkreten Gesetz ab. Bislang liegt kein Gesetzentwurf vor. Die Ukraine-Hilfe von rund elf Milliarden Euro im Etat und die Verteidigungsausgaben sind für Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie ein Thema, zugleich dämpft der Sparkurs ab 2028 die Erwartungen an zusätzliche Mittel.
Welche Termine sind jetzt wichtig?
Am Freitag, 27. November, stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab. Bis Weihnachten soll das Kabinett die wesentlichen Teile der Rentenreform beschließen. Anfang 2027 wollen die Koalitionsfraktionen über die Sparziele für 2028 beraten.
FAQ: Häufige Fragen zum Koalitionsstreit und Haushalt 2027
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Planmäßig am Freitag, 27. November 2026.
Wie hoch ist die Neuverschuldung? Laut ZDFheute sind 210 Milliarden Euro neue Kredite bei einem Volumen von 560 Milliarden Euro vorgesehen.
Worüber streiten Union und SPD? Über die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren und den Ausgleich der kalten Progression.
Was bedeutet das für den DAX? Der Haushalt wirkt über Anleihen, Zinsen und einzelne Branchen; der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten.
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